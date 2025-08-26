Hoàn lưu bão số 5 gây mưa to, Thủ tướng yêu cầu triệt để sơ tán dân vùng lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 147 chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão. Đây là công điện thứ ba được người đứng đầu Chính phủ ban hành kể từ khi xuất hiện cơn bão Kajiki (bão số 5).

Nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập sâu do mưa lớn ảnh hưởng từ cơn bão số 5.

Chiều tối 25/8, vùng tâm bão số 5 đã đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh, gây gió mạnh cấp 10, giật cấp 15. Theo thông tin sơ bộ, bão đã làm tốc mái nhà cửa, công trình công cộng, cơ sở giáo dục; cây xanh, cột điện bị đổ; mất điện diện rộng (Hà Tĩnh 60/69 phường, xã bị mất điện)… Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão Kajiki sẽ tiếp tục gây mưa lớn đến hết 26/8 tại khu vực miền núi, trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

Riêng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mưa to đến rất to, đặc biệt có nguy cơ rất cao xảy ra ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 5, tập trung ứng phó với mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị chỉ đạo chính quyền cơ sở căn cứ tình hình cụ thể để quyết định và có phương án hỗ trợ đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà, với các khu vực đã bảo đảm an toàn.

Lãnh đạo các địa phương trên cũng được giao triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực nước chảy xiết ven sông suối. Đồng thời, Thủ tướng lưu ý hỗ trợ bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán đến, nhất là đối với các hộ nghèo, khó khăn, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống.

Lãnh đạo Chính phủ nhắc các địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi có mưa lũ lớn; bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân tham gia giao thông an toàn, không để người dân di chuyển qua nếu không bảo đảm an toàn, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, bị sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Cùng với đó, các địa phương cần phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất; rà soát triển khai phương án dự phòng cung cấp điện, sóng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt từ thôn, bản đến các cấp, không để gián đoạn thông tin.

Một nhiệm vụ quan trọng khác, theo Thủ tướng, là chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, đê điều, đồng thời phải chủ động có phương án ứng phó bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra tình huống xấu nhất (mưa lũ vượt mức thiết kế), không để bị động bất ngờ. Thủ tướng cũng quán triệt sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các địa bàn trọng điểm xung yếu (đến từng thôn, bản) để triển khai cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu… Để khắc phục hậu quả bão số 5, Thủ tướng giao địa phương hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, hỗ trợ chỗ ở tạm đối với các hộ dân bị mất nhà cửa do bão số 5, không để người dân không có chỗ ở.

Thủ tướng cũng đề nghị sửa chữa ngay các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão, hoàn thành ngay trong tháng 8 để bảo đảm học sinh được trở lại trường đúng dịp khai giảng năm học mới và bảo đảm việc khám chữa bệnh cho Nhân dân. Mặt khác, theo người đứng đầu Chính phủ, cần khẩn trương xử lý dọn dẹp chướng ngại vật, vệ sinh đường sá bảo đảm hoạt động giao thông sớm trở lại bình thường ngay sau bão.

Thủ tướng cũng quán triệt các đơn vị cung cấp dịch vụ khẩn trương khắc phục ngay, khôi phục cấp điện, sóng viễn thông, nước sinh hoạt để bảo đảm sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an được giao chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ khi có đề nghị của địa phương.

