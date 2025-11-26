Hành trình của tiến sĩ 15 tuổi bắt tay nghiên cứu tuổi thọ "bất tử"

Ở tuổi 15, khi nhiều thiếu niên còn "chật vật" với những bài kiểm tra đầu cấp, Laurent Simons đã bước vào hàng ngũ học giả với tấm bằng tiến sĩ Vật lý lượng tử. Điều gây chú ý, ngay sau buổi bảo vệ, Laurent chia sẻ lập tức bắt đầu một hành trình mới: nghiên cứu Y khoa và trí tuệ nhân tạo, hướng đến mục tiêu táo bạo, đó là kéo dài tuổi thọ con người, thậm chí tiến gần tới ý niệm “bất tử” trong sinh học.

Laurent Simons. Ảnh: Internet.

Tiến sĩ Vật lý lượng tử ở tuổi 15

Laurent Simons, người Bỉ đã nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Vật lý lượng tử tại Đại học Antwerp khi mới 15 tuổi. Đây là một cột mốc hiếm có, không chỉ vì tuổi đời quá trẻ, mà vì công trình của Laurent Simons thực sự nghiêm túc và có chiều sâu khoa học.

Công trình của Laurent Simons mang tên: "Polaron Bose trong những chất siêu lỏng và siêu rắn". Đây là một bán hạt, hình thành khi một nguyên tử tạp chất tương tác với một đám mây boson xung quanh.

Ngay sau buổi bảo vệ, Laurent nói rằng mục tiêu tiếp theo của mình là “tạo ra ‘siêu nhân’” không phải theo nghĩa viễn tưởng, mà theo một khát vọng khoa học lớn: kéo dài tuổi thọ con người, thậm chí hướng tới sự “bất tử” theo nghĩa sinh học. Tầm nhìn này cho thấy tham vọng của cậu vượt xa việc chỉ là “thần đồng” học thuật.

Laurent tin rằng mình có thể là người trẻ nhất từng nhận bằng tiến sĩ. Dù con số này có thể còn cần kiểm chứng trong bối cảnh học thuật toàn cầu, nhưng rõ ràng thành tựu của cậu là một minh chứng cho trí tuệ phi thường, được nuôi dưỡng từ rất sớm.

Hành trình của một “người đặc biệt”

Laurent sinh năm 2010 tại Ostend (Bỉ). Từ nhỏ, Laurent đã được xem như một “thần đồng”. Laurent có IQ 145 - mức nằm trong nhóm "Rất tài năng", theo cả hai thang đo Wechsler và Stanford–Binet.

Trong các cuộc phỏng vấn, bố mẹ của Laurent, ông Alexander và bà Lydia Simons cho biết gia đình họ chưa từng có ai sở hữu năng lực đặc biệt như con trai. Dù bất ngờ trước khả năng nổi trội của Laurent, họ khẳng định luôn nuôi dạy và đối xử với cậu như một đứa trẻ bình thường.

Laurent Simons với gia đình và bạn bè - Ảnh: Instagram.

Tài năng của Laurent bộc lộ từ rất sớm. Khi mới 4 tuổi, ngay buổi đầu đến lớp, cậu đã than phiền rằng các bạn học “quá chậm”. Ngược lại, nhiều học sinh khác cũng tỏ ra bối rối trước cậu bé luôn có thể trả lời mọi câu hỏi và thậm chí biết trước đáp án.

Năm 6 tuổi, trong khi bạn bè còn chuẩn bị vào lớp 1, Laurent đã bước vào chương trình trung học và nhanh chóng được mời tham gia một dự án nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Học thuật ở Hà Lan, làm việc cùng sinh viên và các nhà nghiên cứu lớn tuổi.

Những kỳ nghỉ hè, Laurent sang Mỹ tham gia các khóa học đặc biệt dành cho trẻ năng khiếu tại Đại học Stanford và Đại học Fairfield, tiếp tục mở rộng kiến thức vượt xa lứa tuổi của mình.

Môn học Laurent yêu thích nhất là toán học, bởi theo cậu, “toán rộng lớn và đầy cuốn hút”.

Năm 2018, khi mới 8 tuổi, cậu hoàn thành chương trình phổ thông, cột mốc mà nhiều người trưởng thành cũng phải nỗ lực mới đạt được. Một năm sau, Laurent tiến sát kỷ lục trở thành người trẻ nhất nhận bằng đại học khi theo học ngành Kỹ thuật điện tại Đại học Công nghệ Eindhoven. Tuy vậy, kế hoạch ấy dở dang vì những bất đồng liên quan đến tiến độ tốt nghiệp, khiến gia đình quyết định rút cậu khỏi chương trình.

Lựa chọn bước ngoặt tiếp theo đưa Laurent đến Đại học Antwerp. Tại đây, cậu chuyển hướng sang Vật lý, lĩnh vực phù hợp hơn với niềm say mê nghiên cứu cơ bản. Trong thời gian ngắn đáng kinh ngạc, Laurent hoàn thành toàn bộ chương trình cử nhân chỉ trong 18 tháng, rút ngắn một nửa so với lộ trình thông thường.

Một cột mốc khác ấn tượng là khi Laurent bước sang tuổi 12. Ở thời điểm đa số các bạn bè đồng trang lứa còn đang học các chương trình đại trà tại trường, cậu đã kết thúc chương trình thạc sĩ Vật lý lượng tử. Lẽ ra phải mất hai năm, nhưng Laurent hoàn tất học phần chỉ trong một học kỳ đầu tiên; học kỳ sau, cậu dành toàn bộ thời gian cho luận văn và kỳ thực tập bắt buộc.

Một bước ngoặt lớn trong hành trình của Laurent là khi cậu thực tập tại Viện Max Planck ở Đức. Tại đây, cậu tiếp xúc với quang học lượng tử và bắt đầu khám phá cách vật lý có thể ứng dụng vào y học. Trải nghiệm này giúp định hình phần lớn tầm nhìn lớn hơn của cậu.

Trước khi làm tiến sĩ, Laurent đã hoàn thành chương trình thạc sĩ; đề tài nghiên cứu của cậu từng xoay quanh các trạng thái vật chất cực lạnh như ngưng tụ Bose–Einstein. Những chủ đề này đóng vai trò nền tảng cho công việc tiến sĩ sau này.

Laurent gây ấn tượng bởi gương mặt đẹp, trong sáng, thông minh. Ảnh: Getty.

Ngay sau khi nhận bằng tiến sĩ Vật lý lượng tử, Laurent cùng cha trở lại Munich (Đức), nơi cậu chuẩn bị bắt đầu một chương trình tiến sĩ mới: khoa học y sinh ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Gia đình Laurent giải thích rằng chương trình này hoàn toàn tách biệt với vật lý nhưng đối với cậu, đây là phần tiếp nối tự nhiên trong tầm nhìn lớn về tương lai nhân loại.

“Đó là một luận án tiến sĩ y khoa tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) và không liên quan gì đến Vật lý", bố của cậu cho hay.

Cậu tin rằng hiểu biết về vật chất lượng tử có thể hỗ trợ cho y học tiên tiến. Mô hình hóa tế bào, mô, hoặc các cơ chế lão hóa bằng các công cụ lý thuyết có thể là chìa khóa để kéo dài tuổi thọ con người. Tham vọng “tạo ra siêu nhân” vì thế không chỉ là một câu nói có nghĩa ẩn dụ, mà là một tham vọng khoa học nghiêm túc, gắn với lý tưởng y học và trí tuệ nhân tạo.

Laurent từng nói rằng nghiên cứu này là một phần trong giấc mơ lớn hơn: ứng dụng vật lý lượng tử để mang lại lợi ích thực tế cho con người, vượt qua giới hạn hiện tại và xây dựng tương lai nơi khoa học góp phần thay đổi quy mô cuộc sống.