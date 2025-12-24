Hà Nội

Ấn Độ vượt Mỹ, Trung Quốc trở thành “thủ phủ” AI toàn cầu

Số hóa

Theo báo cáo mới của Bank of America, Ấn Độ đang dẫn đầu thế giới về mức độ ứng dụng AI nhờ dân số trẻ, Internet rẻ và thị trường người dùng khổng lồ.

Thiên Trang (TH)
Ấn Độ hiện là thị trường năng động nhất toàn cầu trong việc sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, Gemini và Perplexity.
Báo cáo của Bank of America cho thấy quốc gia này dẫn đầu thế giới về cả người dùng AI hoạt động hàng ngày lẫn hàng tháng.
Động lực lớn nhất đến từ quy mô Internet khổng lồ với khoảng 700-750 triệu người dùng, đứng thứ hai toàn cầu.
Chi phí dữ liệu di động cực rẻ giúp người dân Ấn Độ có thể dùng tới 20-30 GB mỗi tháng chỉ với khoảng 2 USD, tạo điều kiện lý tưởng cho AI phổ cập.
﻿ Bên cạnh đó, hơn 60% người dùng Internet tại Ấn Độ dưới 35 tuổi, thông thạo tiếng Anh và sẵn sàng tiếp nhận công nghệ mới.
Các nhà mạng lớn như Jio và Bharti Airtel còn thúc đẩy xu hướng này bằng cách tặng miễn phí gói AI trả phí cho khách hàng.
Người dùng Ấn Độ đang tận dụng AI để học tập, làm việc và nâng cao năng suất, trong khi các mô hình đa ngôn ngữ giúp thu hẹp khoảng cách số.
Bank of America nhận định Ấn Độ có thể trở thành “phòng thí nghiệm sống” cho thế hệ AI tác nhân, trước khi công nghệ này bùng nổ trên toàn cầu.
Thiên Trang (TH)
