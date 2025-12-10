Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Nhà Khoa học

10 gương mặt khoa học nổi bật năm 2025 được Nature vinh danh

Nature vừa chính thức công bố danh sách thường niên 10 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với nền khoa học toàn cầu trong năm 2025.

Mai Loan

Tạp chí danh tiếng Nature vừa công bố danh sách thường niên “Nature's 10”, vinh danh 10 cá nhân — hoặc đại diện cho những nhóm nghiên cứu được đánh giá có ảnh hưởng lớn nhất đến khoa học toàn cầu trong năm 2025.

Năm nay, danh sách gây chú ý bởi sự đa dạng về lĩnh vực: từ vật lý thiên văn, nghiên cứu đại dương, trí tuệ nhân tạo, y sinh, tới y học chính xác và chính sách y tế công cộng. Brendan Maher, biên tập viên phụ trách chuyên đề tại Nature, nhận định đây là dịp để tôn vinh những nỗ lực mở rộng giới hạn kiến thức, thúc đẩy các bước tiến công nghệ – y học, đồng thời bảo vệ liêm chính khoa học và định hình chính sách toàn cầu.

Trong số được vinh danh, Liang Wenfeng, người sáng lập hãng AI DeepSeek (Trung Quốc) được chú ý sau khi công ty này công bố mô hình ngôn ngữ lớn (large-scale AI model) có hiệu năng cao nhưng chi phí thấp, cho phép giới nghiên cứu tự do tải về và tiếp tục phát triển.

vinh-danh.jpg
Liang Wenfeng. Ảnh: Chinatalk Media | Sohu)

Tại Ấn Độ, nhà khoa học dữ liệu Achal Agrawal được vinh danh nhờ bền bỉ chỉ ra những sai phạm liên quan đến liêm chính học thuật. Những phân tích và cảnh báo của ông đã thúc đẩy chính phủ điều chỉnh chính sách xếp hạng các trường đại học, tạo nên bước thay đổi đáng kể trong hệ thống đánh giá giáo dục đại học của nước này.

Lĩnh vực y học, Merbl, nhà sinh học hệ thống tại Viện Khoa học Weizmann (Israel) được vinh danh nhờ phát hiện ra một khía cạnh hoàn toàn mới của hệ miễn dịch con người. Thông qua việc nghiên cứu proteasome (các trung tâm tái chế protein của tế bào), bà nhận thấy trong một số trường hợp, proteasome cắt protein để tạo ra các peptide kháng khuẩn giúp chống lại nhiễm trùng.

Đặc biệt, danh sách năm nay cũng ghi nhận trường hợp KJ Muldoon, bé trai mới biết đi sống tại vùng ngoại ô Philadelphia (Mỹ). Em là bệnh nhân đầu tiên trên thế giới được áp dụng liệu pháp chỉnh sửa gen CRISPR theo hướng cá nhân hóa để điều trị một rối loạn cực hiếm khiến cơ thể không thể xử lý protein. Hình ảnh nụ cười của cậu bé một tuổi đã trở thành biểu tượng cho những tiến bộ của y học chính xác.

Ở cùng lĩnh vực điều trị bệnh hiếm, Sarah Tabrizi, nhà thần kinh học của Đại học College London (Anh), được ghi nhận nhờ dẫn dắt nhóm nghiên cứu phát triển liệu pháp làm chậm tiến triển bệnh Huntington – căn bệnh di truyền chết người mà giới khoa học đã nỗ lực tìm kiếm phương pháp điều trị suốt hàng chục năm.

Năm 2025 đánh dấu những bước tiến vượt bậc về quan sát thế giới tự nhiên. Trong lĩnh vực thiên văn học, Tony Tyson, nhà vật lý của Đại học California, Davis (Mỹ), được vinh danh nhờ dẫn dắt quá trình phát triển hệ thống camera kỹ thuật số cho Đài quan sát Vera Rubin đặt tại Chile. Dự án kính thiên văn trị giá 810 triệu USD được kỳ vọng sẽ cung cấp những hình ảnh chi tiết nhất từ trước đến nay về các thiên hà xa xôi. Tyson, người theo đuổi ý tưởng này suốt hơn ba thập kỷ cho biết đây là hành trình “rủi ro lớn nhưng xứng đáng”, và ông cùng cộng sự đã lựa chọn chấp nhận thách thức ấy.

Trong khi đó, Mengran Du (Đỗ Mộng Nhiên), nhà địa chất biển sâu, và nhóm của cô đã lặn xuống vùng đáy đại dương sâu nhất được biết tới, phát hiện một hệ sinh thái động vật dưới đáy mà trước nay chưa từng được ghi nhận, minh chứng cho việc khoa học vẫn tiếp tục khám phá những miền đất chưa ai đặt chân tới.

Trong lĩnh vực y tế công cộng, Luciano Moreira, nhà nghiên cứu nông nghiệp tại Brazil, đã đưa vào vận hành nhà máy đầu tiên chuyên sản xuất muỗi mang vi khuẩn Wolbachia. Những đàn muỗi này có khả năng truyền bệnh thấp hơn nhiều so với muỗi thông thường và việc thả chúng với số lượng lớn được kỳ vọng sẽ giúp kiềm chế sự lan rộng của bệnh sốt xuất huyết. Ở Nam Phi, Precious Matsoso, một quan chức y tế công cộng, được ghi nhận nhờ dẫn dắt thành công quá trình thương thảo hiệp ước toàn cầu đầu tiên về chuẩn bị và ứng phó đại dịch sau nhiều năm đàm phán.

Danh sách năm nay cũng có tên Susan Monarez, nhà vi sinh vật học và miễn dịch học người Mỹ. Bà từng được bổ nhiệm làm lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) nhưng bị miễn nhiệm không lâu sau khi phản đối kế hoạch cắt giảm hàng loạt nhà khoa học và các chính sách vắc-xin mà bà cho rằng thiếu cơ sở khoa học.

Ngoài 10 nhân vật tiêu biểu của năm, Nature còn giới thiệu 5 gương mặt được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn trong năm 2026. Trong số này có Reid Wiseman của NASA, chỉ huy sứ mệnh Artemis II chuẩn bị dẫn dắt chuyến bay đưa con người trở lại quỹ đạo Mặt Trăng. Georgina Long từ Đại học Sydney được đánh giá cao khi thúc đẩy thử nghiệm lâm sàng một liệu pháp miễn dịch mới dành cho bệnh u não. Amadou Sall của Viện Pasteur Dakar tiếp tục vận hành tổ hợp MADIBA tại Senegal, hướng tới mục tiêu giúp châu Phi tự chủ sản xuất vắc-xin phòng sởi và Ebola. Ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Alice Xiang thuộc Sony AI cho thấy khả năng phát triển các mô hình được huấn luyện dựa trên dữ liệu có đạo đức và giảm thiểu thiên kiến. Cuối cùng, Colette Delawalla của tổ chức Stand Up for Science được nhắc đến bởi những nỗ lực bảo vệ nền khoa học Mỹ trong bối cảnh chịu nhiều sức ép chính trị trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.

#10 gương mặt khoa học nổi bật năm 2025 được Nature vinh danh #10 gương mặt khoa học nổi bật năm 2025 #Nature vinh danh

Bài liên quan

Nhà Khoa học

Nghệ nhân tiết lộ công nghệ dệt áo cưới tơ sen siêu đỉnh của Tiên Nguyễn

Nghệ nhân Phan Thị Thuận tiết lộ áo dài cưới tơ sen của Tiên Nguyễn được làm từ hàng nghìn cuống sen với kỹ thuật thủ công tinh xảo.

Trong lễ rước dâu sáng 7/12 tại TP HCM, Tiên Nguyễn và chồng - Justin Cohen diện áo dài sắc nude, họa tiết hoa sen thêu tay ở phần ngực. Chiếc áo dài của cô dâu được làm từ chất liệu tơ sen đã nhận về rất nhiều lời khen ngợi. Vải áo được làm từ nghệ nhân Hà Nội Phan Thị Thuận, người đầu tiên dệt thành công lụa từ tơ sen và tiên phong "huấn luyện" tằm tự dệt chăn tơ tại Việt Nam.

Nghệ nhân Phan Thị Thuận hiện là Giám đốc Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Xem chi tiết

Nhà Khoa học

Nhà khoa học giải mã gene ung thư vú đổi số phận hàng triệu bệnh nhân

Với việc giải mã gene BRCA1, GS Mary-Claire King đã mở ra kỷ nguyên tầm soát sớm ung thư vú, buồng trứng, giúp hàng triệu phụ nữ thoát án tử di truyền.

Giải Đặc biệt VinFuture 2025 dành cho Nhà khoa học nữ vinh danh Giáo sư Mary Claire King (Đại học Washington, Mỹ), người đã làm thay đổi vĩnh viễn cách nhân loại hiểu về ung thư vú và ung thư buồng trứng. Từ những năm 1990, khi bộ gene người còn chưa được giải mã, bà đã xác định được vị trí gene BRCA1 trên nhiễm sắc thể 17q21, chứng minh nguy cơ mắc hai loại ung thư này có thể di truyền. Khám phá mang tính nền tảng ấy mở ra kỷ nguyên xét nghiệm gene, tầm soát sớm và y học cá thể hóa, trở thành công cụ cứu sống vô số phụ nữ trên toàn thế giới.

gs-king-2.jpg
GS Mary-Claire King nhận giải đặc biệt của Giải thưởng VinFuture 2025 cho nhà khoa học nữ ẢNH: TTXVN.
Xem chi tiết

Nhà Khoa học

Ô nhiễm không khí tràn Hà Nội, bác sĩ chỉ 3 thói quen tự bảo vệ

Không khí Hà Nội và nhiều tỉnh lân cận rơi vào ngưỡng ô nhiễm rất xấu, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ sức khỏe và khuyến nghị 3 thói quen tự bảo vệ.

Theo Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sáng 8/12, chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) tại một số tỉnh, thành phố ở mức rất xấu.

Tại Hà Nội, số liệu quan trắc lúc 8 giờ sáng 8/12 cho thấy nhiều điểm đo tiếp tục duy trì ở ngưỡng ô nhiễm đáng lo ngại. Trạm 556 Nguyễn Văn Cừ ghi nhận chỉ số AQI ở mức 167 (mức xấu); trạm Đại học Bách khoa – cổng Parabol trên đường Giải Phóng đạt 175 (mức xấu); trong khi tại trạm Công viên Nhân Chính, đường Khuất Duy Tiến, chỉ số AQI ở mức 103 (mức kém).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới