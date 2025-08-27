Hà Nội

Hà Nội cấm đường liên tiếp từ ngày 28/8 đến 5/9 phục vụ Triển lãm

Để phục vụ sự kiện triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, Công an TP Hà Nội có phương án phân luồng giao thông.

Thiên Tuấn

Chiều 27/8, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 28/8 đến ngày 5/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh, Hà Nội) diễn ra sự kiện triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Để phục vụ sự kiện này, Công an TP Hà Nội có phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Cụ thể, thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: từ 6h đến 24h các ngày 28/8 đến ngày 5/9.

kto-tl_img-2476.jpg

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện gồm:

Tạm cấm các ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500kg trở lên, ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với xe tải khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 3.500kg, xe khách dưới 29 chỗ và ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường: Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.

Trong thời gian trên, Công an TP Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện.

Cụ thể như sau: Các phương tiện từ các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh... đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên... đi theo tuyến cầu Thanh Trì, vành đai 3, Võ Văn Kiệt hoặc cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, quốc lộ 18, Võ Văn Kiệt... và ngược lại.

Các phương tiện từ quốc lộ 3 đến nút giao Xuân Canh và nút giao Bắc Thăng Long - Vực Dê đi theo hướng đường Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt.

Các phương tiện từ sân bay Nội Bài đi Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi Võ Văn Kiệt hoặc cao tốc Hà Nội, Bắc Giang.

Công an TP Hà Nội thông báo để mọi người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ.

