10 mẫu nhà vườn đẹp như khu nghỉ dưỡng

Bất động sản

Giữa không gian xanh mát, ngôi nhà vườn trở thành nơi nghỉ ngơi, thư giãn, giúp gia chủ tận hưởng bầu không khí trong lành.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mang nét kiến trúc phóng khoáng, tối giản nhưng tinh tế, mẫu nhà vườn hiện đại ưu tiên không gian mở và kết nối với thiên nhiên. Các mảng kính lớn giúp đón ánh sáng tối đa. Ảnh: Vinavic
Mẫu nhà vườn đơn giản, có đường đi lát đá tự nhiên kết hợp tiểu cảnh hồ cá. Ảnh: Internet
Nhà vườn 1 tầng sử dụng tông màu sáng và lắp đặt cửa kính để tạo không gian thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Internet
Nhà vườn chữ L thiết kế đơn giản nhưng thoáng đãng, kết nối mạch lạc giữa khu vực sinh hoạt trong nhà và sân vườn. Ảnh: Jamahome
Nhà vườn với hồ bơi ngoài trời sang trọng, tạo điểm nhấn đẳng cấp. Ảnh: Vinavic
Mẫu nhà vườn lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu truyền thống với mái vòm và cột trụ trang trí nổi bật. Không gian xung quanh nhà được bao phủ bởi sân vườn rộng rãi, cây xanh và lối đi lát đá. Ảnh: Internet
Khu vực sân vườn bố trí hồ bơi, tiểu cảnh tạo nên một không gian sống đẳng cấp và thư giãn. Ảnh: Internet
Nhà cấp 4 sân vườn trang trí bằng hệ mái thái ngói xám giật cấp chữ A nhẹ, gam màu mang dư vị hoài cổ. Ảnh: 3bdesign
Nhà vườn 2 tầng kiểu Nhật mang vẻ đẹp cổ kính, thanh tao, mang đến sự hài hòa với thiên nhiên. Ảnh: 3bdesign
Mẫu nhà vườn nghỉ dưỡng phong cách hiện đại, sở hữu không gian sân vườn rộng rãi, trang trí bằng cây cỏ, hoa lá và bể bơi. Ảnh: 3bdesign
#Mẫu nhà vườn đẹp #Thiết kế kiến trúc hiện đại #Không gian mở và kết nối thiên nhiên #Phong cách châu Âu truyền thống #Nhà vườn nghỉ dưỡng #Sân vườn và tiểu cảnh

