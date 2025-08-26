Hà Nội: Đại lộ Thăng Long ngập nặng, ô tô xe máy chôn chân

Sáng 26/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 lần thứ 4, sau khi có bão đổ bộ vào đất liền Hà Tĩnh, Nghệ An chiều tối 25/8.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hoàn lưu bão rộng, bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, gây mưa diện rộng từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ.