[GALLERY] Cận cảnh dàn pháo hoa tầm cao chuẩn bị bắn ở Sầm Sơn dịp 2/9

Mừng Quốc khánh, tối 2/9 Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 điểm
Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm và nhiều hoạt động nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9. Điểm nhấn là chương trình bắn pháo hoa tại 5 địa điểm, diễn ra từ 21h đến 21h15 ngày 2/9.
Theo đó, các trận địa được bố trí trước trụ sở Báo Hà Nội mới; trước Bưu điện Hà Nội; đảo Dừa trong Công viên Thống Nhất; khu vực đường đua F1 thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.
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