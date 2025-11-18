Hà Nội

Thế giới

Hàn Quốc đề xuất nối lại đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức đàm phán quân sự với Triều Tiên để thảo luận về cách thức làm rõ Đường ranh giới quân sự (MDL).

An An (Theo Yonhap)

Theo Yonhap, đề xuất này được Hàn Quốc đưa ra hôm 17/11 trong bối cảnh binh sĩ Triều Tiên nhiều lần vượt qua đường MDL khi làm nhiệm vụ gần khu vực biên giới.

Đây là đề xuất chính thức đầu tiên của Seoul về việc đàm phán với Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6, với cam kết hàn gắn mối quan hệ căng thẳng với Triều Tiên và tạo điều kiện cho đối thoại.

han1.jpg
Bức ảnh do Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cung cấp vào ngày 23/12/2024 cho thấy binh lính Triều Tiên lắp đặt dây thép gai gần biên giới. Ảnh: Yonhap.

"Quân đội Hàn Quốc chính thức đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán quân sự với Triều Tiên để thảo luận về cách thiết lập đường MDL, nhằm ngăn chặn những cuộc đụng độ ngoài ý muốn và giảm bớt căng thẳng quân sự", Thứ trưởng Chính sách quốc phòng Kim Hong Cheol cho biết trong một tuyên bố.

"Chúng tôi mong đợi phản ứng tích cực và nhanh chóng từ Triều Tiên đối với đề xuất của chúng tôi, nhằm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và khôi phục lòng tin quân sự", ông Kim nói, đồng thời cho biết thêm rằng Seoul sẵn sàng thảo luận chi tiết về các cuộc đàm phán, bao gồm địa điểm và lịch trình.

Quân đội Triều Tiên được cho là đã vượt qua đường MDL khoảng 10 lần trong năm nay. Hồi tháng 10 vừa qua, hai binh sĩ Triều Tiên đã vượt đường MDL trong thời gian ngắn để truy đuổi một binh sĩ Triều Tiên khác đào tẩu sang Hàn Quốc.

Quân đội Hàn Quốc đã phát đi thông điệp cảnh báo khi binh sĩ Triều Tiên tiến gần đến MDL và sau đó bắn cảnh cáo khi họ vi phạm ranh giới.

Cùng với đề xuất đàm phán, Hàn Quốc đã tháo loa phóng thanh ở biên giới và ngừng phát sóng tuyên truyền như một phần trong nỗ lực khôi phục lòng tin liên Triều.

Nếu được tổ chức, đây sẽ là cuộc đàm phán quân sự liên Triều đầu tiên kể từ năm 2018.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Triều Tiên tuyên bố sở hữu vũ khí bí mật mới hồi tháng 9/2025

Nguồn video: THĐT
