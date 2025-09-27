Hà Nội

Biệt thự nhà vườn 70 tỷ của Trường Giang - Nhã Phương

Biệt thự nhà vườn 70 tỷ của Trường Giang - Nhã Phương rộng hàng nghìn m2, có hồ nước, bãi cát trắng, không khác gì khu nghỉ dưỡng. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Sau 7 năm gắn bó, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương trở thành hình mẫu lý tưởng đối với khán giả nhờ tổ ấm hạnh phúc bên các con, hôn nhân viên mãn. Ảnh: FBNV
Gia đình Trường Giang - Nhã Phương chủ yếu sống tại TP HCM. Cuối tuần, vợ chồng nghệ sĩ và các con thường về biệt thự nhà vườn ở Đồng Nai để nghỉ dưỡng. Ảnh: FBNV
Căn biệt thự đặt theo biệt danh của bé Destiny, có nhiều khu vực chức năng như hồ cá, sân vườn, bãi cát, khu nhà ở, giá trị ước tính khoảng 70 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình
Biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông, được nhiều người ví như công viên thu nhỏ. Ảnh: chụp màn hình
Hồ nước rộng mênh mông. Ảnh: FBNV
Trong khuôn viên có bãi cát trắng cho các con nô đùa, không khác gì khu nghỉ dưỡng. Ảnh: FBNV
Hồ cá Koi đẹp mắt. Ảnh: FBNV
Trong khuôn viên biệt thự, Trường Giang dành một phần lớn diện tích để trồng nhiều cây ăn trái, thỏa đam mê trồng trọt. Ảnh chụp màn hình
Mọi ngóc ngách trong nhà đều được phủ xanh mướt. Ảnh: FBNV
Căn biệt thự là nơi lý tưởng để cả gia đình nam nghệ sĩ nghỉ dưỡng. Ảnh: FBNV
