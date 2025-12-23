Hà Nội

Trung Quốc vượt mặt công nghệ Elon Musk, người bại liệt đi làm bằng ý nghĩ

Trung Quốc vượt mặt công nghệ Elon Musk, người bại liệt đi làm bằng ý nghĩ

Trung Quốc gây chấn động khi giúp một người bại liệt điều khiển robot và đi làm kiếm tiền chỉ bằng suy nghĩ, vượt xa thử nghiệm của Neuralink.

Thiên Trang (TH)
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố bước đột phá lịch sử trong công nghệ giao diện não - máy tính (BCI), đưa công nghệ này ra khỏi phòng thí nghiệm.
Một người đàn ông bại liệt hoàn toàn đã có thể điều khiển robot và làm việc kiếm tiền chỉ bằng ý nghĩ nhờ thiết bị cấy ghép vào não. (Ảnh: Handout)
Bệnh nhân tên Zhang bị liệt tứ chi sau tai nạn năm 2022 và tham gia thử nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện Hoa Sơn, Thượng Hải.
Hệ thống BCI không dây WRS01 cho phép ông biến tín hiệu não thành mệnh lệnh kỹ thuật số chỉ sau vài tuần tập luyện. (Ảnh: Handout)
Đáng chú ý, Zhang hiện làm công việc phân loại và điều khiển máy bán hàng tự động từ xa, trở thành trường hợp đầu tiên trên thế giới đi làm bằng công nghệ BCI. (Ảnh: Intelligent Living)
So với Neuralink của Elon Musk vẫn chủ yếu thử nghiệm trong môi trường ảo, công nghệ Trung Quốc đã bước vào đời sống thực tế.(Ảnh: Intelligent Living)
Người đàn ông này còn có thể điều khiển xe lăn thông minh, ra lệnh cho robot chó và di chuyển ngoài trời mà không cần trợ giúp.(Ảnh: Intelligent Living)
Với độ trễ dưới 100 mili giây và kế hoạch nâng cấp lên hệ thống WRS02, Trung Quốc đang nới rộng khoảng cách trong cuộc đua công nghệ thần kinh toàn cầu.(Ảnh: Intelligent Living)
Thiên Trang (TH)
#Công nghệ não #Trung Quốc #Neuralink #liệt tứ chi #giao diện não máy tính #điều khiển robot

