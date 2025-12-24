Hà Nội

iOS 27 cận kề, iPhone nào đứng trước nguy cơ bị “khai tử”?

Số hóa

iOS 27 cận kề, iPhone nào đứng trước nguy cơ bị “khai tử”?

Sau khi iOS 26 loại iPhone XS và XR, người dùng đang lo ngại iOS 27 sẽ tiếp tục nói lời chia tay với loạt iPhone đời cũ vào năm 2026.

Thiên Trang (TH)
Sự xuất hiện của iOS 26 đã khiến iPhone XS, XS Max và XR chính thức dừng cập nhật, làm dấy lên lo ngại về vòng đời các mẫu iPhone cũ.
Điều này đặt ra câu hỏi lớn rằng khi iOS 27 ra mắt dự kiến vào tháng 6/2026, những mẫu iPhone nào sẽ đứng trước ranh giới hỗ trợ.
Lịch sử cho thấy Apple thường hỗ trợ iPhone từ 6 đến 7 năm, thậm chí lâu hơn với các bản vá bảo mật quan trọng.
Theo các thông tin rò rỉ, iOS 27 nhiều khả năng tập trung tối ưu hiệu năng và sửa lỗi, thay vì thay đổi lớn về giao diện hay tính năng.
Nếu kịch bản này xảy ra, iOS 27 có thể vẫn tương thích với toàn bộ các mẫu iPhone đang chạy iOS 26.
Danh sách thiết bị được kỳ vọng tiếp tục cập nhật trải dài từ iPhone 11 series cho đến các mẫu iPhone 17 mới nhất.
Tuy nhiên, trong trường hợp Apple quyết định cắt giảm, iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max - ra mắt năm 2019 - là những cái tên có nguy cơ cao nhất.
Ngay cả khi không lên được iOS 27, các thiết bị này vẫn nhận cập nhật bảo mật trong nhiều năm, giúp người dùng có thêm thời gian cân nhắc việc nâng cấp.
