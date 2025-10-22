Google tìm kiếm 15 Superfan thử nghiệm smartphone Pixel mới

Những người thử nghiệm được chọn sẽ phải ký thỏa thuận bảo mật và sử dụng một hộp đựng ngụy trang.

Dòng điện thoại thông minh Pixel của Google đã khẳng định vị thế là trụ cột của Android sau 10 thế hệ.

Google từ lâu đã điều hành một nhóm "Superfans" để quảng bá Pixel, nhưng giờ đây, các thành viên có cơ hội mong manh được sở hữu những chiếc điện thoại tiếp theo của Google trước thời hạn.

Google được cho là đang tìm kiếm một số Superfan may mắn để thử nghiệm và cung cấp phản hồi về các thiết bị chưa ra mắt, nhưng họ sẽ phải cam kết không tiết lộ bất cứ thông tin gì.

15 Superfans sẽ được chọn để trải nghiệm smartphone Pixel chưa ra mắt.

Việc các công ty có khách hàng trung thành giúp thử nghiệm sản phẩm mới không phải là điều hiếm gặp, nhưng thường thì không phải công ty lớn như Google với những sản phẩm đã được khẳng định như Pixel.

Google thường giữ quy mô nhóm thử nghiệm phần cứng nhỏ và chỉ giới hạn trong nhân viên. Theo Bloomberg , Google đang tổ chức một cuộc thi dành cho các Superfan để tìm ra 15 người không phải nhân viên phù hợp để thử nghiệm phần cứng đang được phát triển.

Một tài liệu chính thức mà Bloomberg xem xét mô tả chương trình này là cơ hội để "cung cấp phản hồi và giúp định hình điện thoại Pixel đang được phát triển".

Để đăng ký, các Siêu fan quan tâm phải chứng minh mình siêu việt hơn những người còn lại. Họ phải thể hiện kiến ​​thức sâu rộng về dòng sản phẩm Pixel và đề xuất các phương pháp cải tiến điện thoại.

Tuy nhiên, Google lại yêu cầu điều này từ những người ủng hộ nhiệt thành nhất của mình - những người vẫn còn đủ quan tâm đến điện thoại thông minh để tìm kiếm một nhóm cụ thể để chia sẻ về mức độ quan tâm của họ dành cho điện thoại. Liệu Google sẽ nhận được những lời khen ngợi nồng nhiệt hay những lời chỉ trích mang tính xây dựng?

Từ trái sang phải: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL. Ảnh: Ryan Whitwam

Chương trình Pixel Superfans đã từng cung cấp quà tặng và sự kiện đặc biệt, nhưng quyền truy cập vào các điện thoại chưa phát hành sẽ là lợi ích lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Tài liệu giải thích rằng những người được chọn tham gia chương trình sẽ phải ký một thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt và đồng ý giữ điện thoại trong một hộp bảo vệ che giấu hình dạng thực tế của nó mọi lúc.

Pixel là một trong những điện thoại bị rò rỉ nhiều nhất mỗi năm. Trước đây, các thiết bị thường được chụp ảnh ngay từ dây chuyền sản xuất hoặc "rơi khỏi xe tải" và được bán ra nhiều tháng trước khi ra mắt.

Tuy nhiên, 15 mẫu điện thoại thử nghiệm Superfan khó có thể dẫn đến thêm rò rỉ. Giống như hầu hết các thương hiệu khác, các mẫu điện thoại thử nghiệm trước khi ra mắt của Google đều có mã định danh vật lý để giúp truy xuất nguồn gốc nếu chúng bị rò rỉ hoặc đấu giá.

Người dùng có thể đăng ký trở thành Superfans bất cứ lúc nào.

Thỏa thuận NDA có lẽ sẽ đủ sức răn đe để giữ chân những người thử nghiệm, vì họ không muốn mất đặc quyền Superfan của mình. Google cũng đã bắt đầu chia sẻ thông tin chi tiết về điện thoại của mình từ trước đó — những người thử nghiệm Superfan thậm chí có thể tham gia vào các bản xem trước này.

Bạn có thể đăng ký trở thành Superfans bất cứ lúc nào, nhưng có thể mất vài tuần để được cấp quyền truy cập sau khi đăng ký. Google chưa xác nhận thời điểm bắt đầu quy trình tuyển chọn, nhưng chắc chắn sẽ sớm thôi nếu Google muốn thu thập phản hồi cho Pixel 11.

Chiếc điện thoại tiếp theo của Google có lẽ đã được phát triển trong hơn một năm, và hãng sẽ phải hoàn thiện các tính năng ít nhất vài tháng trước thời điểm phát hành dự kiến ​​vào tháng 8 năm 2026. Pixel 10a dự kiến ​​sẽ ra mắt sớm hơn nữa, vào mùa xuân năm 2026.