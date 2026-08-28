Hai trẻ nguy kịch vì xoắn ruột, đoạn ruột hoại tử dài 150 cm

Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa phẫu thuật cấp cứu liên tiếp cho hai bệnh nhi bị tắc ruột do xoắn ruột, trong đó cả hai trường hợp đều có đoạn ruột non hoại tử nghiêm trọng.

Đau bụng dữ dội, ruột non hoại tử 150 cm

Bệnh nhi đầu tiên là H.N.H, 16 tuổi. Trẻ đau bụng dữ dội kéo dài sang ngày thứ hai, nôn nhiều dịch đen bẩn, mệt mỏi và không đại tiện được. Trước đó, bệnh nhi đã được điều trị tại cơ sở y tế tuyến trước nhưng tình trạng không cải thiện.

Khi nhập viện, trẻ tỉnh nhưng mệt, da tái, môi kém hồng, mạch nhanh. Bụng chướng vừa và đau dữ dội. Qua sonde dạ dày ghi nhận dịch xanh bẩn.

Siêu âm ổ bụng cho thấy các quai ruột thành dày, giảm nhu động, kèm lượng dịch tự do ổ bụng dày tới 87 mm. Trước diễn biến nặng, bệnh nhi được hội chẩn liên chuyên khoa và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Trong mổ, ê-kíp ghi nhận ổ bụng có nhiều dịch hồng, nhiều quai ruột non giãn lớn, chuyển màu tím sẫm. Một đoạn ruột từ vị trí sau góc Treitz khoảng 5 cm đến quai hồi tràng cách góc hồi - manh tràng khoảng 80 cm bị xoắn toàn bộ từ gốc mạc treo và hoại tử.

Các bác sĩ xác định tắc ruột do xoắn ruột hoại tử. Đoạn ruột hoại tử dài 150 cm được cắt bỏ, sau đó nối ruột tận - tận. Ê-kíp kiểm tra không có tình trạng xì rò, làm sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu Douglas.

Sau 11 ngày điều trị và chăm sóc tích cực, bệnh nhi ổn định, dấu hiệu sinh tồn tốt, vết mổ khô, ăn uống và đi lại bình thường, được xuất viện.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Xoắn ruột kèm thoát vị nội ở trẻ 62 tháng tuổi

Trường hợp thứ hai là L.H.Đ, 62 tháng tuổi. Trẻ khởi phát bệnh từ tối hôm trước với đau bụng quanh rốn từng cơn, mức độ tăng dần, kèm nôn nhiều.

Ban đầu trẻ vẫn đại tiện, sau đó không đại tiện, mệt nhiều, li bì. Cơn đau xuất hiện dày hơn, tình trạng nôn tăng lên. Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa với chẩn đoán theo dõi tắc ruột.

Khi tiếp nhận, trẻ mệt nhiều, li bì, môi nhợt, da kém hồng, tim nhanh và bụng chướng nhiều. Khám bụng ghi nhận các quai ruột nổi tụ thành khối vùng quanh rốn.

Siêu âm phát hiện lượng dịch ổ bụng dày 57 mm, nhiều dịch giữa các quai ruột. Thành ruột dày, các quai ruột giãn, đường kính lớn nhất 36 mm.

Khoa Ngoại Tổng hợp phối hợp Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc hội chẩn, thống nhất phẫu thuật cấp cứu.

Trong mổ, ổ bụng có nhiều dịch hồng, các quai ruột non giãn lớn, chuyển tím sẫm. Một đoạn ruột từ hỗng tràng đến hồi tràng xoắn toàn bộ từ gốc mạc treo và đã hoại tử.

Đáng chú ý, một quai ruột trong đoạn xoắn chui qua khe của gốc mạc treo, tạo thành dạng thoát vị nội, khiến tình trạng tắc nghẽn và tổn thương ruột phức tạp hơn.

Ê-kíp cắt đoạn ruột hoại tử dài 150 cm, đồng thời cố gắng bảo tồn tối đa chiều dài ruột còn lại, sau đó nối ruột tận - tận và phục hồi thành bụng theo giải phẫu.

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cảnh báo, xoắn ruột có thể đồng thời gây tắc lòng ruột và cản trở tuần hoàn mạc treo. Khi dòng máu nuôi ruột bị ảnh hưởng kéo dài, thành ruột có thể thiếu máu, chuyển màu tím, hoại tử, thủng, gây viêm phúc mạc và nhiễm khuẩn huyết.

Vì vậy, với trẻ xuất hiện đau bụng dữ dội hoặc đau tăng dần, nôn nhiều, bụng chướng, không đại tiện, đặc biệt khi triệu chứng diễn tiến nhanh, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu ngoại khoa để được thăm khám kịp thời.

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