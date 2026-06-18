Hà Nội tạm giữ 18.000 thiết bị định vị giả mạo nhãn hiệu

Ngày 18/6 thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, vụ việc liên quan đến gần 18.000 thiết bị định vị giả mạo nhãn hiệu Apple bị phát hiện tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Việt Hưng, TP Hà Nội, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 880 triệu đồng. Ngày 16/6, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 16,Chi cục QLTT thành phố Hà Nội đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Công an để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, Đội QLTT số 16, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Việt Hưng kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa đối với Công ty TNHH Thương mại BAIYAN tại địa điểm kinh doanh trên phố Đức Giang, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội.

Hàng chục nghìn thiết bị định vị có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Apple bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ. Ảnh DMS

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra, Đội QLTT số 16 phát hiện cơ sở đang bày bán số lượng lớn thiết bị định vị mang dấu hiệu nhãn hiệu Apple nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, gồm: 15.000 hộp bộ thiết bị định vị Tag Apple Find My; 2.400 hộp Bộ thiết bị định vị X8 Tag Apple Find My; 200 hộp Bộ thiết bị định vị Airtmy N Tag Apple Find My, tổng trị giá hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết trên sản phẩm là 880 triệu đồng.

Lực lượng Quản lý thị trường và đơn vị phối hợp tiến hành kiểm đếm, niêm phong hàng hóa vi phạm. Ảnh DMS

Nhằm làm rõ hành vi vi phạm, Đội QLTT số 16 đã phối hợp với đại diện ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam của Công ty Apple Inc., Hoa Kỳ tiến hành xác minh số hàng hóa bị tạm giữ. Kết quả cho thấy toàn bộ số sản phẩm có gắn dấu hiệu trùng với nhãn hiệu Apple đang được bảo hộ tại Việt Nam không phải do chủ sở hữu nhãn hiệu sản xuất, lưu thông trên thị trường. Vì vậy, toàn bộ số hàng hóa trên được xác định là hàng giả mạo nhãn hiệu Apple...