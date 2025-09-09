Hà Nội ban hành Kế hoạch phát triển đô thị thông minh 2030

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch hành động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển đô thị thông minh đến năm 2030.

Theo kế hoạch, mục tiêu là xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh đến năm 2030; kết nối với mạng lưới thành phố, đô thị thông minh trong cả nước, khu vực và trên toàn thế giới; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển Vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Hà Nội sẽ đi đầu trong quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu, ứng dụng công nghệ số trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội, phấn đấu đến năm 2025, GRDP bình quân đạt 8,5%, tạo tiền đề cho tăng trưởng cao trong các năm tiếp theo, đồng thời giữ vai trò trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước.

Thành phố ưu tiên hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật và thông tin, xây dựng nền tảng chính quyền số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, phát triển các dịch vụ đô thị thông minh như giao thông, năng lượng, chiếu sáng, cấp thoát nước và quản lý chất thải.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ triển khai cơ chế thử nghiệm công nghệ mới, phát triển các khu đô thị, tòa nhà thông minh ứng dụng IoT, BIM, CIM, GIS, hình thành bản sao số để phục vụ công tác quản lý, điều hành đô thị.

Việc phát triển đô thị thông minh lấy người dân làm trung tâm, hướng tới nâng cao chất lượng sống, tối ưu hóa dịch vụ và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.