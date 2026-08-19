Gemini cho phép người dùng tắt watermark trong ảnh, video tạo sinh

Google ra mắt tùy chọn cho phép người dùng chủ động bật tắt watermark (hình mờ, dấu bản quyền) trên các nội dung ảnh, video, âm nhạc do Gemini tạo ra.

Trước đây, mọi tác phẩm tạo ra bằng Gemini đều mặc định được gắn watermark đánh dấu bản quyền AI. Tuy nhiên, sau khi ghi nhận ý kiến từ cộng đồng người dùng, Google quyết định cập nhật tính năng kiểm soát, cho phép linh hoạt ẩn chi tiết này.

Watermark hình logo Gemini có thể được tùy chọn bỏ khỏi ảnh tạo sinh.

Người dùng có thể tùy chỉnh theo ba bước. Đầu tiên, mở ứng dụng hoặc giao diện web của Gemini, truy cập phần Cài đặt ở menu bên trái. Tiếp đến, kéo xuống gần cuối danh sách menu và tìm tùy chọn Media Watermark, sau đó chuyển trạng thái giữa Bật hoặc Tắt.

Dù watermark sẽ bị xóa bỏ khi người dùng chọn tắt, Google khẳng định các lớp bảo mật chìm được giữ nguyên vẹn.

Mọi sản phẩm xuất ra vẫn chứa công nghệ mã hóa ẩn SynthID cùng mã dữ liệu C2PA tích hợp sâu bên trong tệp tin. Nhờ đó, các hệ thống quét vẫn nhận diện được và xác minh chính xác nội dung được tạo bởi AI hay không.

Động thái điều chỉnh trên xuất phát từ một khảo sát cá nhân của Josh Woodward, Phó chủ tịch phụ trách Google Labs, Gemini và AI Studio.

Trong danh sách 10 kiến nghị được người dùng chờ đợi nhất, việc loại bỏ watermark hiển thị trên hình ảnh và video AI là một trong những yêu cầu hàng đầu.