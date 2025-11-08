Hà Nội

Thế giới

Hàn Quốc phản ứng sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã "lên án mạnh mẽ" vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

An An (Theo Yonhap)

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 8/11 đã lên án mạnh mẽ vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng các hành động làm gia tăng căng thẳng giữa hai miền.

"Tên lửa được phóng lúc 12h35 trưa ngày 7/11 từ một khu vực ở phía bắc Bình Nhưỡng và bay được khoảng 700 km", Quân đội Hàn Quốc cho biết.

trieu1.png
Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung mới vào ngày 6/1/2025. Bức ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố vào ngày 7/1/2025. Ảnh: KCNA/Yonhap.

Tuyên bố của Hàn Quốc được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra bờ biển phía Đông. Trước đó, Triều Tiên đã cảnh báo về các biện pháp đáp trả thích hợp lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Bình Nhưỡng.

Trong một tuyên bố riêng, Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cũng cho biết họ đã nhận được báo cáo về vụ phóng tên lửa đạn đạo và việc theo đuổi năng lực tên lửa tầm xa của Triều Tiên.

"Chúng tôi đang tham vấn chặt chẽ với Hàn Quốc. Trọng tâm của chúng tôi là duy trì sự sẵn sàng cần thiết để bảo vệ lãnh thổ Mỹ và các đồng minh trong khu vực", USFK cho biết.

Trong khi đó, theo CNA, Nga bảo vệ vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, cho rằng Bình Nhưỡng có quyền hợp pháp để làm như vậy.

"Chúng tôi tôn trọng quyền hợp pháp của Triều Tiên trong việc đảm bảo an ninh cho họ và thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm trước đó của Triều Tiên

Nguồn video: THĐT
Bài liên quan

Thế giới

Triều Tiên phóng thử tên lửa trước thềm ông Trump thăm Hàn Quốc

Triều Tiên đã phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ biển đến đất liền trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Yonhap đưa tin, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ biển đến đất liền hôm 28/10, trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hàn Quốc để tham dự hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), họ phát hiện vụ phóng tên lửa lúc 15h chiều 28/10, cho biết thêm rằng các thông số kỹ thuật chi tiết đang được các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ phân tích.

Xem chi tiết

Thế giới

Triều Tiên phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông nước này.

Theo Yonhap, Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông nước sáng ngày 22/10.

"Tên lửa được phóng từ Junghwa ở tỉnh Bắc Hwanghae, phía nam Triều Tiên, vào khoảng 8h10", Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết.

Xem chi tiết

Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa hành trình chiến lược

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26-1 đưa tin Tổng cục Tên lửa của nước này hôm 25-1 đã tiến hành vụ thử nghiệm vũ khí hành trình chiến lược dẫn đường được phóng từ biển (dưới nước) vào đất liền.

Vụ thử nghiệm là một phần trong kế hoạch xây dựng năng lực phòng thủ quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát chiến lược chống lại các kẻ thù tiềm tàng, phù hợp với tình hình an ninh đầy biến động trong khu vực.
Trieu Tien tuyen bo phong thu thanh cong ten lua hanh trinh chien luoc
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh minh họa / Vietnam+  
Xem chi tiết

