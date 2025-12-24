iOS 27 cận kề, iPhone nào đứng trước nguy cơ bị “khai tử”?

Sau khi iOS 26 loại iPhone XS và XR, người dùng đang lo ngại iOS 27 sẽ tiếp tục nói lời chia tay với loạt iPhone đời cũ vào năm 2026.
Bản Cà Lò ở Cao Bằng giữ nguyên vẻ hoang sơ, nhà sàn Dao mộc mạc và núi đá hùng vĩ, mang đến trải nghiệm bình yên, gần gũi thiên nhiên cho du khách
Các nhà khảo cổ học ở Sudan đã phát hiện xác ướp 1.400 năm tuổi của một số đứa trẻ Nubia có hình xăm trên mặt.
Tín hiệu X bí ẩn đánh đố nhân loại suốt nhiều thập kỷ cuối cùng đã được các chuyên gia giải mã thành công.
Bản Cà Lò ở Cao Bằng giữ nguyên vẻ hoang sơ, nhà sàn Dao mộc mạc và núi đá hùng vĩ, mang đến trải nghiệm bình yên, gần gũi thiên nhiên cho du khách
Yamaha vừa chính thức ra mắt mẫu xe máy điện EMF 2026 (Electro Motive Fighter) tại thị trường Đài Loan, mẫu xe này có thể thay pin và chạy tới 110 km/lần sạc.
Đây là cột quan trọng của ngành bán dẫn khi lần đầu tiên một vi xử lý thương mại dành cho điện thoại được xây dựng trên tiến trình 2nm.
K4 sedan bán chạy nhất của hãng Kia tại thị trường Mỹ vừa ra mắt bản 2026 với giá tăng nhẹ, bổ sung thêm một số trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản tầm trung.
Ford vừa chính thức giới thiệu phiên bản mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Everest – mẫu SUV khung gầm rời phát triển từ nền tảng Ford Ranger.
Cánh đồng hoa cải vàng rực ven sông Đuống, Lệ Chi trở thành điểm check-in hút khách mùa đông, mang đến khung cảnh bình yên, lãng mạn và thơ mộng.
Một hãng độ có trụ sở tại Dubai vừa giới thiệu gói bodykit thân rộng dành cho Rolls-Royce Dawn siêu sang, hướng đến nhóm khách hàng muốn tạo dấu ấn khác biệt.
Trổ tài làm bánh crepe sầu riêng tại nhà với lớp vỏ mỏng, kem béo ngậy và hương thơm đặc trưng, món tráng miệng khiến ai cũng mê.
Những ngày cuối năm, ngôi nhà thờ ở giáo xứ Cần Kiệm khoác lên diện mạo rực rỡ, tạo không khí Noel ấm áp, thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh, checkin.
Đạo diễn James Cameron thực hiện phim Titanic, series Avatar. Tài sản của ông hiện tại là 1,1 tỷ USD.
Kieslect Elite 2 gây chú ý khi tích hợp ChatGPT, nghe nói tiếng Việt, pin dài ngày và nghe nhạc không cần điện thoại dù giá chỉ quanh 2 triệu đồng.
Diễm My 9x vẫn khiến công chúng trầm trồ với vóc dáng thon gọn, quyến rũ dù đã là mẹ 1 con.
Hóa thân thành 'bà già Noel' với trang phục gợi cảm, táo bạo, một cô nàng hot girl xứ Trung ngay lập tức nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
Tộc người Sámi là cộng đồng bản địa lâu đời Bắc Âu, gắn liền với vùng Bắc Cực và truyền thống chăn nuôi tuần lộc.
Mèo Colocolo (Leopardus colocolo) là loài mèo hoang Nam Mỹ bí ẩn, nhỏ bé nhưng thích nghi linh hoạt với nhiều môi trường khắc nghiệt.
Mưa lớn và lũ quét khiến nhiều khu vực ở miền bắc California, Mỹ, ngập lụt nghiêm trọng.
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới, vợ chồng đạo diễn Lý Hải – Minh Hà cùng bốn người con thực hiện bộ ảnh gia đình trong studio.
Dù còn hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, thế nhưng rất nhiều cô nàng đã rủ nhau xuống phố, thướt tha áo dài để chụp bộ ảnh Tết sớm.