Hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được thăng quân hàm Thượng tướng

Sáng 4/11, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ công bố, trao quyết định thăng quân hàm cấp đại tướng và cấp thượng tướng đối với các sĩ quan Quân đội nhân dân.

Chủ tịch nước quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định thăng quân hàm cấp Thượng tướng đối với ông Nguyễn Văn Gấu và ông Lê Đức Thái. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Quốc phòng.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng ông Nguyễn Trọng Nghĩa được bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm cấp Đại tướng.

Chủ tịch nước cũng chúc mừng các ông Nguyễn Văn Gấu và Lê Đức Thái được thăng quân hàm cấp Thượng tướng.

Theo Chủ tịch nước, ba nhân sự được bổ nhiệm, thăng quân hàm là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân.

Đồng thời đều được đào tạo cơ bản, có hệ thống, trưởng thành từ đơn vị, cơ sở; được rèn luyện, thử thách qua rất nhiều cương vị, lĩnh vực, môi trường công tác khác nhau.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Trọng Nghĩa, ông Nguyễn Văn Gấu và ông Lê Đức Thái. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Quốc phòng.

Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, các ông luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm; luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình công tác, các ông đã lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và bạn bè quốc tế tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.