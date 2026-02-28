Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

3 công thức sinh tố xanh giúp no lâu, hỗ trợ tiêu hóa, giảm tích mỡ

Không chỉ là thức uống “healthy”, sinh tố xanh còn giúp no lâu, hỗ trợ tiêu hóa, giảm tích mỡ và nuôi dưỡng làn da từ bên trong khi bổ sung hợp lý mỗi ngày.

Vân Giang (Tổng hợp)

Sinh tố xanh đang trở thành xu hướng dinh dưỡng được nhiều người theo đuổi nhờ sự tiện lợi và lợi ích toàn diện. Sự kết hợp giữa rau xanh và trái cây ít ngọt giúp cơ thể nạp đủ vi chất nhưng không làm tăng lượng calo đáng kể.

Khác với nước ép, sinh tố giữ nguyên phần xơ từ nguyên liệu. Đây là yếu tố quan trọng giúp ổn định đường huyết, kéo dài cảm giác no và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

sinh-to.jpg
Sinh tố xanh còn giúp no lâu, hỗ trợ tiêu hóa, giảm tích mỡ và nuôi dưỡng làn da từ bên trong khi bổ sung hợp lý mỗi ngày. Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Một trong những lý do khiến sinh tố xanh được ưa chuộng là khả năng kiểm soát cơn đói. Chất xơ hòa tan làm chậm quá trình tiêu hóa, ổn định đường huyết, từ đó giảm cảm giác thèm ăn vặt yếu tố cản trở quá trình giảm cân. Bên cạnh đó, chất xơ không hòa tan còn hỗ trợ làm sạch đường ruột, thúc đẩy nhu động ruột và đào thải cặn bã tích tụ sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ hoặc đạm động vật.

Không chỉ tốt cho vóc dáng, sinh tố xanh còn góp phần nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Rau lá xanh giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ collagen, giảm tác động của gốc tự do. Khi hệ tiêu hóa khỏe mạnh, làn da cũng trở nên sáng và đều màu hơn.

Dưới đây là một số công thức sinh tố xanh giúp bổ sung chất xơ, vitamin và enzyme tự nhiên, hỗ trợ tăng trao đổi chất, giảm tích mỡ và cải thiện làn da nếu dùng đúng cách.

Sinh tố cải xoăn bưởi: Hỗ trợ đốt mỡ

Nguyên liệu:

2 lá cải xoăn bỏ cuống

1/2 quả bưởi

1/2 quả táo xanh

1 lát gừng tươi

200ml nước lọc hoặc nước dừa

1644e64f9a8114df4d90.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Cách làm:

Xay cải xoăn với nước trước để hỗn hợp mịn, sau đó thêm bưởi, táo xanh và gừng xay tiếp đến khi sánh mượt.

Công dụng:

Gừng giúp tăng sinh nhiệt, bưởi hỗ trợ chuyển hóa chất béo, táo xanh tạo vị ngọt nhẹ mà không làm tăng nhiều năng lượng.

Sinh tố cải bó xôi dứa: Hỗ trợ sáng da

Nguyên liệu:

1 nắm cải bó xôi

1 miếng dứa chín vừa

1/2 quả dưa chuột

1 muỗng cà phê hạt chia

150ml sữa hạt không đường hoặc nước lọc

29c8fb1e88d0068e5fc1.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Cách làm:

Xay cải bó xôi với sữa hạt trước, sau đó thêm dứa và dưa chuột xay nhuyễn. Rắc hạt chia lên trên và đợi vài phút trước khi uống.

Công dụng:

Dứa giàu vitamin C, cải bó xôi chứa sắt và vitamin E giúp cải thiện sắc da. Hạt chia bổ sung omega-3, tạo cảm giác no lâu.

Sinh tố xà lách bơ: Thay thế bữa nhẹ

Nguyên liệu:

1 nắm xà lách

1/4 quả bơ chín

1 quả chuối nhỏ

Nước cốt 1/2 quả chanh

sinh-to-bo.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Cách làm:

Cho toàn bộ nguyên liệu vào máy xay công suất lớn, xay đến khi mịn.

Công dụng:

Chất béo tốt từ bơ giúp tăng khả năng hấp thu vitamin tan trong dầu. Chuối cung cấp tinh bột kháng hỗ trợ tiêu hóa, chanh giúp cân bằng vị.

Lưu ý khi sử dụng

Nên uống vào buổi sáng hoặc giữa buổi để hấp thu tốt dưỡng chất.

Hạn chế thêm đường tinh luyện hoặc sữa đặc để tránh tăng calo.

Người có dạ dày nhạy cảm nên điều chỉnh lượng trái cây chua và không uống khi quá đói.

Sinh tố xanh không phải giải pháp giảm cân tức thì, nhưng khi kết hợp chế độ ăn uống khoa học và vận động hợp lý, đây là lựa chọn đơn giản giúp kiểm soát cân nặng, cải thiện tiêu hóa và chăm sóc làn da từ bên trong.

#Công thức sinh tố xanh hỗ trợ giảm mỡ #Lợi ích của sinh tố xanh cho tiêu hóa #Sinh tố xanh giúp nuôi dưỡng làn da #Chất xơ và enzyme trong sinh tố xanh #Các loại sinh tố xanh giảm cân an toàn #Chống oxy hóa và bảo vệ collagen

Bài liên quan

Sống Khỏe

Top thực phẩm ảnh hưởng nội tiết tố nữ, cần hạn chế dùng

Không ít thực phẩm tưởng vô hại lại là “thủ phạm” gây mất cân bằng nội tiết tố nữ, ảnh hưởng đến sắc vóc, sinh lý và khả năng sinh sản ở phụ nữ.

Nội tiết tố nữ (đặc biệt là estrogen và progesterone) đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, duy trì làn da, cân bằng tâm trạng và hỗ trợ khả năng sinh sản. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng chính những thực phẩm quen thuộc hàng ngày có thể gây rối loạn nội tiết nếu sử dụng không hợp lý.

Khi nội tiết tố bị mất cân bằng, phụ nữ có thể gặp các triệu chứng như: Da nổi mụn, chu kỳ kinh nguyệt không đều, cảm xúc bất ổn, dễ mệt mỏi, thậm chí giảm khả năng thụ thai.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thời điểm vàng uống matcha latte giúp đốt calo, không sợ tăng cân

Uống matcha latte đúng thời điểm không chỉ giúp tinh thần tỉnh táo mà còn hỗ trợ đốt cháy năng lượng, hạn chế tích mỡ và duy trì vóc dáng hiệu quả.

32455988471cca42930d.jpg
Matcha latte – thức uống từ bột trà xanh Nhật Bản kết hợp với sữa – đang trở thành lựa chọn ưa thích của nhiều người bởi hương vị thơm ngon, giàu chất chống oxy hóa và mang lại cảm giác thư giãn. Ảnh minh họa
00049cbc82280f765639.jpg
Tuy nhiên, nhiều người lo ngại uống matcha latte sẽ làm tăng cân vì chứa đường và sữa. Thực tế, uống matcha latte đúng thời điểm có thể giúp cơ thể đốt cháy năng lượng hiệu quả, hạn chế tích mỡ và duy trì vóc dáng. Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Top thực phẩm đốt cháy mỡ nội tạng

Mỡ nội tạng sẽ thúc đẩy các bệnh viêm nhiễm – một trong những nguyên nhân gây nên lão hóa sớm và bệnh tật. 

Ngoài việc tập thể dục thì chế độ ăn uống cũng góp phần làm giảm mỡ nội tạng rất tốt. Có thể tham khảo lựa chọn một số thực phẩm dưới đây:

Các loại cá béo

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Người mắc bệnh tuyến giáp kiêng ăn gì?

Người mắc bệnh tuyến giáp kiêng ăn gì?

Người bệnh tuyến giáp cần nắm rõ các loại thực phẩm cần tránh như đậu nành, đồ đóng hộp, nội tạng động vật để kiểm soát bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống.