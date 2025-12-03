Hai xe buýt va chạm trực diện ở Ấn Độ, 75 người thương vong

Một vụ va chạm trực diện giữa hai xe buýt tại Tamil Nadu, Ấn Độ, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương.

Indian Express đưa tin, vụ tai nạn xe buýt xảy ra tại đường cao tốc ở Sivaganga, Tamil Nadu, Ấn Độ, vào khoảng 17 giờ chiều 30/11.

Khi đó, một xe buýt đang đi từ Kangeyam ở Tiruppur đến Karaikudi trong khi xe còn lại đang chạy tuyến Karaikudi-Dindigul đã tông trực diện gần Trường Đại học Bách khoa Vivekananda trên đường Tirupattur-Karaikudi, một hành lang quan trọng nối liền các huyện phía nam Tamil Nadu. Cú tông mạnh khiến hành khách văng khỏi ghế và nhiều người bị mắc kẹt trong xe.

Vụ va chạm trực diện giữa hai xe buýt xảy ra tại Sivaganga, Tamil Nadu, Ấn Độ. Ảnh: ANI.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường, đưa các hành khách bị thương ra khỏi hai chiếc xe gặp nạn.

"8 người tử vong tại chỗ và 3 người tử vong tại Bệnh viện Tirupattur do vết thương quá nặng", một cảnh sát thông tin.

Những người bị thương đã được chuyển đến nhiều trung tâm y tế, bao gồm Bệnh viện Karaikudi, Bệnh viện Đa khoa Tirupattur,...Các quan chức sau đó xác nhận rằng 64 người bị thương trong vụ tai nạn.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn. Báo cáo sơ bộ cho thấy có thể chiếc xe đi Dindigul đã đánh lái sang làn đường ngược chiều, hoặc tài xế xe buýt đi Tiruppur có thể đã cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ.

