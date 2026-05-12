Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân nhảy cầu tự tử ở Huế

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng TP Huế đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân nhảy cầu Trường Hà tự tử.

Ngày 12/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân đuối nước sau khi nhảy cầu Trường Hà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 11/5, Trung tâm 114 nhận tin báo về việc một người nhảy cầu Trường Hà mất tích.

Được biết, nạn nhân là chị V.T.K.L (35 tuổi, ngụ xã Phú Vang). Khi di chuyển đến khu vực giữa cầu, chị L bất ngờ nhảy xuống sông.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Nhận được tin báo, Đội CC&CNCH khu vực 4 phối hợp Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông nhanh chóng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 14h45 cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Tiếp đó, khoảng 19h11 cùng ngày, Trung tâm 114 tiếp tục nhận tin báo về một trường hợp khác nhảy cầu Trường Hà. Nạn nhân được xác định là anh L.P.T.S (19 tuổi, ngụ ở TP Huế).

Sau gần 2 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Hiện, thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.