Lưu ý khi chọn đồ trang điểm phù hợp với từng loại da

Tìm hiểu cách chọn kem lót, kem nền và phấn phủ phù hợp từng loại da để giữ lớp trang điểm tươi mới và tránh gây hại cho da.

Bình Nguyên

Trang điểm không chỉ đơn thuần là tô điểm sắc màu lên gương mặt, mà còn là một sự kết hợp khéo léo giữa mỹ phẩm và đặc tính sinh học của làn da. Một lớp nền hoàn hảo không phải là lớp nền đắt nhất, mà là lớp nền phù hợp nhất. Việc sử dụng sai sản phẩm so với loại da không chỉ gây ra tình trạng "mốc" nền (cakey), nhanh trôi mà còn có thể dẫn đến mụn, kích ứng hoặc lão hóa sớm.

Da dầu

Đặc điểm của da dầu là tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, lỗ chân lông to và thường xuyên gặp tình trạng bóng dầu chỉ sau vài giờ trang điểm.

Theo đó, hãy ưu tiên các dòng Mattifying Primer (kem lót kiềm dầu). Chúng giúp làm mờ lỗ chân lông và tạo một lớp màng ngăn cách dầu thừa tiếp xúc với kem nền.

Kem nền tốt cho da dầu là các dòng Oil-free (không dầu) và Long-wear (lâu trôi). Kết cấu dạng lỏng mỏng nhẹ hoặc dạng phấn nước (cushion) có lớp finish matte (lì) sẽ giúp gương mặt khô thoáng.

Phấn phủ (Setting Powder): Đây là bước không thể thiếu. Hãy chọn phấn phủ dạng bột (loose powder) với các hạt phấn siêu nhỏ để hút dầu hiệu quả mà không làm lớp nền bị dày cộm.

Lưu ý, tránh các sản phẩm có chứa thành phần gốc dầu hoặc các sản phẩm tạo hiệu ứng căng bóng (dewy) quá mức, vì chúng sẽ khiến mặt bạn trông như một "chảo dầu" sau vài tiếng.

Ảnh minh họa

Da khô

Ngược lại với da dầu, da khô thường thiếu độ ẩm, dễ bong tróc và xuất hiện nếp nhăn li ti. Nếu dùng sai mỹ phẩm, lớp nền sẽ bị đọng vào rãnh nhăn và trông rất thiếu sức sống.

Kem lót: Chọn loại Hydrating Primer có chứa Hyaluronic Acid hoặc Glycerin để làm mềm các vảy da khô.

Kem nền: Ưu tiên các dòng có chữ "Moisturizing", "Dewy" hoặc "Glow". Kem nền dạng serum (serum foundation) hoặc BB/CC cream là lựa chọn tuyệt vời vì chúng tích hợp khả năng dưỡng ẩm cao.

Phấn phủ: Hạn chế dùng phấn phủ lên toàn bộ khuôn mặt. Nếu cần, chỉ nên phủ nhẹ ở vùng chữ T bằng các loại phấn có kết cấu mỏng mịn, chứa thành phần dưỡng.

Lưu ý tránh tuyệt đối các dòng kem nền siêu lì (ultra-matte) vì chúng sẽ hút hết độ ẩm ít ỏi còn lại, khiến da bị căng rát và nứt nẻ lớp nền.

Da hỗn hợp

Da hỗn hợp thường dầu ở vùng chữ T (trán, mũi, cằm) nhưng lại khô hoặc bình thường ở vùng chữ U (hai bên má). Đây là loại da "khó chiều" nhất.

Chiến lược "chia để trị": Bạn có thể dùng kem lót kiềm dầu cho vùng chữ T và kem lót cấp ẩm cho vùng má.

Kem nền: Chọn các loại kem nền có độ che phủ trung bình, kết cấu lỏng nhẹ (satin finish) – không quá lì cũng không quá bóng.

Phấn phủ: Chỉ tập trung phủ phấn ở vùng chữ T để kiểm soát dầu, giữ cho vùng má có độ bóng tự nhiên.


Đồ trang điểm không chỉ là công cụ làm đẹp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn da nếu sử dụng không đúng cách.

Da nhạy cảm

Làn da này rất dễ bị đỏ, ngứa hoặc nổi mẩn khi tiếp xúc với hóa chất lạ. Do đó, bảng thành phần nên tìm kiếm từ khóa "Hypoallergenic" (ít gây kích ứng), "Fragrance-free" (không hương liệu) và "Non-comedogenic" (không gây bít tắc lỗ chân lông).

Mỹ phẩm khoáng (Mineral Makeup): Đây là lựa chọn an toàn nhất cho da nhạy cảm vì chúng thường không chứa chất bảo quản, phẩm màu nhân tạo hay paraben.

Dụng cụ trang điểm: Phải luôn giữ vệ sinh cọ và mút trang điểm, vì vi khuẩn tích tụ là tác nhân hàng đầu gây kích ứng cho loại da này.

Việc lựa chọn đồ trang điểm một cách cẩn thận là vô cùng cần thiết vì mỹ phẩm có thể tác động trực tiếp và lâu dài đến sức khỏe làn da cũng như sức khỏe tổng thể.

Lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm nghiệm da liễu, và phù hợp với từng loại da giúp giảm thiểu rủi ro, đồng thời tối ưu hiệu quả trang điểm và giữ gìn sự khỏe mạnh của làn da. Đây cũng là một bước quan trọng trong chăm sóc da toàn diện và bền vững.

