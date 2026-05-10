Tai nạn liên hoàn, cao tốc Nội Bài - Lào Cai tắc cục bộ cả hai chiều

Một vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách và 3 ôtô xảy ra trên tuyến Cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến nhiều phương tiện hư hỏng, giao thông qua khu vực xã Gia Phú (Lào Cai) ùn tắc kéo dài.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 10/5, tại Km227+500 hướng trái tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xảy ra vụ va chạm giữa xe khách BKS 29K-023.xx cùng các ôtô mang BKS 24B-005.xx, 29H-810.xx và 29F-059.xx.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên cả 4 phương tiện đều bị hư hỏng. Thiệt hại về hạ tầng giao thông đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Ghi nhận tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, lưu lượng phương tiện đông khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ theo cả hai chiều.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Đội 1, Phòng 6, Cục CSGT đã có mặt phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đơn vị vận hành bảo trì tuyến cao tốc cùng lực lượng cứu hộ cũng triển khai cẩu kéo phương tiện, giải phóng hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.