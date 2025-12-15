Lấy trọn khối u xơ tử cung nặng 4 kg cho người phụ nữ Campuchia

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, khoa Phụ sản vừa phối hợp cùng khoa Ngoại Tổng hợp và khoa Phẫu thuật – Gây mê Hồi sức phẫu thuật thành công ca u xơ tử cung khổng lồ biến chứng phức tạp, lấy trọn khối u nặng 4 kg cho bệnh nhân M.P (47 tuổi, trú tại tỉnh Ratanakiri – Campuchia).

BS.CKII Trần Thị Thảo – Trưởng khoa Phụ sản cho biết, bệnh nhân đã triệt sản, mất kinh khoảng 6 tháng, phát hiện u xơ tử cung từ lâu nhưng không điều trị.

Thời gian gần đây, khối u phát triển nhanh, gây đau tức vùng bụng, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt nên đã đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thăm khám.

Phẫu thuật khối u xơ tử cung khổng lồ cho bệnh nhân người Campuchia - Ảnh BVCC

Kết quả thăm khám và cận lâm sàng cho thấy:

Tử cung lớn tương đương thai 8–9 tháng.

MRI tử cung ghi nhận khối u ở thành trước tử cung, đẩy lồi thanh mạc (<50% trong cơ).

Kích thước khối u lên tới 227 x 213 x 155 mm, nguy cơ dính ruột và biến chứng ổ bụng.

Sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sĩ thống nhất chẩn đoán: U xơ tử cung lớn biến chứng – nguy cơ dính ruột/VMC. Đây là ca phẫu thuật phức tạp, cần phối hợp chặt chẽ giữa khoa Phụ sản và khoa Ngoại Tổng hợp.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận: Khối u xơ mặt trước tử cung kích thước khoảng 30cm, phân loại FIGO 6-7.

Khối u cơ trơn tử cung xâm lấn ruột non đoạn cuối hồi tràng, đội mạc treo ruột non lên cao, mạc nối lớn dính chặt, u cách góc hồi manh tràng 8-10 cm.

Các bác sĩ đã tiến hành cắt trọn khối u xơ tử cung, đồng thời cắt đoạn ruột non dính vào khối u và nối ruột an toàn.

Khối u nặng 4 kg dính ruột non được lấy ra an toàn - Ảnh BVCC

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác giữa các chuyên khoa Phụ sản, Ngoại Tổng hợp và Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hiện tại, bệnh nhân hồi phục ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tại khoa Ngoại Tổng hợp.

Bác sĩ tỉ mỉ bóc khối u biến chứng chèn ép các cơ quan lân cận - Ảnh BVCC