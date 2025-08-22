Hà Nội sẽ lùi thời gian thi tuyển lớp 10 năm học 2025-2026

Chiều 22/8, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm học tới, Hà Nội dự kiến sẽ lùi lịch thi tuyển sinh lớp 10 do Bộ GD-ĐT điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT 2026.

Chiều 22/8, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin nhanh về điểm mới năm học 2025-2026

Chiều 22/8, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, ngành giáo dục Hà Nội sẽ tổ chức triển khai năm học mới với các điểm cầu trực tuyến tới 126 xã phường và các trường học trực thuộc xã phường vào ngày 26/8.

Trong đó, một trong những thông tin quan trọng là việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2026 của Hà Nội sẽ vào cuối tháng 6 thay vì đầu tháng 6 như năm học vừa qua.

Lý do là theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 quy định tại khung kế hoạch thời gian năm học mới 2025-2026 của Bộ GD-ĐT sẽ diễn ra từ ngày 11-12/6/2026 theo, sớm hơn 2 tuần so với năm 2025. Như vậy kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm học 2026-2027 sẽ diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Cũng chiều 22/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cho biết, Hà Nội đã và đang nỗ lực chuẩn bị tốt nhất các điều kiện đón năm học mới.

Năm học 2024 - 2025, Hà Nội đã dành nguồn lực lớn đầu tư phát triển hệ thống giáo dục. Toàn thành phố có 2.954 trường mầm non, phổ thông các cấp, tăng 43 trường so với cùng kỳ năm học trước.

Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia chiếm gần 80%. Thành phố đã triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng 6 trường liên cấp tiên tiến, hiện đại có diện tích 5 ha trở lên.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của Hà Nội ngày càng được tăng cường. Tỷ lệ đạt chuẩn đào tạo của giáo viên mầm non là 81% (trong đó giáo viên công lập đạt chuẩn 94%), tiểu học là 92,05%, trung học cơ sở là 99% và trung học phổ thông là 100%.

Hà Nội luôn quan tâm triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đạt 99,75%, nằm trong tốp các tỉnh, thành phố có kết quả tốt nghiệp cao nhất cả nước. Hà Nội cũng đã ban hành nghị quyết quy định mức tiền thưởng đối với học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi trong nước, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh.

Thông tin mới nhất là cả 5 học sinh Hà Nội dự thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế năm 2025 (diễn ra từ ngày 11-8 đến ngày 21-8 tại Ấn Độ) đều xuất sắc giành huy chương với 1 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng. Hà Nội cũng vừa được Ban Tổ chức cuộc thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế chọn đăng cai tổ chức kỳ thi năm 2026.

Bên cạnh đó, Hà Nội luôn ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo; tập trung nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo tinh thần Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị…; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát hiện, bồi dưỡng nhân tài; phát triển toàn diện học sinh về trí tuệ, đạo đức, thể chất và văn hóa.

Thực hiện Luật Thủ đô, thành phố đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chính phủ ban hành Nghị định số 202/2025/NĐ-CP ngày 117-2025 quy định chi tiết về điều kiện, trình tự, thủ tục, chương trình giáo dục, việc cấp văn bằng, chứng chỉ thực hiện liên kết giáo dục, giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội.

Hà Nội cũng đã ban hành quy định về hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học năm học 2025-2026; chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; làm việc với một số doanh nghiệp lớn có các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức bữa ăn bán trú hiệu quả…