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Xã hội

[GALLERY] Cận cảnh dàn pháo hoa tầm cao chuẩn bị bắn ở Sầm Sơn dịp 2/9

Tối 1/9, người dân và du khách tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) sẽ được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại Quảng trường biển chào mừng Quốc khánh 2/9.

Thiên Tuấn
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Theo kế hoạch, màn pháo hoa được thực hiện từ 21h15 đến 21h30 ngày 1/9, thời lượng khoảng 15 phút. Đây là một trong những hoạt động tạo điểm nhấn trong chuỗi sự kiện phục vụ người dân và du khách dịp Quốc khánh 2/9.
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Với địa điểm tổ chức tại Quảng trường biển Sầm Sơn, khu vực này được xem là vị trí thuận lợi để người dân và du khách theo dõi màn trình diễn pháo hoa. Du khách lưu trú tại khu vực trung tâm Sầm Sơn có thể chủ động di chuyển về Quảng trường biển trước giờ bắn để lựa chọn vị trí phù hợp.
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Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 31/8. sân khấu nghệ thuật và dàn pháo hoa đang được tích cực hoàn thiện để phục vụ người dân và du khách.
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Các dàn pháo hoa tầm cao đã sẵn sàng hoạt động. Để ngừa tình trạng mưa làm ảnh hưởng đến hoạt động bắn pháo hoa, hệ thống dàn pháo cũng đã được che phủ bằng nilon.
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Do chương trình diễn ra vào buổi tối và đúng dịp cao điểm nghỉ lễ, lượng người tập trung tại khu vực quảng trường dự kiến đông. Để thuận tiện theo dõi pháo hoa, du khách nên đến sớm, chủ động phương tiện di chuyển và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, nhất là tại các tuyến đường dẫn về khu vực quảng trường.
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Không chỉ có pháo hoa, Sầm Sơn còn liên tiếp tổ chức các hoạt động mới trong những ngày nghỉ lễ năm nay. Từ ngày 30/8 đến 1/9, Festival Diều Sầm Sơn 2026 được tổ chức, mang đến không gian trải nghiệm nhiều màu sắc cho người dân và du khách.
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Tính đến trung tuần tháng 8/2026, phường Sầm Sơn đón khoảng 8,7 triệu lượt khách, doanh thu gần 18.000 tỉ đồng.
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Bên cạnh các sản phẩm du lịch biển vốn là thế mạnh, địa phương đang triển khai Đề án du lịch bốn mùa, hướng tới khai thác hiệu quả hơn các giá trị văn hóa, tâm linh, nghỉ dưỡng, ẩm thực, hội nghị, thể thao và trải nghiệm cộng đồng.
Mời quý độc giả xem video: Khi nào trạm xăng dầu được ngừng bán?.
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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9. Điểm nhấn là chương trình bắn pháo hoa tại 5 địa điểm, diễn ra từ 21h đến 21h15 ngày 2/9.

Theo đó, các trận địa được bố trí trước trụ sở Báo Hà Nội mới; trước Bưu điện Hà Nội; đảo Dừa trong Công viên Thống Nhất; khu vực đường đua F1 thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.

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