Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mai Dora bùng nổ nhan sắc tại fanmeeting T1

Số hóa

Mai Dora bùng nổ nhan sắc tại fanmeeting T1

Xuất hiện tại fanmeeting T1 vừa diễn ra, MC Mai Dora nhanh chóng chiếm spotlight với vóc dáng quyến rũ, khiến cộng đồng LMHT gọi tên BLV Văn Tùng.

Thiên Trang (TH)
Fanmeeting T1 đã diễn ra trong hai ngày 20 và 21/12/2025, trở thành sự kiện được cộng đồng LMHT Việt quan tâm đặc biệt.
Fanmeeting T1 đã diễn ra trong hai ngày 20 và 21/12/2025, trở thành sự kiện được cộng đồng LMHT Việt quan tâm đặc biệt.
Bên cạnh sự xuất hiện của nhà đương kim vô địch CKTG, MC Mai Dora là một trong những cái tên thu hút nhiều chú ý nhất.
Bên cạnh sự xuất hiện của nhà đương kim vô địch CKTG, MC Mai Dora là một trong những cái tên thu hút nhiều chú ý nhất.
Trong ngày đầu sự kiện, Mai Dora xuất hiện trên sân khấu với váy trắng cách điệu kết hợp áo crop top, khéo léo khoe vòng eo thon gọn.
Trong ngày đầu sự kiện, Mai Dora xuất hiện trên sân khấu với váy trắng cách điệu kết hợp áo crop top, khéo léo khoe vòng eo thon gọn.
Nhan sắc và vóc dáng quyến rũ của nữ MC nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.
Nhan sắc và vóc dáng quyến rũ của nữ MC nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.
Sau khi kết thúc ngày đầu fanmeeting, Mai Dora tiếp tục gây chú ý khi đăng tải một đoạn clip ngắn trên TikTok cá nhân.
Sau khi kết thúc ngày đầu fanmeeting, Mai Dora tiếp tục gây chú ý khi đăng tải một đoạn clip ngắn trên TikTok cá nhân.
Đoạn video với biểu cảm đáng yêu đã thu hút hàng nghìn lượt thả tim cùng nhiều bình luận tích cực từ người hâm mộ.
Đoạn video với biểu cảm đáng yêu đã thu hút hàng nghìn lượt thả tim cùng nhiều bình luận tích cực từ người hâm mộ.
Không ít fan hài hước gọi tên BLV Văn Tùng, cho rằng nhan sắc của Mai Dora ngày càng thăng hạng kể từ khi về chung một nhà.
Không ít fan hài hước gọi tên BLV Văn Tùng, cho rằng nhan sắc của Mai Dora ngày càng thăng hạng kể từ khi về chung một nhà.
Xuyên suốt sự kiện fanmeeting T1, Mai Dora đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với hình ảnh vừa quyến rũ vừa chuyên nghiệp trên sân khấu.
Xuyên suốt sự kiện fanmeeting T1, Mai Dora đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với hình ảnh vừa quyến rũ vừa chuyên nghiệp trên sân khấu.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Mai Dora #fanmeeting T1 #vóc dáng quyến rũ #LMHT #BLV Văn Tùng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT