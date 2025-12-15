Hà Nội

Sống Khỏe

Lấy trọn khối u xơ tử cung nặng 4 kg cho người phụ nữ Campuchia

Các bác sĩ đã tiến hành cắt trọn khối u xơ tử cung, đồng thời cắt đoạn ruột non dính vào khối u và nối ruột an toàn.

Thúy Nga

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, khoa Phụ sản vừa phối hợp cùng khoa Ngoại Tổng hợp và khoa Phẫu thuật – Gây mê Hồi sức phẫu thuật thành công ca u xơ tử cung khổng lồ biến chứng phức tạp, lấy trọn khối u nặng 4 kg cho bệnh nhân M.P (47 tuổi, trú tại tỉnh Ratanakiri – Campuchia).

BS.CKII Trần Thị Thảo – Trưởng khoa Phụ sản cho biết, bệnh nhân đã triệt sản, mất kinh khoảng 6 tháng, phát hiện u xơ tử cung từ lâu nhưng không điều trị.

Thời gian gần đây, khối u phát triển nhanh, gây đau tức vùng bụng, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt nên đã đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thăm khám.

u-4-kg.png
Phẫu thuật khối u xơ tử cung khổng lồ cho bệnh nhân người Campuchia - Ảnh BVCC

Kết quả thăm khám và cận lâm sàng cho thấy:

Tử cung lớn tương đương thai 8–9 tháng.

MRI tử cung ghi nhận khối u ở thành trước tử cung, đẩy lồi thanh mạc (<50% trong cơ).

Kích thước khối u lên tới 227 x 213 x 155 mm, nguy cơ dính ruột và biến chứng ổ bụng.

Sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sĩ thống nhất chẩn đoán: U xơ tử cung lớn biến chứng – nguy cơ dính ruột/VMC. Đây là ca phẫu thuật phức tạp, cần phối hợp chặt chẽ giữa khoa Phụ sản và khoa Ngoại Tổng hợp.

u-4kh3.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận: Khối u xơ mặt trước tử cung kích thước khoảng 30cm, phân loại FIGO 6-7.

Khối u cơ trơn tử cung xâm lấn ruột non đoạn cuối hồi tràng, đội mạc treo ruột non lên cao, mạc nối lớn dính chặt, u cách góc hồi manh tràng 8-10 cm.

Các bác sĩ đã tiến hành cắt trọn khối u xơ tử cung, đồng thời cắt đoạn ruột non dính vào khối u và nối ruột an toàn.

u-4-kg1.png
u-4kg2.jpg
Khối u nặng 4 kg dính ruột non được lấy ra an toàn - Ảnh BVCC

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác giữa các chuyên khoa Phụ sản, Ngoại Tổng hợp và Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hiện tại, bệnh nhân hồi phục ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tại khoa Ngoại Tổng hợp.

u-4kg-5.jpg
Bác sĩ tỉ mỉ bóc khối u biến chứng chèn ép các cơ quan lân cận - Ảnh BVCC

"U xơ tử cung là bệnh lý lành tính nhưng có thể phát triển âm thầm trong thời gian dài, khi khối u tăng kích thước lớn có thể gây đau bụng, rối loạn kinh nguyệt, thiếu máu, chèn ép các cơ quan lân cận và làm tăng nguy cơ biến chứng nặng, đặc biệt là dính ruột, xoắn ruột, xuất huyết, khiến phẫu thuật trở nên phức tạp hơn.

Phụ nữ, đặc biệt từ 35 tuổi trở lên, nên khám phụ khoa định kỳ 6–12 tháng/lần để phát hiện và điều trị sớm, hạn chế biến chứng và bảo vệ sức khỏe lâu dài", các bác sĩ khoa Phụ sản – Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai khuyến cáo.

Sống Khỏe

Bảo tồn tử cung thành công cho cô gái 26 tuổi mang khối u trên 30 cm

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa phẫu thuật thành công lấy trọn khối u xơ tử cung trên 30 cm và bảo tồn tử cung cho cô gái trẻ.

Nguy cơ cắt bỏ tử cung vì u khủng khi chưa có gia đình

Chị A (26 tuổi, Hà Nội), hiện làm việc tại nước ngoài, là một cô gái trẻ, năng động và luôn bận rộn với công việc. Cách đây nửa năm, chị bắt đầu cảm nhận những dấu hiệu bất thường ở bụng dưới như căng tức, nặng bụng và tần suất khó chịu ngày càng tăng.

Sống Khỏe

Điều trị u xơ tử cung lớn như thai 6 tháng bằng nút mạch

Phương pháp nút mạch u xơ tử cung giúp teo nhỏ khối u lớn, giảm đau, tránh phẫu thuật và bảo tồn khả năng sinh sản.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh đã thực hiện nút mạch thành công cho người bệnh có u xơ tử cung kích thước lớn kèm thiếu máu nặng. Chỉ sau 3 tháng, khối u giảm thể tích tới 8 lần, chấm dứt triệu chứng đau bụng kéo dài.

Mệt mỏi, bụng to tưởng do mãn kinh không ngờ “u khủng”

Sống Khỏe

Bóc đa u xơ tử cung dính phức tạp cho bệnh nhân 61 tuổi tại Nghệ An

U xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa thường gặp, phát triển lớn, gây chèn ép nội tạng, xuất huyết bất thường hoặc thoái hoá, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Đa u xơ tử cung dính vào tử cung, thành bụng và quai ruột

Các bác sĩ khoa Phụ ngoại – Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, thời gian qua đơn vị đã tiếp nhận nhiều trường hợp u xơ tử cung kích thước lớn. Trong số đó, khoa vừa phẫu thuật nội soi thành công cho một bệnh nhân 61 tuổi mắc đa u xơ tử cung và nhiều vị trí dính phức tạp.

