Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chở người quá quy định, xe khách bị phạt gần 100 triệu đồng

Với hành vi chở người quá quy định, xe khách mang biển số 18B-021.06 bị Phòng CSGT Công an TP Huế xử phạt gần 100 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 20/8, Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử lý một xe khách vi phạm chở quá số người quy định.

Trước đó, vào khoảng 19h20 ngày 19/8, trong lúc tuần tra trên tuyến QL1A, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Phú Lộc phát hiện xe khách biển số 18B-021.06 chạy tuyến Nam – Bắc có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

z6925761407968-83dafb89154e871a398929587804128d1.jpg
Chiếc xe khách bị xử phạt.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có rất đông hành khách, thậm chí một số người phải nằm cả ở lối đi lại. Kết quả kiểm đếm cho thấy, xe đã chở vượt quá 12 hành khách so với số lượng cho phép.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã lập biên bản đối với chủ xe và tài xế với hai lỗi vi phạm: “không xác nhận lệnh vận chuyển” và “chở quá số hành khách”. Theo quy định, tổng mức xử phạt cho hai lỗi này gần 100 triệu đồng; tài xế cũng bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Thời gian qua, Trạm CSGT Phú Lộc luôn tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, tập trung xử lý nghiêm xe khách vi phạm, đặc biệt là tình trạng chở quá số người, lạng lách, vượt ẩu, chạy quá tốc độ.

>>> Mời độc giả xem thêm video xe vượt quá tải trọng bị phạt gần 200 triệu đồng.

(Nguồn: Truyền hình Long An)
#Xe khách #TP Huế #Công an #xử phạt #chở người #quá quy định

Bài liên quan

Xã hội

Xử phạt tài xế chặn đầu taxi, không cho đón khách ở bến xe Thái Nguyên

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa xử phạt tài xế chặn đầu taxi công nghệ trong bến xe, đuổi nữ hành khách cùng trẻ nhỏ xuống xe giữa trời nắng nóng.

Ngày 11/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng với tài xế H.C.T (SN 1976, trú tại tổ 2, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) vì hành vi "Tranh giành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn".

capture-9552.png
Hình ảnh cắt từ clip.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt tài xế xe khách chạy vào làn khẩn cấp trên cao tốc

Tài xế bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm GPLX do điều khiển xe khách vào làn dừng khẩn cấp rồi tạt đầu ô tô khác trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

Sáng 6/8, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã xử phạt hành chính đối với ông Đ.V.M, trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ông M là tài xế điều khiển xe khách giường nằm biển số 50H-796.06 lưu thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

chup-man-hinh.jpg
Xe khách biển số 50H-796.06 di chuyển vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Chụp màn hình
Xem chi tiết

Xử phạt tài xế xe con chặn đầu xe khách trên quốc lộ 26

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa làm rõ vụ việc đăng tải trên mạng xã hội về việc tài xế xe con chặn đầu xe khách giữa đường để thách thức nhau.

Sáng 28/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa làm rõ vụ việc đăng tải trên mạng xã hội về việc tài xế xe con chặn đầu xe khách giữa đường để thách thức nhau.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn video ghi lại cảnh xe con mang BKS: 47A-704.24 lạng lách, chặn đầu xe khách trên Quốc lộ 26 (đoạn qua huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới