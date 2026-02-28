Hà Nội

Sống Khỏe

4 thực phẩm tốt cho buồng trứng, chị em chuẩn bị mang thai nên biết

Chuẩn bị sinh con, nhiều chị em quan tâm cách tăng khả năng thụ thai. Bác sĩ khuyến nghị 4 nhóm thực phẩm giúp bồi bổ buồng trứng, cải thiện chất lượng trứng.

Vân Giang (Tổng hợp)

Trong hành trình chuẩn bị mang thai, buồng trứng khỏe mạnh là nền tảng để tăng cơ hội đậu thai và có thai kỳ an toàn. Các bác sĩ sản khoa khuyến nghị phụ nữ nên chú trọng bổ sung những nhóm thực phẩm giúp cải thiện chất lượng trứng, cân bằng nội tiết và hỗ trợ rụng trứng tự nhiên.

buong-tung.png
Ảnh AI

Dưới đây là 4 nhóm thực phẩm tốt cho buồng trứng, đặc biệt phù hợp với chị em đang chuẩn bị mang thai.

Axit béo omega-3 giúp cải thiện môi trường phát triển của trứng

Omega-3 là nhóm chất béo lành mạnh có vai trò quan trọng trong cấu trúc màng tế bào, bao gồm cả tế bào trứng. Dưỡng chất này giúp tăng độ linh hoạt của màng tế bào, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trưởng thành của nang noãn và rụng trứng.

axit-beo-omega-3-giup-cai-thien-moi-truong-phat-trien-cua-trung.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Ngoài ra, omega-3 còn có tác dụng kháng viêm, giúp giảm tình trạng viêm mạn tính mức độ thấp yếu tố có thể gây mất cân bằng nội tiết và ảnh hưởng đến chức năng sinh sản.

Nguồn omega-3 dồi dào có trong cá hồi, cá thu, cá mòi, nên bổ sung khoảng 2–3 lần mỗi tuần. Với người không ăn cá, có thể thay thế bằng các loại hạt như óc chó, hạt chia hoặc hạt lanh.

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ chất lượng trứng

Trứng là tế bào nhạy cảm với stress oxy hóa. Khi cơ thể tích tụ nhiều gốc tự do, ADN trong tế bào trứng dễ bị tổn thương, làm giảm khả năng thụ tinh và tăng nguy cơ lão hóa buồng trứng sớm.

3a4ed4b000658e3bd774.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Các vitamin chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E và folate có tác dụng trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào trứng và duy trì chức năng buồng trứng, đặc biệt quan trọng với phụ nữ trên 30 tuổi.

Trái cây giàu vitamin như cam, bưởi, kiwi, dâu tây nên được dùng mỗi ngày. Bên cạnh đó, rau xanh đậm như rau bina, bông cải xanh, cải xoăn nên xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn hằng tuần.

Protein chất lượng cao hỗ trợ cân bằng hormone sinh sản

Protein là nguyên liệu cần thiết cho quá trình phát triển và phân chia tế bào, bao gồm cả tế bào trứng. Thiếu protein có thể làm gián đoạn sự trưởng thành của nang trứng và khiến chu kỳ kinh nguyệt trở nên thất thường.

cfc7213aebef65b13cfe.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Ngoài vai trò cấu trúc, protein còn giúp ổn định đường huyết. Mức đường huyết ổn định giúp duy trì cân bằng nội tiết, từ đó hỗ trợ quá trình rụng trứng diễn ra đều đặn hơn.

Các nguồn protein tốt gồm ức gà, thịt bò nạc, trứng, cá, sữa và đậu phụ. Phụ nữ chuẩn bị mang thai nên bổ sung khoảng 1–1,2g protein/kg cân nặng mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu sinh lý mà không gây áp lực cho cơ thể.

Sắt giúp duy trì hoạt động ổn định của buồng trứng

Sắt đóng vai trò vận chuyển oxy đến các cơ quan trong cơ thể, bao gồm buồng trứng. Khi cơ thể thiếu sắt, mô buồng trứng có thể rơi vào tình trạng thiếu oxy nhẹ, ảnh hưởng đến quá trình phát triển nang trứng.

Bên cạnh đó, thiếu sắt còn liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt không đều và tình trạng rụng trứng thất thường những yếu tố làm giảm khả năng thụ thai.

thit-do-nhu-thit-bo-thit-cuu.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Nguồn sắt dễ hấp thu có trong thịt đỏ như thịt bò, thịt cừu, nên bổ sung 2–3 bữa mỗi tuần. Gan động vật cũng giàu sắt nhưng chỉ nên ăn khoảng 1 lần/tuần để tránh dư thừa vitamin A.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu có kế hoạch mang thai, phụ nữ nên bắt đầu chăm sóc sức khỏe sinh sản trước thời điểm thụ thai ít nhất 3–6 tháng. Ngoài dinh dưỡng, việc ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng, duy trì cân nặng hợp lý và khám tiền sản định kỳ cũng rất quan trọng.

