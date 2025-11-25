Hành trình đặc biệt của tân PGS trẻ nhất ngành Y

Bác sĩ Đinh Dương Tùng Anh, sinh năm 1988, trở thành PGS trẻ nhất ngành Y năm 2025 với hành trình học thuật ấn tượng xoay quanh ba hướng nghiên cứu trọng tâm.

Tân PGS trẻ nhất ngành Y năm 2025 là BS Đinh Dương Tùng Anh, sinh năm 1988, hiện công tác tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. BS Đinh Dương Tùng Anh từng đỗ thủ khoa Trường Đại học Y Hải Phòng (nay là Trường Đại học Y Dược Hải Phòng) với số điểm xét tuyển B00 đạt 29,5, trong đó Toán và Hóa đều đạt 10, còn Sinh đạt 9,5. Đây là một điểm số ấn tượng thời điểm năm 2005.

Phó giáo sư ngành Y trẻ nhất Việt Nam 2025 Đinh Dương Tùng Anh. Ảnh: HPMU.

Hành trình học thuật và giảng dạy của PGS trẻ nhất ngành Y năm 2025

Phó giáo sư trẻ nhất ngành Y năm 2025, Đinh Dương Tùng Anh, sở hữu hai văn bằng đại học: bằng bác sĩ đa khoa do Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cấp năm 2011 và bằng cử nhân tiếng Anh của Trường Đại học Hải Phòng cấp năm 2008.

Năm 2015, ông hoàn thành và bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Sinh học tế bào, Sinh lý học và Bệnh học tại Đại học Paris Diderot (Pháp). Tiếp đó, năm 2019, ông bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Não khoa phát triển tại Đại học Kanazawa (Nhật Bản). Sau khi trở về nước, ông tiếp tục tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên sau đại học và đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Từ tháng 7/2023, ông được giao phụ trách vị trí Phó trưởng Bộ môn Nhi, Khoa Y của nhà trường.

Ở vai trò đào tạo sau đại học, ông đã hướng dẫn 9 học viên (ThS, CKII, BSNT) bảo vệ thành công luận văn, tất cả đều trong giai đoạn 2021–2025. Đây là minh chứng rõ nét cho khả năng dẫn dắt nhóm nghiên cứu và hỗ trợ thế hệ trẻ theo đuổi con đường học thuật. Nhiều học viên trong số này đang trực tiếp giảng dạy hoặc làm bác sĩ tại các cơ sở y tế lớn của miền Bắc.

Đồng nghiệp đánh giá ông là giảng viên tận tâm, tuân thủ chuẩn đạo đức nghề nghiệp, đồng thời là người tiên phong đổi mới phương pháp giảng dạy. Trong giảng đường, ông khuyến khích tư duy phản biện, khả năng tự học và thực hành lâm sàng dựa trên chứng cứ. Trong bệnh viện, ông trực tiếp theo dõi từng ca bệnh khó, kết hợp dữ liệu điều trị thực tế vào bài giảng, giúp học viên hiểu sâu bản chất bệnh lý.

Ngoài vai trò nhà giáo, ông còn được biết đến như một cầu nối tích cực trong mô hình hợp tác viện – trường. Ông cùng đồng nghiệp tổ chức các nhóm nghiên cứu, mở rộng hợp tác giữa Trường ĐH Y Dược Hải Phòng và Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, tạo điều kiện cho sinh viên, bác sĩ nội trú và học viên thạc sĩ có môi trường quan sát – thực hành – nghiên cứu liên tục.

Ba hướng nghiên cứu trọng tâm

Sự nghiệp nghiên cứu của BS Đinh Dương Tùng Anh phát triển theo ba hướng trọng tâm, đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của lâm sàng nhi khoa và đào tạo sau đại học.

Hướng thứ nhất là lâm sàng nhi khoa, lĩnh vực cốt lõi gắn với các bệnh lý thường gặp ở trẻ như hô hấp, tim mạch, tiêu hóa và thần kinh. Trong các nghiên cứu này, bác sĩ Tùng Anh tập trung phân tích đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng, đánh giá hiệu quả điều trị cũng như những yếu tố liên quan, nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giảm nguy cơ tiến triển nặng ở trẻ em.

Kết quả từ các công trình còn được sử dụng để đề xuất biện pháp phòng ngừa, tăng cường truyền thông sức khỏe, giúp phụ huynh nhận biết sớm dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đi khám kịp thời.

Ở hướng này, ông đã chủ trì 8 đề tài KHCN cấp cơ sở, hướng dẫn 10 học viên sau đại học (4 cao học, 5 bác sĩ nội trú, 1 bác sĩ CKII), biên soạn 2 giáo trình Nhi khoa, và công bố 46 bài báo khoa học. Toàn bộ kết quả được tích hợp vào chương trình đào tạo đại học và sau đại học.

Hướng thứ hai là nghiên cứu đặc tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh ở trẻ em, dựa trên phân tích nuôi cấy, định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ từ các cơ sở y tế tại Hải Phòng.

Chuỗi nghiên cứu này giúp theo dõi biến động dịch tễ, nhận diện các vi khuẩn gây bệnh phổ biến và mức độ đề kháng kháng sinh, từ đó khuyến nghị phác đồ kháng sinh đầu tay phù hợp cho các bệnh nhiễm khuẩn, đặc biệt là nhiễm khuẩn hô hấp.

Đây cũng là hướng nghiên cứu được BS Tùng Anh tiếp nối từ nền tảng Thạc sĩ tại Pháp. Ông đã thực hiện 2 đề tài KHCN cấp cơ sở, hướng dẫn 2 học viên cao học, công bố 18 bài báo khoa học, và sử dụng kết quả vào đào tạo sau đại học Nhi khoa.

Hướng thứ ba là não khoa phát triển, tập trung vào quá trình hình thành và trưởng thành của não bộ, đặc biệt là vỏ não, với trọng tâm nghiên cứu tế bào neuron và tế bào hình sao.

Đây là lĩnh vực ông theo đuổi sâu trong thời gian làm nghiên cứu sinh tại Nhật Bản. Các công trình của ông đã làm rõ một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, biệt hóa và di chuyển của tế bào thần kinh, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học để giải thích cơ chế hình thành một số dị dạng não bẩm sinh như não phẳng hay dị hình nốt quanh não thất. Ở hướng này, ông đã công bố 6 bài báo quốc tế uy tín, đồng thời tích hợp kết quả vào chương trình đào tạo sau đại học.