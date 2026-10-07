Cuộc sống người dân ở Dải Gaza sau 3 năm xung đột

Trước khi xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza nổ ra vào ngày 7/10/2023, Abu Eita là một thợ làm tóc. Giờ đây, cô thất nghiệp và sống trong một túp lều tạm bợ.

Theo báo cáo của Cơ quan Thống kê Trung ương Palestine (PCBS), các cuộc tấn công của quân đội Israel vào Dải Gaza kể từ ngày 7/10/2023 đến tháng 6/2026 đã làm hư hại hơn 201.000 tòa nhà, trong đó hơn 134.400 công trình bị phá hủy hoàn toàn.

Theo các nguồn tin y tế Palestine, xung đột tại Gaza cũng khiến hơn 74.000 người thiệt mạng và hơn 175.000 người bị thương.

Quân đội, Chính phủ Israel chưa đưa ra bình luận về số liệu mà phía Palestine công bố. Cho đến thời điểm này, Israel vẫn kiểm soát nhiều khu vực của Dải Gaza, từ chối rút quân cho đến khi lực lượng Hamas giải giáp hoàn toàn.

Nhiều tòa nhà ở Gaza tiếp tục bị phá hủy

Theo AP, Israel hiện kiểm soát khoảng 60% lãnh thổ Gaza. Hình ảnh vệ tinh của Planet Labs PBC cho thấy nhiều tòa nhà ở khu vực do Israel kiểm soát đã bị san phẳng hoặc phá hủy thành đống đổ nát. Vụ phá dỡ được tiến hành sau khi giao tranh dữ dội kết thúc cách đây một năm khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10/2025.

Quân đội Israel cho biết họ phá hủy những tòa nhà để ngăn chặn việc các chiến binh Hamas sử dụng chúng. Tel Aviv cũng cho rằng những công trình đó có thể là mạng lưới đường hầm của lực lượng Hamas.

Murid Akhziq chuẩn bị nấu ăn trong ngôi nhà đã bị hư hại tại thành phố Gaza ngày 6/10/2026. Ảnh: AP/Abdel Kareem Hana.

Hình ảnh do Planet Labs cung cấp cho thấy ít nhất 50 tiền đồn quân sự của Israel được xây dựng trên khắp khu vực do Israel kiểm soát ở Gaza, trong đó ít nhất 18 tiền đồn được xây dựng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu. Nhiều tiền đồn được đặt trên các khu dân cư cũ, nơi mà đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy gần đó đã được dọn sạch.

Hầu hết thành phố Rafah đã bị san bằng trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, nhưng hình ảnh cho thấy quân đội Israel vẫn tiếp tục phá hủy những tòa nhà còn sót lại ở đó. Một số tòa nhà bỏ hoang của Liên Hợp Quốc vẫn được giữ nguyên, cũng như một sân thể thao của thành phố hiện đang được sử dụng làm căn cứ quân sự.

Một căn cứ mới được xây dựng trên vị trí từng là ngã tư chính của thị trấn Beni Suhaila ở phía Nam.

Tại Jabaliya ở phía Bắc, phần lớn Khu phức hợp Bệnh viện al-Awda đã bị san phẳng trong những tháng gần đây, các tòa nhà trường học do Liên Hợp Quốc điều hành cũng chịu chung số phận, theo dữ liệu từ hình ảnh vệ tinh. Jabaliya từng là nơi tọa lạc trại tị nạn lớn nhất Dải Gaza, là nơi sinh sống của khoảng 120.000 người tị nạn cùng hàng chục nghìn cư dân khác trong một khu vực đô thị có mật độ xây dựng dày đặc.

Hiện nay, một trong số ít những tòa nhà còn sót lại là Bệnh viện Indonesia, bỏ trống kể từ khi quân đội đóng cửa vào tháng 6/2025. Quân đội Israel đã xây dựng một căn cứ mới gần đó.

Người dân Palestine ở Gaza đối diện khó khăn

Najwa Abu Eita đã mất đứa con gái 7 tuổi khi ngôi nhà của cô ở trại tị nạn Nuseirat bị tấn công vào tháng 3/2024. 3 đứa con của cô cũng bị thương trong vụ tấn công. Bản thân Eita bị mất một mắt, khuôn mặt biến dạng và đầy sẹo.

Trước khi xung đột nổ ra năm 2023, Eita là một thợ làm tóc. Hiện tại, cô thất nghiệp và sống trong một túp lều bên đống đổ nát của ngôi nhà mình.

Một khu lều tạm bợ dành cho những người Palestine bị mất nhà cửa trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở thành phố Gaza ngày 6/10/2026. Ảnh: AP/Jehad Alshrafi.

Shadi Barawi, một cư dân khác ở Gaza, mất cha ngay từ đầu cuộc chiến. Không lâu sau đó, Barawi bị trúng mảnh đạn trong một cuộc không kích gần nhà ở thành phố Gaza và mất một chân.

"Sau khi mất đi một chân, tôi mất hết hy vọng vào cuộc sống", người đàn ông 35 tuổi nói. Tuy nhiên, anh vẫn là trụ cột duy nhất của gia đình.

Barawi quay trở lại công việc cắt tóc để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

“Tôi đang làm việc trong hoàn cảnh khó khăn khi chỉ còn một chân. Có khi tôi cắt tóc cho 3 khách hàng. Khi mệt, tôi dừng lại nghỉ ngơi một chút, rồi lại tiếp tục”, anh chia sẻ.

Hiện tại, phần lớn dân số ở Gaza vẫn phụ thuộc vào viện trợ quốc tế. Công việc rất ít, chủ yếu liên quan đến việc bán hàng ở chợ.

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