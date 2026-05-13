Hà Nội làm rõ hoạt động của trường quốc tế 'chui' ở Yên Hòa

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã tiếp nhận phản ánh của phụ huynh liên quan đến St. Mary’s International School, một trường quốc tế tại KĐT Yên Hòa. 

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, phản ánh của phụ huynh liên quan đến việc hồ sơ học tập của con em gặp vướng mắc khi làm thủ tục chuyển trường, đồng thời đặt câu hỏi về tính pháp lý trong hoạt động giáo dục của cơ sở “St. Mary’s International School” tại Lô C3, khu đô thị mới Yên Hòa.

Cơ sở giáo dục “St. Mary’s International School” tại Yên Hòa, Hà Nội (Ảnh: Website nhà trường).

Qua rà soát hồ sơ pháp lý hiện có, UBND thành phố Hà Nội mới chỉ ban hành quyết định thành lập và cho phép hoạt động đối với Trường Mầm non quốc tế St. Mary’s. Các cấp học khác chưa có hồ sơ pháp lý đầy đủ.

Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT đã yêu cầu Trường Mầm non quốc tế St. Mary’s và Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Toàn Cầu (GIS) – đơn vị chủ đầu tư – báo cáo, giải trình và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.

Đồng thời, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn, rà soát và cập nhật thông tin theo quy định. Đại diện Sở khẳng định sẽ tiếp tục đối chiếu, làm rõ các nội dung phản ánh để đảm bảo quyền lợi học sinh và tính minh bạch trong hoạt động giáo dục.

