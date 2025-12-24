Hà Nội

Smartwatch dưới 2 triệu có ChatGPT, pin cả tuần gây sốt

Số hóa

Smartwatch dưới 2 triệu có ChatGPT, pin cả tuần gây sốt

Kieslect Elite 2 gây chú ý khi tích hợp ChatGPT, nghe nói tiếng Việt, pin dài ngày và nghe nhạc không cần điện thoại dù giá chỉ quanh 2 triệu đồng.

Thiên Trang (TH)
xemptyzKieslect Elite 2 được quảng bá là smartwatch AI hiếm hoi trong phân khúc tầm trung khi tích hợp trực tiếp ChatGPT.
Trợ lý AI này cho phép người dùng nói tiếng Việt để hỏi nhanh thông tin, nhắc việc hoặc tra cứu cơ bản thông qua kết nối Bluetooth với điện thoại.
Trải nghiệm thực tế cho thấy ChatGPT trên Elite 2 phản hồi khá tốt với câu lệnh ngắn, nhưng chưa thể thay thế điện thoại cho các tác vụ phức tạp. (Ảnh: Nguyễn Tùng Lâm)
Bên cạnh AI, đồng hồ sở hữu màn hình AMOLED LTPO lớn, độ sáng cao và hỗ trợ Always On Display, nổi bật so với nhiều đối thủ cùng giá.
Elite 2 còn được trang bị GPS đa băng tần, chống nước 5ATM, phù hợp cho chạy bộ, đạp xe và bơi lội ngoài trời.
Khả năng nghe gọi Bluetooth và lưu nhạc trong bộ nhớ giúp người dùng nghe nhạc không cần mang theo điện thoại.
Thời lượng pin là điểm cộng lớn khi có thể dùng nhiều ngày, thậm chí tính bằng tuần nếu sử dụng ở mức cơ bản.
Tổng thể, Kieslect Elite 2 là smartwatch toàn diện, nơi AI chỉ đóng vai trò “gia vị” giúp sản phẩm nổi bật trong tầm giá dưới 2 triệu đồng.
Thiên Trang (TH)
#smartwatch #ChatGPT #kieslect #pin lâu #thể thao #giá rẻ

