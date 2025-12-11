Thành tích ấn tượng của các tân PGS là Giám đốc, Phó Giám đốc bệnh viện

Trong số các tân Phó Giáo sư ngành Y năm nay, nhiều người là Giám đốc, Phó Giám đốc tại các bệnh viện với hành trình và thành tích ấn tượng.

PGS.TS Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị

PGS.TS Nguyễn Thế Anh sinh ngày 14/08/1970 tại Hà Nam (cũ). Ông là tân phó giáo sư ngành Y học, chuyên ngành Nội khoa.

Bắt đầu từ bác sĩ điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, TS Nguyễn Thế Anh đã có gần 30 năm công tác tại bệnh viện, trải qua nhiều vị trí. Từ tháng 8/2018 được bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của bệnh viện.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm chức danh PGS cho TS Nguyễn Thế Anh.

Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông tập trung vào ba hướng gồm: Bệnh lý nhiễm khuẩn và đề kháng kháng sinh (đặc biệt là viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy); Cấp cứu tim mạch (như nhồi máu cơ tim cấp, đột quỵ do tắc mạch não) và Hồi sức tích cực (kiểm soát huyết động, suy đa tạng); và Bệnh lý thận tiết niệu và kỹ thuật lọc máu. Những hướng nghiên cứu này đều nhằm giải quyết các vấn đề có tính toàn cầu và cấp thiết trong y học lâm sàng.

Ông đã công bố 59 bài báo khoa học, trong đó có 05 bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín. Ông cũng hoàn thành chủ nhiệm 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Đặc biệt, không chỉ là một nhà quản lý, nhà nghiên cứu, PGS.TS Thế Anh còn là một nhà giáo tận tâm, được học trò yêu mến. Ông là giảng viên thỉnh giảng tại hai cơ sở đào tạo, trong đó có 9 năm giảng dạy tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Ông tham gia giảng dạy cho sinh viên, bác sĩ đa khoa, các chuyên ngành và học viên sau đại học thuộc lĩnh vực Nội khoa, Hồi sức cấp cứu, số giờ giảng luôn vượt mức quy định.

Với phương châm “lấy người học làm trung tâm”, ông đã luôn sẵn sàng chia sẻ, truyền đạt kiến thức mới cũng như những kinh nghiệm thực tiễn tích lũy trong quá trình công tác. Ông tạo điều kiện tối đa và hướng dẫn tận tình cho học viên trong nghiên cứu khoa học và thực hiện luận văn. Ông đã hướng dẫn bảo vệ thành công 2 luận văn thạc sĩ và 1 luận văn bác sĩ chuyên khoa cấp II.

Với những đóng góp, ông được trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2023 , nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế (các năm 2018, 2020, 2021, 2024) cùng với Kỷ niệm chương "VÌ THẾ HỆ TRẺ" và nhiều danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở qua các năm.

PGS.TS Trần Phương Đông, Phó Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương

PGS.TS Phương Đông sinh năm 1973 tại Phú Thọ. Ông là tân phó giáo sư ngành Y học, chuyên ngành Y học cổ truyền.

Ông theo học bác sĩ Y học cổ truyền tại Trường Đại học Y Hà Nội từ năm 1989. Từ năm 1996, ông công tác tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Từ năm 2017 là Phó Giám đốc Bệnh viện.

PGS.TS Phương Đông chia sẻ, trở thành PGS là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm.

Ông đã chủ nhiệm 2 đề tài nhánh cấp Nhà nước, 1 đề tài cấp Thành phố và 6 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Ông đã công bố 42 bài báo khoa học, trong đó có 5 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Hướng nghiên cứu của PGS Trần Phương Đông tập trung vào hiện đại hóa châm cứu, bao gồm nghiên cứu cơ bản về huyệt vị, tác động của điện châm lên các cơ quan và phát triển các kỹ thuật tân châm như điện trường châm, laser châm, phúc châm, thủy châm và cấy chỉ PDO trong điều trị.

Ông cũng nghiên cứu việc kết hợp điện châm với nhiều phương pháp khác để điều trị các chứng đau và ứng dụng châm tê trong phẫu thuật. Bên cạnh đó, ông chú trọng nghiên cứu các phương pháp điều trị của Y học cổ truyền cũng như sự kết hợp giữa Y học cổ truyền và Y học hiện đại trong xử lý các bệnh lý thông thường.

Ở lĩnh vực đào tạo, ông đã hướng dẫn chính 7 học viên cao học và tham gia đào tạo tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y Dược Hải Phòng từ năm 2009 đến nay.

Ông được trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú (2014), nhiều lần là Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2018), 22 năm liên tiếp (2002-2024) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, nhận nhiều phần thưởng của Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam.

PGS.TS Trần Phương Đông chia sẻ, được đứng trong hàng ngũ các nhà giáo mang học hàm phó giáo sư là vinh dự to lớn, cùng với áp lực là động lực để ông và các đồng nghiệp tiếp tục nỗ lực không ngừng.

Thời gian tới, ông sẽ tiếp tục tăng cường nghiên cứu khoa học theo hướng tích hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại dựa trên bằng chứng; Nâng cao chất lượng giảng dạy, áp dụng mô hình đào tạo tiên tiến, lấy người học làm trung tâm; Phát triển đội ngũ trẻ, hỗ trợ học viên – nghiên cứu sinh trong định hướng nghiên cứu và hội nhập quốc tế; Thúc đẩy hợp tác quốc tế, mở rộng các đề tài đa trung tâm, tăng cường công bố quốc tế, đưa Y học Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ thế giới; Gìn giữ tỉnh hoa y học cổ truyền dân tộc, đồng thời hiện đại hóa, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn khoa học, chứng cứ lâm sàng và hiệu quả thực tiễn.

“Chúng tôi sẽ luôn giữ vững tinh thần của người thầy thuốc - người thầy giáo - nhà khoa học, tận tâm với người bệnh, tận tụy với người học và tận lực với sự phát triển của Y học cổ truyền Việt Nam”, PGS.TS Phương Đông chia sẻ.

PGS.TS Đỗ Anh Tú, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện K

PGS.TS Đỗ Anh Tú sinh năm 1971 tại Nam Định (cũ). Ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa năm 1997, hoàn thành Thạc sĩ Ung thư năm 2004 và bảo vệ Tiến sĩ Y học chuyên ngành Ung thư năm 2013, đều tại Trường Đại học Y Hà Nội. Hiện ông là Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện K, phụ trách cơ sở Tam Hiệp và Trưởng khoa Nội Tam Hiệp.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm chức danh PGS cho TS Đỗ Anh Tú.

Trong hơn 25 năm công tác tại Bệnh viện K, ông trải qua nhiều vị trí, là bác sĩ khoa Hóa chất, bác sĩ khoa Nhi, Phó trưởng khoa Nội 1, Trưởng khoa Nội 3, rồi phụ trách chuyên môn cơ sở Tam Hiệp trước khi đảm nhiệm vai trò Phó Giám đốc. Ông đồng thời là Bí thư Chi bộ Tam Hiệp I và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện K.

Hướng nghiên cứu của PGS.TS Nguyễn Hữu Tú tập trung vào dữ liệu đời thực và ứng dụng tiến bộ y học trong điều trị ung thư hệ tiết niệu và hệ tiêu hóa. Nhiều nghiên cứu của ông được triển khai trực tiếp tại Bệnh viện K, như đánh giá hiệu quả phác đồ Docetaxel–ADT trong ung thư tuyến tiền liệt, Gemcitabine–Cisplatin trong ung thư đường niệu, hay các phác đồ hóa trị – hóa xạ trị ở bệnh ung thư phổi, vú và đường mật.

Ông đã công bố 66 bài báo, trong đó 14 bài đăng trên tạp chí quốc tế uy tín thuộc hệ thống Scopus/ISI. Ông còn chủ trì 10 đề tài khoa học cấp cơ sở, tham gia 2 đề tài cấp Nhà nước và xuất bản 8 đầu sách chuyên môn thuộc các nhà xuất bản có uy tín

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, TS Đỗ Anh Tú có 12 năm tham gia giảng dạy, là giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng các cơ sở đào tạo, như ĐH Y Hà Nội, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Ông đã trực tiếp hướng dẫn 4 học viên cao học và 3 bác sĩ nội trú/CKII bảo vệ thành công luận văn. Với sự tận tâm và bền bỉ, TS Đỗ Anh Tú góp phần quan trọng vào đào tạo nguồn nhân lực ung bướu chất lượng cho ngành y tế.