Apple ngày càng phụ thuộc vào Samsung để sản xuất iPhone

Samsung vẫn duy trì sản lượng DRAM dành cho thiết bị di động, cho phép họ tăng được tỷ lệ phần cứng đầu vào lẫn số tiền thu được trên mỗi chiếc iPhone.

Apple đang tăng cường đáng kể sự phụ thuộc vào Samsung về bộ nhớ cho iPhone do giá linh kiện tăng cao. Hiện tại, họ đã phải tăng tỷ lệ linh kiện đầu vào của Samsung do không có đơn vị khác đáp ứng.

Sự thay đổi này dự kiến ​​sẽ dẫn đến việc Samsung cung cấp khoảng 60% đến 70% lượng DRAM tiết kiệm điện được sử dụng trong iPhone 17. Trước đây, tỷ lệ này so với SK Hynix, một nhà cung cấp khác, là đồng đều. Ngoài ra còn có sự tham gia của Micron với tư cách là nhà cung cấp nhỏ hơn.

Giờ đây, với mỗi chip nhớ cung cấp cho iPhone 17, Samsung có thêm 40 đô la.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh nguồn cung bộ nhớ toàn cầu đang thắt chặt. iPhone sử dụng bộ nhớ tốc độ truyền dữ liệu kép công suất thấp (LPDDR), được tối ưu hóa cho hiệu quả năng lượng và hiệu suất tản nhiệt trong các thiết bị di động.

Mặc dù Samsung, SK Hynix và Micron đều sản xuất LPDDR với số lượng lớn, nhưng các nguồn tin trong ngành cho biết SK Hynix và Micron đang ngày càng chuyển hướng năng lực sản xuất sang bộ nhớ băng thông cao (HBM), loại bộ nhớ đang có nhu cầu cao cho các bộ tăng tốc trí tuệ nhân tạo và phần cứng trung tâm dữ liệu.

Do đó, năng lực sản xuất LPDDR dành riêng cho thiết bị di động của họ đang bị hạn chế nghiêm trọng. Ngược lại, Samsung dường như vẫn duy trì sản lượng đáng kể DRAM đa dụng và dành cho thiết bị di động, cho phép họ đáp ứng yêu cầu của Apple về khối lượng cực lớn và có thể dự đoán được.

Samsung được cho là công ty duy nhất có thể đáp ứng các điều kiện của Apple trong bối cảnh SK Hynix đang tập trung vào HBM.

Samsung khiến Apple ngày càng phụ thuộc, kiếm lợi khủng từ đối thủ trực tiếp.

Theo báo cáo, phần cứng của Apple đặc biệt nhạy cảm với các xung điện áp tức thời, điều mà các chip mới nhất của hãng, bao gồm cả A19 và A19 Pro, không thể xử lý tốt. Điều này tạo thêm áp lực lên các nhà cung cấp bộ nhớ trong việc cung cấp các linh kiện có hiệu suất giống hệt nhau trên các lô sản xuất rất lớn.

Giá của một mô-đun LPDDR5X 12GB, loại được sử dụng trong iPhone Air và iPhone 17 Pro, đã tăng mạnh từ khoảng 30 đô la vào đầu năm 2025 lên khoảng 70 đô la hiện nay.

Quy mô và thông lệ lâu năm của Apple trong việc đàm phán các thỏa thuận cung ứng nhiều năm thường giúp giảm thiểu tác động của biến động giá ngắn hạn, nhưng mức tăng mạnh đã khiến độ tin cậy của nhà cung cấp và cam kết về số lượng trở nên quan trọng hơn.

Việc tập trung phần lớn đơn đặt hàng với Samsung sẽ cho phép Apple đảm bảo nguồn cung ổn định hơn và có thể hưởng lợi từ hiệu quả kinh tế theo quy mô, ngay cả khi chi phí linh kiện tổng thể tăng lên.