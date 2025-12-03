Hà Nội

Thế giới

Hai xe buýt va chạm trực diện ở Ấn Độ, 75 người thương vong

Một vụ va chạm trực diện giữa hai xe buýt tại Tamil Nadu, Ấn Độ, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương.

An An (Theo Indian Express)

Indian Express đưa tin, vụ tai nạn xe buýt xảy ra tại đường cao tốc ở Sivaganga, Tamil Nadu, Ấn Độ, vào khoảng 17 giờ chiều 30/11.

Khi đó, một xe buýt đang đi từ Kangeyam ở Tiruppur đến Karaikudi trong khi xe còn lại đang chạy tuyến Karaikudi-Dindigul đã tông trực diện gần Trường Đại học Bách khoa Vivekananda trên đường Tirupattur-Karaikudi, một hành lang quan trọng nối liền các huyện phía nam Tamil Nadu. Cú tông mạnh khiến hành khách văng khỏi ghế và nhiều người bị mắc kẹt trong xe.

ando.png
Vụ va chạm trực diện giữa hai xe buýt xảy ra tại Sivaganga, Tamil Nadu, Ấn Độ. Ảnh: ANI.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường, đưa các hành khách bị thương ra khỏi hai chiếc xe gặp nạn.

"8 người tử vong tại chỗ và 3 người tử vong tại Bệnh viện Tirupattur do vết thương quá nặng", một cảnh sát thông tin.

Những người bị thương đã được chuyển đến nhiều trung tâm y tế, bao gồm Bệnh viện Karaikudi, Bệnh viện Đa khoa Tirupattur,...Các quan chức sau đó xác nhận rằng 64 người bị thương trong vụ tai nạn.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn. Báo cáo sơ bộ cho thấy có thể chiếc xe đi Dindigul đã đánh lái sang làn đường ngược chiều, hoặc tài xế xe buýt đi Tiruppur có thể đã cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn giao thông ở Ấn Độ

Nguồn video: VNA
Thế giới

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe bồn xảy ra tại Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương.

NDTV đưa tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc Aligarh-Agra gần làng Samamai, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào khoảng 16h30 ngày 6/11.

Khi đó, chiếc xe buýt đang trên đường từ Aligarh đi Hathras đã đâm trực diện vào xe bồn chạy ngược chiều, khiến ít nhất 4 người, trong đó có một bé trai 12 tuổi, thiệt mạng và 21 người khác bị thương.

Xem chi tiết

Thế giới

Lật xe buýt ở Nga, 11 người thương vong

Hai người thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Khu tự trị Khanty-Mansi, miền tây nước Nga.

Tân Hoa Xã đưa tin, dịch vụ báo chí của chính quyền địa phương thông tin trên Telegram rằng, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Khu tự trị Khanty-Mansi, miền tây nước Nga, vào ngày 22/10.

Báo cáo sơ bộ cho biết, tài xế đã mất lái, khiến chiếc xe lao khỏi đường cao tốc xuống mương trước khi lật, khiến 2 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Những người bị thương sau đó đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Xem chi tiết

Thế giới

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt ở Ấn Độ, hàng chục người thiệt mạng

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt tư nhân chở 57 hành khách bốc cháy dữ dội ở Ấn Độ.

xe1.png
Theo PTI, vụ cháy xe buýt kinh hoàng xảy ra trên đường cao tốc Jaisalmer-Jodhpur vào ngày 14/10. Khi đó, chiếc xe buýt chở 57 hành khách rời Jaisalmer vào lúc 15 giờ thì phát hiện khói bốc ra từ phía sau. Tài xế nhanh chóng dừng xe bên đường, nhưng ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe. Ảnh: PTI.
xe2.png
Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát cùng người dân địa phương đã hỗ trợ dập lửa và giải cứu nạn nhân. Ảnh: PTI.
Xem chi tiết

