Hàn Quốc dàn pháo tự động đối phó với đàn UAV, kết quả không như kỳ vọng

Hàn Quốc bố trí tám hệ thống phòng không tự động Vulcan xả hàng ngàn viên đạn để bắn 50 máy bay không người lái FPV nhưng vẫn không thể tiêu diệt được hết.

Một đoạn video ghi lại cuộc tập trận chống máy bay không người lái cực kỳ kỳ lạ ở Hàn Quốc đã xuất hiện trên mạng.

Người Hàn Quốc đã xếp tám hệ thống phòng không M167 Vulcan 6 nòng, cỡ nòng 20mm, dọc theo bờ biển.

Mục tiêu huấn luyện của họ lần này là 50 máy bay không người lái tự sát (FPV), chúng di chuyển chậm rãi theo đội hình khối lập phương về phía bờ từ khoảng cách 1 km.

8 khẩu pháo phòng không M167 Vulcan xả loạt đạn ồ ạt để chống lại bầy drone.

Sau khi nhận lệnh, cả tám khẩu pháo M167 Vulcan với 48 nòng súng đồng thời bắt đầu bắn hạ đàn máy bay không người lái FPV này.

Tuy nhiên, dù sử dụng đồng thời tám khẩu M167 Vulcan với tốc độ bắn 1.000-3.000 viên đạn mỗi phút, để đối phó với 50 máy bay không người lái FPV di chuyển chậm ở cự ly gần trong đội hình dày đặc, quân đội Hàn Quốc vẫn không thể tiêu diệt hết chúng.

Sau loạt bắn đầu tiên, hơn một nửa số máy bay không người lái FPV vẫn còn bay trên không, và sau các loạt bắn tiếp theo, tất cả các khẩu pháo M167 Vulcan đã bắn hạ tổng cộng 44 máy bay không người lái FPV.

Bầy drone gần như đứng yên nhưng các loạt đạn vẫn không thể tiêu diệt hết.

Sáu máy bay không người lái FPV còn lại đã bị bộ binh trên bờ tiêu diệt bằng súng ngắn và súng laser cầm tay.

Mặc dù người Hàn Quốc gọi đây là cuộc tập trận chống lại đàn máy bay không người lái, nhưng thực chất đây có thể được gọi là màn trình diễn, vì những gì chúng ta thấy không có điểm chung nào với chiến trường thực sự hay việc đẩy lùi một cuộc tấn công bằng đàn máy bay không người lái thực sự.

Trong những bài tập này, hầu như không phải mọi thứ đều thực tế, bắt đầu từ việc tám khẩu súng máy M167 Vulcan được đặt thành một hàng sát cạnh nhau, cho đến việc các đàn máy bay không người lái thực sự, đặc biệt là máy bay không người lái FPV, không bay chậm theo đội hình hành quân.

Ngoài ra, việc đánh chặn máy bay không người lái FPV bằng súng phòng không M167 Vulcan không có ý nghĩa kinh tế. Ví dụ, giá một viên đạn 20mm Mk 244 Mod 0 với lõi vonfram cỡ nhỏ dành cho M167 Vulcan là 45,84 USD.

Người lính dùng shotgun để hạ nốt những chiếc UAV cảm tử còn lại.

Loại súng phòng không này có tốc độ bắn từ 1.000 đến 3.000 viên mỗi phút. Như vậy, chi phí cho một loạt bắn M167 Vulcan trong một giây là 764,15 USD ở chế độ 1.000 viên/phút hoặc 2.292 USD ở chế độ 3.000 viên/phút.

Với tám khẩu M167 Vulcan, tổng chi phí cho một loạt bắn trong một giây sẽ là hơn 6.000-8.000 USD tùy thuộc vào chế độ bắn.

Ngược lại, giá trung bình của một chiếc máy bay không người lái FPV vào khoảng 400 USD. Nói cách khác, việc đánh chặn đàn máy bay không người lái FPV từ tám khẩu pháo M167 Vulcan dàn hàng là hoàn toàn không hiệu quả về mặt kinh tế, nhất là khi toàn bộ đàn vẫn không thể bị bắn hạ.

Tuy nhiên, nếu súng M167 Vulcan sử dụng, ví dụ, đạn có ngòi nổ tiệm cận, hiệu quả sẽ cao hơn đáng kể, và chi phí sẽ thấp hơn, mặc dù đạn đắt hơn, do tiêu hao ít đạn hơn cho mỗi mục tiêu.