Hai xe máy tông nhau trong đêm khiến 4 người thương vong

Đang lưu thông trên tỉnh lộ thuộc xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa, 2 xe máy bất ngờ va chạm khiến 4 người gặp nạn, 2 thiếu niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khoảng 20h20 ngày 20/8 tại Km 3+300 tỉnh lộ 506B đoạn qua địa phận xã Thiệu Tiến (tỉnh Thanh Hóa).

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, L.T.A. (SN 2008, ngụ xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy không biển kiểm soát, chở theo H.Đ.B (SN 2008, trú tại xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa) chạy trên tỉnh lộ theo hướng Đông - Tây.

Khi tới Km 3+300, xe máy do A. điều khiển xảy ra va chạm với xe máy 36F8-48xx chở N.V.L. (SN 2010) và N.D.M (SN 2012, cùng ngụ xã Thiệu Tiến) đi theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 4 người trên xe máy ngã ra đường, trong đó L.T.A. và N.V.L. chết tại chỗ, N.D.M. và H.Đ.B. bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ