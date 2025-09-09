Hà Nội

Ngôi nhà hình chữ M ẩn mình giữa vườn cây xanh mướt

Bất động sản

Ngôi nhà được xây dựng uốn lượn giữa các gốc cây, đưa bể bơi lên sân thượng và khi nhìn từ trên xuống, công trình giống như hình chữ M độc đáo.

Hoàng Minh (theo Archdaily)
M House là ngôi nhà 3 tầng được xây dựng mới, nằm ở khu vườn phía trước nhà cũ tại Bangkok (Thái Lan). Ảnh: DOF Sky/Ground
Điểm đặc biệt của ngôi nhà 3 tầng là các cây trong khu vườn gần như được giữ nguyên để làm kỷ niệm. Ảnh: DOF Sky/Ground
Từ bên ngoài, mặt tiền trông như được tạo thành từ các mặt phẳng nghiêng được ghép lại với nhau. Ảnh: DOF Sky/Ground
Thiết kế này tạo không gian riêng tư và che giấu ngôi nhà khỏi ánh mắt của người qua đường. Ảnh: DOF Sky/Ground
Bên ngoài căn nhà được hoàn thiện bằng lớp sơn trắng với những đường rãnh có họa tiết, tạo nên một diện mạo đặc biệt. Ảnh: DOF Sky/Ground
Điểm thú vị bên trong là các không gian sống được thiết kế xoay quanh những cây lớn, tạo ra không gian rất đặc biệt. Ảnh: DOF Sky/Ground
Nhờ vậy, mỗi phòng trong nhà đều có thể nhìn ra cây xanh bên ngoài. Ảnh: DOF Sky/Ground
Tầng 1 gồm phòng khách, phòng ăn, bếp và phòng vệ sinh. Ảnh: DOF Sky/Ground
Phòng khách có trần cao gấp đôi, cũng là khoảng thông tầng trong nhà. Ảnh: DOF Sky/Ground
Phòng ăn rộng rãi có cửa kính lớn nhìn ra bên ngoài. Ảnh: DOF Sky/Ground
Cầu thang thiết kế ẩn phía sau kệ trưng bày. Ảnh: DOF Sky/Ground
Phòng ngủ thiết kế tối giản, ngập ánh sáng. Ảnh: DOF Sky/Ground
Do phải xây xen kẽ giữa các cây, bể bơi được bố trí trên mái nhà. Ảnh: DOF Sky/Ground
#ngôi nhà hình chữ M #thiết kế nhà xanh mướt #ngôi nhà ở Bangkok #bể bơi trên mái nhà #kiến trúc độc đáo #nhà 3 tầng hiện đại

