Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Hà Nội ban hành Kế hoạch phát triển đô thị thông minh 2030

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch hành động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển đô thị thông minh đến năm 2030.

Theo Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội

Theo kế hoạch, mục tiêu là xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh đến năm 2030; kết nối với mạng lưới thành phố, đô thị thông minh trong cả nước, khu vực và trên toàn thế giới; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển Vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

dothi.jpg

Hà Nội sẽ đi đầu trong quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu, ứng dụng công nghệ số trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội, phấn đấu đến năm 2025, GRDP bình quân đạt 8,5%, tạo tiền đề cho tăng trưởng cao trong các năm tiếp theo, đồng thời giữ vai trò trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước.

Thành phố ưu tiên hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật và thông tin, xây dựng nền tảng chính quyền số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, phát triển các dịch vụ đô thị thông minh như giao thông, năng lượng, chiếu sáng, cấp thoát nước và quản lý chất thải.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ triển khai cơ chế thử nghiệm công nghệ mới, phát triển các khu đô thị, tòa nhà thông minh ứng dụng IoT, BIM, CIM, GIS, hình thành bản sao số để phục vụ công tác quản lý, điều hành đô thị.

Việc phát triển đô thị thông minh lấy người dân làm trung tâm, hướng tới nâng cao chất lượng sống, tối ưu hóa dịch vụ và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

#Giá cả #đô thị thông minh #Hà Nội

Bài liên quan

Thành phố Hải Dương hướng tới kinh tế tri thức, đô thị thông minh

Từ một "Thị xã nhỏ bé, khó khăn", Hải Dương đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một thành phố phát triển năng động, một đô thị có hạ tầng tương đối đồng bộ, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.

Lễ kỷ niệm 220 năm khởi lập Thành Đông (1804 - 2024), 70 năm ngày giải phóng TP Hải Dương (30/10/1954 - 30/10/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hải Dương tổ chức sáng 18/10.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Dương.
Xem chi tiết

Bất động sản

Báo Mỹ ca tụng nhà phố xanh từ ngoài vào trong giữa đô thị TP HCM

Trong bối cảnh đô thị ngày càng đông đúc, ngôi nhà như một lời giải thông minh, vừa đảm bảo sự tiện nghi hiện đại, vừa mang lại một không gian sống xanh. 

nha1-1094.jpg
Ha House là một ngôi nhà đặc biệt nằm trong khu dân cư mới của TP HCM, nơi sự phát triển nhanh chóng đã tạo nên một môi trường sống dày đặc với những ngôi nhà san sát nhau. Ảnh: Hiroyuki Oki
nha2-8959.jpg
Với diện tích đất 7m x 20m, công trình được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của một gia đình ba thế hệ, đồng thời giải quyết bài toán về thông gió và ánh sáng trong bối cảnh đô thị chật hẹp. Ảnh: Hiroyuki Oki
Xem chi tiết

Xã hội

Chi tiết vị trí công trình tuyến đường sắt đô thị số 5

Hà Nội đã chính thức phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình tuyến đường sắt đô thị số 5.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 4602/QĐ-UBND ngày 04/9/2025 về việc phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình tuyến đường sắt đô thị số 5 (đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc), tỷ lệ 1/500 tại các phường Tây Hồ, Ngọc Hà, Giảng Võ, Láng, Yên Hòa, Từ Liêm, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương và các xã Sơn Đồng, Dương Hòa, An Khánh, Quốc Oai, Kiều Phú, Tây Phương, Hạ Bằng, Yên Xuân, Hòa Lạc, thành phố Hà Nội.

hoa-lac-17570407949731714191386-0-0-869-1390-crop-1757040804426929458786.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới