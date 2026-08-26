Hà Nội giảm mạnh số trường mầm non và phổ thông sau sắp xếp lại

Theo Sở GD&ĐT tại Hà Nội, sau sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập, khối trường mầm non, phổ thông thuộc quản lý của UBND cấp xã có sự thay đổi đáng kể về số lượng.

Việc tái cấu trúc ghi nhận sự thay đổi quy mô lớn nhất ở khối mầm non và phổ thông do UBND cấp xã quản lý khi tổng số trường giảm mạnh 56,6%, từ 2.163 xuống còn 938 đơn vị. Đáng chú ý, việc cắt giảm 1.225 trường này đi kèm với sự ra đời của 895 trường đa cơ sở, trường liên cấp vận hành cùng 1.225 phân hiệu.

Riêng có 42 trường chất lượng cao không thuộc diện sắp xếp, tổ chức lại theo Kế hoạch số 272/KH-UBND.

Ảnh minh họa/ website Trường Tiểu học Sơn Tây - Phân hiệu Quang Trung (phường Sơn Tây, Hà Nội). Nguồn giaoduc.net.vn

Xét chi tiết ở từng cấp học dưới quyền quản lý của cấp xã, khối THCS ghi nhận mức giảm lớn nhất với 63,2% (từ 612 xuống 226 trường), tiếp đến là mầm non giảm 60,2% (từ 817 xuống 326 trường) và tiểu học giảm 59,6% (từ 731 xuống 298 trường). Điểm sáng trong đợt sắp xếp này là xu hướng phát triển mô hình liên cấp Tiểu học - THCS tại các địa bàn có điều kiện thuận lợi, nâng tổng số trường liên cấp từ 3 lên 88 cơ sở. Trong khi đó, nhóm trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo duy trì sự ổn định tuyệt đối với 124 trường THPT và 7 trường chuyên biệt dành cho học sinh khuyết tật.

Mảng giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên cũng chứng kiến bước thu gọn đầu mối đáng kể. Số lượng trung tâm GDNN - GDTX giảm hơn một nửa, từ 29 xuống còn 14 đơn vị (giảm 51,7%). Ở hệ thống đào tạo nghề, số trường cao đẳng giảm 50% (từ 10 xuống 5 trường), trong khi khối trung cấp có tỷ lệ giảm sâu nhất lên tới 77,8% (từ 9 xuống chỉ còn 2 trường). Riêng bậc đại học, Thủ đô tiếp tục duy trì 1 đơn vị duy nhất là Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.