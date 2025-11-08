Hàn Quốc phản ứng sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 8/11 đã lên án mạnh mẽ vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng các hành động làm gia tăng căng thẳng giữa hai miền.

"Tên lửa được phóng lúc 12h35 trưa ngày 7/11 từ một khu vực ở phía bắc Bình Nhưỡng và bay được khoảng 700 km", Quân đội Hàn Quốc cho biết.

Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung mới vào ngày 6/1/2025. Bức ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố vào ngày 7/1/2025. Ảnh: KCNA/Yonhap.

Tuyên bố của Hàn Quốc được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra bờ biển phía Đông. Trước đó, Triều Tiên đã cảnh báo về các biện pháp đáp trả thích hợp lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Bình Nhưỡng.

Trong một tuyên bố riêng, Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cũng cho biết họ đã nhận được báo cáo về vụ phóng tên lửa đạn đạo và việc theo đuổi năng lực tên lửa tầm xa của Triều Tiên.

"Chúng tôi đang tham vấn chặt chẽ với Hàn Quốc. Trọng tâm của chúng tôi là duy trì sự sẵn sàng cần thiết để bảo vệ lãnh thổ Mỹ và các đồng minh trong khu vực", USFK cho biết.

Trong khi đó, theo CNA, Nga bảo vệ vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, cho rằng Bình Nhưỡng có quyền hợp pháp để làm như vậy.

"Chúng tôi tôn trọng quyền hợp pháp của Triều Tiên trong việc đảm bảo an ninh cho họ và thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu.

