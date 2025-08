Hàng trăm doanh nghiệp ở Nghệ An bị "bêu tên" vì nợ thuế khủng

Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa công khai danh sách 441 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 1.256 tỷ đồng.

Ngày 5/8, thông tin từ Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, từ tháng 7/2025, đơn vị đã công khai danh sách 441 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền lên tới hơn 1.256 tỷ đồng.

Đây là mức nợ cao kỷ lục từ trước đến nay tại địa phương, trong đó có doanh nghiệp nợ vượt 1.000 tỷ đồng...

Cục Thuế tỉnh Nghệ An công bố danh sách các doanh nghiệp đang nợ thuế.

Theo thông tin chính thức từ Cục Thuế tỉnh Nghệ An, việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế căn cứ theo Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Lý do công khai là do người nộp thuế vi phạm nghĩa vụ nộp thuế đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Tổng số nợ tính đến thời điểm công bố là 1.256.564.598.939 đồng, gồm nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ 1.093.238.009.530 đồng tiền thuế.

Trong số 441 đơn vị bị nêu tên, đứng đầu danh sách là Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức có trụ sở tại số 2A, đường Lê Mao, phường Hưng Phúc, TP. Vinh, với số nợ lên tới 1.093.238.009.530 đồng, chiếm hơn 87% tổng số nợ toàn tỉnh.

Ngoài ra, còn có 14 doanh nghiệp khác có số nợ từ 3,6 đến hơn 22 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Xuân Quỳnh (phường Quỳnh Mai, TX. Hoàng Mai) nợ 22.754.628.303 đồng; Công ty TNHH MTV VLXD và Xây lắp Thương mại BMC (TP. Hồ Chí Minh) nợ 14.788.494.059 đồng; Công ty CP Tư vấn và Xây dựng công trình Miền Trung (TP. Vinh) nợ 13.931.336.490 đồng; Công ty CP 475 nợ 10.129.943.084 đồng.

Các doanh nghiệp khác trong nhóm nợ thuế lớn còn bao gồm Tập đoàn Tecco – Chi nhánh Nghệ An (9,8 tỷ đồng), Công ty CP Cơ khí Vinh (9,4 tỷ đồng), Công ty TNHH Thiết bị Y tế Dược Trường Thịnh Phát (8,9 tỷ đồng), Công ty CP Hóa chất Vinh (8,4 tỷ đồng), Công ty CP Xây dựng Thủy lợi 1 Nghệ An (6,4 tỷ đồng), Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công trình Giao thông 874 (Hà Nội, 4,7 tỷ đồng), Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 410 tại Nghệ An (4,6 tỷ đồng), Công ty CP Địa ốc Vườn Xanh (Đô Lương, 3,8 tỷ đồng), Công ty CP Đầu tư Phát triển Vịnh Hưng (TP. Vinh, 3,6 tỷ đồng), và Công ty TNHH Thiết bị Xây dựng Hùng Lĩnh (TP. Vinh, 3,6 tỷ đồng).

Trước thực trạng nợ đọng thuế kéo dài, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đang triển khai đồng bộ các biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật để sớm thu hồi thuế như khấu trừ tiền từ tài khoản ngân hàng, phong tỏa tài khoản, dừng làm thủ tục hải quan, kê biên và bán đấu giá tài sản, ngừng sử dụng hóa đơn...