Chở người quá quy định, xe khách bị phạt gần 100 triệu đồng

Với hành vi chở người quá quy định, xe khách mang biển số 18B-021.06 bị Phòng CSGT Công an TP Huế xử phạt gần 100 triệu đồng.

Ngày 20/8, Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử lý một xe khách vi phạm chở quá số người quy định.

Trước đó, vào khoảng 19h20 ngày 19/8, trong lúc tuần tra trên tuyến QL1A, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Phú Lộc phát hiện xe khách biển số 18B-021.06 chạy tuyến Nam – Bắc có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Chiếc xe khách bị xử phạt.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có rất đông hành khách, thậm chí một số người phải nằm cả ở lối đi lại. Kết quả kiểm đếm cho thấy, xe đã chở vượt quá 12 hành khách so với số lượng cho phép.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã lập biên bản đối với chủ xe và tài xế với hai lỗi vi phạm: “không xác nhận lệnh vận chuyển” và “chở quá số hành khách”. Theo quy định, tổng mức xử phạt cho hai lỗi này gần 100 triệu đồng; tài xế cũng bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Thời gian qua, Trạm CSGT Phú Lộc luôn tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, tập trung xử lý nghiêm xe khách vi phạm, đặc biệt là tình trạng chở quá số người, lạng lách, vượt ẩu, chạy quá tốc độ.

