Loại hạt dinh dưỡng tốt nhất cho tim mạch

Các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, hạt điều, macca, hạt phỉ... hỗ trợ tim mạch và giữ cho huyết áp ổn định.

Bình Nguyên

Chế độ ăn uống đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ hệ tim mạch, trong đó các loại hạt chính là những "ngôi sao" sáng giá nhất trong thực đơn này. Không chỉ mang lại cảm giác ngon miệng, giòn tan, chúng còn chứa đựng nguồn chất béo lành mạnh, protein thực vật và hàng loạt khoáng chất thiết yếu. Việc thay thế các món ăn vặt nhiều dầu mỡ bằng một nắm hạt mỗi ngày có thể tạo nên sự thay đổi kỳ diệu cho huyết áp và nồng độ cholesterol của bạn.

Hạt óc chó

Được mệnh danh là "vua của các loại hạt" cho tim mạch, hạt óc chó chứa hàm lượng axit alpha-linolenic (ALA) – một loại axit béo Omega-3 thực vật cực kỳ quý giá. ALA giúp giảm tình trạng viêm nhiễm trong động mạch, ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám gây tắc nghẽn mạch máu. Thói quen ăn óc chó thường xuyên không chỉ giúp giảm lượng Cholesterol xấu (LDL) mà còn cải thiện đáng kể độ đàn hồi của hệ thống mạch máu, giúp dòng máu lưu thông trơn tru hơn.

20201126-010925-040863-cac-loai-ngu-coc-ng-max-1800x1800-jpg-36f8cf09c6-4696.jpg
Hầu hết tất cả các loại hạt đều chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho tim. Ảnh minh họa/vinmec.com

Hạnh nhân

Hạnh nhân nổi tiếng là nguồn cung cấp Vitamin E và chất xơ dồi dào. Vitamin E hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol – bước đầu tiên dẫn đến xơ vữa động mạch. Bên cạnh đó, hàm lượng magie trong hạnh nhân giúp các mạch máu thư giãn, hỗ trợ kiểm soát huyết áp hiệu quả. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang muốn ổn định chỉ số huyết áp và duy trì một trái tim dẻo dai.

Hạt dẻ cười

Hạt dẻ cười không chỉ hấp dẫn bởi màu xanh bắt mắt mà còn bởi khả năng hỗ trợ nhịp tim và huyết áp tuyệt vời. Loại hạt này chứa nhiều Kali và các hợp chất phytosterol, giúp cơ thể phản ứng tốt hơn với các tình trạng căng thẳng (stress). Khi cơ thể ít chịu áp lực từ stress, áp lực lên thành mạch cũng giảm xuống, từ đó giúp ngăn ngừa các nguy cơ đột quỵ và suy tim về lâu dài.

Hạt điều

Ít ai biết rằng hạt điều chứa một lượng lớn magie và đồng, hai khoáng chất không thể thiếu cho sự vận hành của cơ tim. Magie giúp điều chỉnh nhịp tim ổn định và ngăn ngừa các cơn đau thắt ngực do co thắt mạch máu. Đặc biệt, chất béo trong hạt điều chủ yếu là axit oleic (chất béo không bão hòa đơn), loại chất béo tương tự như trong dầu oliu, rất thân thiện với những người đang gặp các vấn đề về mỡ máu.

Hạt Macca

Dù có hàm lượng chất béo cao, nhưng phần lớn chất béo trong hạt Macca là chất béo không bão hòa đơn – loại cực kỳ có lợi cho sức khỏe tim mạch. Việc bổ sung hạt Macca vào chế độ ăn giúp làm sạch lòng mạch, giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc bệnh mạch vành. Ngoài ra, Macca còn chứa nhiều flavonoid, giúp bảo vệ các tế bào tim khỏi sự tấn công của các gốc tự do gây hại.

Đậu phộng (hạt lạc)

Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung đậu phộng vào chế độ ăn uống cân bằng có thể giúp giảm mức cholesterol LDL và cải thiện sức khỏe tim mạch. Đậu phộng rất giàu chất béo lành mạnh, protein và chất xơ, những chất này cùng nhau giúp duy trì mức cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Hơn nữa, đậu phộng chứa polyphenol, có thể giúp hạ huyết áp. Chúng cũng là nguồn cung cấp protein tốt, đặc biệt là arginine, giúp mạch máu hoạt động tốt bằng cách thúc đẩy giải phóng oxit nitric.

Hạt phỉ

Hạt phỉ đã được trồng và sử dụng ở rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ảnh minh họa/Internet
Hạt phỉ đã được trồng và sử dụng ở rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ảnh minh họa/Internet

Hạt phỉ là nguồn cung cấp vitamin E, mangan và chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ hạt phỉ có thể cải thiện lipid máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, hạt phỉ còn hỗ trợ sức khỏe não bộ và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh.

Hạt đậu nành

Nồng độ cholesterol trong máu cao là một yếu tố dẫn tới bệnh tim mạch. Việc sử dụng đậu nành có khả năng làm giảm nồng độ LDL-cholesterol. Những chất dinh dưỡng trong đậu nành như axit béo omega 3, omega 6, các khoáng chất canxi, magie, kali... bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương và cải thiện độ linh hoạt của mạch máu, giúp chúng đàn hồi tốt hơn. Từ đó ngăn ngừa tình trạng cao huyết áp.

Để bảo vệ trái tim một cách tốt nhất, hãy ưu tiên chọn các loại hạt rang mộc, không tẩm muối hay đường. Một nắm tay nhỏ (khoảng 28-30g) mỗi ngày là định lượng lý tưởng để bạn nạp đủ dưỡng chất mà không lo ngại về vấn đề cân nặng.

Bạn có thể ăn trực tiếp, trộn vào sữa chua, salad, yến mạch hoặc làm bơ hạt phết bánh mì thay cho bơ động vật.

