Xã hội

Hà Nội: Đại lộ Thăng Long ngập nặng, ô tô xe máy chôn chân

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ sáng 26/8 khiến đường Đại lộ Thăng Long Hà Nội rơi vào tình trạng ngập nước, hàng loạt phương tiện ùn tắc.

Khánh Hoài
img-20250826-152449.jpg
Ghi nhận của PV, đến khoảng 15h chiều 26/8, đoạn đường Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), gần Bảo tàng quân sự vẫn bị ngập sâu trong nước.
img-20250826-152429.jpg
Do nước ngập sâu khiến các phương tiện ô tô, xe máy di chuyển qua đây khó khăn.
img-20250826-152501.jpg
Nhiều ô tô dừng lại, không dám đi qua đoạn đường bị ngập sâu.
img-20250826-152425.jpg
Phía đường gom Đại lộ Thăng Long ngập sâu, ô tô, xe máy bị chôn chân.
img-20250826-152417.jpg
Mực nước sâu khiến chiếc xe ô tô tải chết máy, chờ cứu hộ.
img-20250826-152439.jpg
Chiếc ô tô bị nhấn chìm trong nước.
img-20250826-152443.jpg
Đến 15h30, mực nước ngập tại đoạn đường vẫn rút chậm, khiến Đại lộ Thăng Long ùn tắc dài hàng km.
img-20250826-152421.jpg
Giao thông hỗn loạn trên đường Đại lộ Thăng Long.
img-20250826-152452.jpg
Một số xe máy đi vào phần đường giành cho ô tô để tìm lối thoát nhưng vẫn phải quay đầu.
20250826-152908.jpg
Các phương tiện ùn ứ trên Đại lộ Thăng Long.
