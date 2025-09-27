Biệt thự nhà vườn 70 tỷ của Trường Giang - Nhã Phương rộng hàng nghìn m2, có hồ nước, bãi cát trắng, không khác gì khu nghỉ dưỡng.
Mới đây, khi nhận được dòng thắc mắc có hay không sử dụng nền tảng kinh doanh hình ảnh nhạy cảm, mang tính chất 18+, Bảo Trân đã thẳng thắn đáp trả.
Mới đây, khi nhận được dòng thắc mắc có hay không sử dụng nền tảng kinh doanh hình ảnh nhạy cảm, mang tính chất 18+, Bảo Trân đã thẳng thắn đáp trả.
Giống như Việt Nam, Thái Lan là 1 trong các nước có thuế siêu xe cao nhất thế giới, vì thế đại gia này đã mua Ferrari Daytona SP3 tại Đức để trải nghiệm.
Việc công khai thảo luận về dự án này cho thấy, Google dường như đã gần hoàn thành phiên bản Android dành cho máy tính để bàn.
Ông J. Edgar Hoover, cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), là nhà lãnh đạo lâu năm nhất của một cơ quan hành pháp trong lịch sử nước Mỹ.
Giữa núi rừng Măng Đen, làng Kon Tu Ma nổi bật với hàng chục kho lúa nhỏ nhắn, vừa lưu giữ truyền thống Xơ Đăng, vừa là điểm check-in lạ mắt.
Theo tử vi, bước sang tháng 10/2025 là thời điểm quan trọng với 3 con giáp khi họ còn đứng trước cơ hội lớn để an cư, tích lũy cho tương lai.
Rạn san hô Belize là một kỳ quan thiên nhiên nổi bật của vùng Caribe, thu hút du khách và các nhà khoa học bởi thiên nhiên trù phú và cảnh quan tuyệt đẹp.
James Howells, kỹ sư IT người Anh, vừa công bố chiến lược mới để khôi phục 8.000 Bitcoin bị thất lạc từ 12 năm trước, với giá trị gần 915 triệu USD.
Đền Banteay Srei ở Campuchia được coi là “viên ngọc của nghệ thuật Khmer”, nổi bật với kiến trúc tinh xảo và những bức chạm khắc đá độc đáo bậc nhất.
Khi xâm nhập vào cơ thể, một số loài ký sinh trùng gây nguy hiểm tới tính mạng của bất cứ sinh vật nào, kể cả con người.
Nhà phát minh Artur Fischer sở hữu hơn 1.100 bằng sáng chế. Số bằng sáng chế của ông nhiều hơn cả nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison.
Chiếc Lynk & Co 05 2024 lăn bánh 7.000 km sau 10 tháng sử dụng đang được rao bán trên sàn xe cũ với giá 1,43 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mua mới.
Một số thực phẩm quen thuộc tưởng lành mạnh nhưng ăn khi bụng đói lại khiến dạ dày “khốn khổ”, gây ợ nóng, đau bụng và tiêu hóa kém.
Mẫu xe thể thao hạng sang BMW 430i Convertible 2025 mui trần đã chính thức có mặt tại các đại lý chính hãng tại Việt Nam với mức giá từ 3,399 tỷ đồng.
Trong bối cảnh Israel hứng chịu làn sóng UAV và tên lửa từ Iran, phi đội F-15E Mỹ đã thử nghiệm bom dẫn đường laser LJDAM để hạ UAV.
Nữ diễn viên Nhã Phương mang thai lần ba nhưng khéo giấu bụng bầu nhờ gu thời trang tinh tế.
Trong loạt ảnh mới, Tăng Mỹ Hàn thu hút mọi ánh nhìn với phong cách thời trang táo bạo và quyến rũ, khéo léo khoe trọn vẻ đẹp hình thể.
Mùa thu, làng Ngân Hạnh ở Vân Nam rực vàng bởi 33.000 cây ngân hạnh cổ thụ, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh, hút du khách tới check-in và khám phá.
Là một trong những gái xinh Gen Z đình đám nhất hiện tại, Wyn Anh luôn chứng mình gu thời trang đỉnh cao của mình trong những bộ ảnh trên trang cá nhân.
Suzuki XL7 Hybrid Black Edition là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm thương hiệu Suzuki có mặt tại Việt Nam. Xe có mức giá bán không đổi là 599,9 triệu đồng.