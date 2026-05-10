Tai nạn liên hoàn, cao tốc Nội Bài - Lào Cai tắc cục bộ cả hai chiều

Ghi nhận tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, lưu lượng phương tiện đông khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ theo cả hai chiều.

Theo Văn Đức - Thành Đạt/Tienphong

Một vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách và 3 ôtô xảy ra trên tuyến Cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến nhiều phương tiện hư hỏng, giao thông qua khu vực xã Gia Phú (Lào Cai) ùn tắc kéo dài.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 10/5, tại Km227+500 hướng trái tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xảy ra vụ va chạm giữa xe khách BKS 29K-023.xx cùng các ôtô mang BKS 24B-005.xx, 29H-810.xx và 29F-059.xx.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên cả 4 phương tiện đều bị hư hỏng. Thiệt hại về hạ tầng giao thông đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Ghi nhận tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, lưu lượng phương tiện đông khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ theo cả hai chiều.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Đội 1, Phòng 6, Cục CSGT đã có mặt phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đơn vị vận hành bảo trì tuyến cao tốc cùng lực lượng cứu hộ cũng triển khai cẩu kéo phương tiện, giải phóng hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Xã hội

Tạm giữ hình sự tài xế gây tai nạn khiến 3 người tử vong ở Gia Lai

Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn do tài xế không làm chủ tốc độ khi vào khúc cua, không làm chủ tay lái dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Sáng 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã tạm giữ hình sự tài xế Trần Văn Hậu (SN 1972, trú tại xã Phú Túc) do liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 25, khu vực đèo Tô Na.

Trước đó, khoảng 5 giờ 40 phút ngày 8/5, Hậu điều khiển xe khách loại 16 chỗ ngồi của nhà xe Hùng Phương BKS 77F-000.xx lưu thông theo hướng xã Uar đi xã Ia Sao trên quốc lộ 25.

Xã hội

4 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 3/5/2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc tiếp tục có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm sâu.

Theo báo cáo của Cục CSGT, trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 114 người; giảm 72 vụ, giảm 35 người chết và giảm 65 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Xã hội

Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 37 người.

Ngày 26/4/2026, tại km 04+200, thuộc khu vực bản Nà Bai, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương. Ảnh: TTXVN phát

So với cùng kỳ năm trước giảm 22 vụ, giảm 15 người chết, giảm 16 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 37 người, giảm 22 vụ, giảm 15 người chết, giảm 13 người bị thương. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người, tăng 1 vụ, tăng 1 người chết, số người bị thương không tăng, không giảm. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Tràn lan "chợ đen" thú rừng trên mạng

Núp bóng hội nhóm yêu động vật, "chợ ảo" bán thú rừng, thú ngoại lai bùng nổ, không chỉ tiếp tay tận diệt thiên nhiên mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh

Miền Bắc lại sắp đón mưa lớn

Trong ngày và đêm nay (9/5), khu vực Tây Bắc Bộ có mưa dông, từ chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ có mưa to, đồng bằng mưa cục bộ vài nơi.