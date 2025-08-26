Hà Nội: Đại lộ Thăng Long ngập nặng, ô tô xe máy chôn chân

Khắc phục hậu quả bão số 5, chủ động phòng ngừa mưa lũ sau bão
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu huy động tối đa lực lượng quân đội, công an, hệ thống chính trị tham gia khắc phục hậu quả mưa bão.
Sáng 26/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 lần thứ 4, sau khi có bão đổ bộ vào đất liền Hà Tĩnh, Nghệ An chiều tối 25/8.
Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hoàn lưu bão rộng, bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, gây mưa diện rộng từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ.
Hoàn lưu bão số 5 gây mưa to, Thủ tướng yêu cầu triệt để sơ tán dân vùng lũ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 147 chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão. Đây là công điện thứ ba được người đứng đầu Chính phủ ban hành kể từ khi xuất hiện cơn bão Kajiki (bão số 5).
Những hình ảnh đầu tiên ở Hà Tĩnh khi bão số 5 đổ bộ
Sau khi đổ bộ vào đất liền, bão số 5 đã gây mưa to đến rất to, gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tại các bờ biển đã có những cột sóng cao 5-7m.
Toàn cảnh Hà Nội ngập trong "biển nước" sáng 26/8
Các tuyến đường của Hà Nội ngập sâu khiến giao thông hỗn loạn, người lao động bị ảnh hưởng công việc và học sinh không thể đến trường...
Mãn nhãn đoàn xe bánh lốp tổng hợp luyện diễu binh đường Giảng Võ
Từng đoàn xe cơ giới hùng dũng nối dài trên đường Giảng Võ tối 24/8, mang đến cho người dân Thủ đô màn hợp luyện diễu binh mãn nhãn trước Quốc khánh 2/9.
Mưa lớn trắng trời, đường sá Hà Nội ngập sâu, giao thông hỗn loạn
Nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập úng sâu rộng sau cơn mưa nặng hạt kéo dài xuyên đêm.
Xót xa những điểm trường bị bão số 5 Kajiki tàn phá ở Hà Tĩnh
Dù đã triển khai, thực hiện công tác phòng chống, tuy nhiên nhiều trường học ở Hà Tĩnh vẫn bị cơn bão số 5 Kajiki tàn phá nghiêm trọng.
Cập nhật hình ảnh bão số 5 quét trên đất liền Nghệ An
Chịu ảnh hưởng trực tiếp bão số 5, Nghệ An đang chống chọi với gió giật dữ dội và triều cường khiến nước biển tràn vào nhiều tuyến đường trung tâm.
Sau hơn 5 giờ quần thảo, bão số 5 Kajiki để lại nhiều thiệt hại tại Nghệ An
Sáng 26/8, theo ghi nhận của PV tại khu vực TP Vinh (cũ) tỉnh Nghệ An, sau khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền, hàng loạt cây xanh, cột điện bị gãy đổ, nhiều nhà dân bị sập, tốc mái hư hỏng.
Người dân trong ngõ tại Hà Nội "oằn mình" chống ngập
Nhiều hộ dân trong ngõ tại Hà Nội phải kê dọn tủ lạnh, trang thiết bị gia đình lên cao để chống cảnh ngập lụt do lượng mưa lớn ảnh hưởng từ bão số 5 Kajiki.
