Smartwatch dưới 2 triệu có ChatGPT, pin cả tuần gây sốt

Diễm My 9x vẫn khiến công chúng trầm trồ với vóc dáng thon gọn, quyến rũ dù đã là mẹ 1 con.
Hóa thân thành 'bà già Noel' với trang phục gợi cảm, táo bạo, một cô nàng hot girl xứ Trung ngay lập tức nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
Tộc người Sámi là cộng đồng bản địa lâu đời Bắc Âu, gắn liền với vùng Bắc Cực và truyền thống chăn nuôi tuần lộc.
Mèo Colocolo (Leopardus colocolo) là loài mèo hoang Nam Mỹ bí ẩn, nhỏ bé nhưng thích nghi linh hoạt với nhiều môi trường khắc nghiệt.
Mưa lớn và lũ quét khiến nhiều khu vực ở miền bắc California, Mỹ, ngập lụt nghiêm trọng.
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới, vợ chồng đạo diễn Lý Hải – Minh Hà cùng bốn người con thực hiện bộ ảnh gia đình trong studio.
Dù còn hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, thế nhưng rất nhiều cô nàng đã rủ nhau xuống phố, thướt tha áo dài để chụp bộ ảnh Tết sớm.
Toyota nhấn mạnh phiên bản Cinnamon High Grade và GR Sport trên Aygo X, mẫu xe đô thị hybrid đầu tiên tại châu Âu sẽ được người tiêu dùng quan tâm đặc biệt.
Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống
Trong những ngày cuối năm se lạnh, Tăng Mỹ Hàn một lần nữa khiến cộng đồng mạng chao đảo khi tung ra bộ ảnh mới mang phong cách thiên thần mùa đông ngọt ngào.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất ngày càng đến gần hơn tới mục tiêu đề ra, quản lý tài chính một cách chuyên nghiệp.
Dự án tập trung giải quyết những vấn đề cốt lõi của nhà ở đô thị: mật độ, khí hậu, tính linh hoạt và mối quan hệ với cộng đồng xung quanh.
Cá giàu omega-3, protein và vitamin là thực phẩm lý tưởng cho người tiểu đường, giúp kiểm soát đường huyết, bảo vệ tim mạch và xương chắc khỏe.
Sau khi phát hiện lối đi bí mật, các nhà khảo cổ Ai Cập đã tìm thấy một ngôi đền linh thiêng thờ thần Mặt trời Ra.
Thanh Thủy - Ngọc Hằng đều trải lòng về hình ảnh của bản thân ở Hoa hậu Việt Nam 2022 nhân kỷ niệm 3 năm rời cuộc thi.
Không còn đóng khung trong hình ảnh 'bánh bèo', Ngọc Kem thường xuyên thử sức với những phong cách khác nhau, nhận về cơn mưa lời khen từ người hâm mộ.
Hà Nội dịp Giáng sinh 2025 bừng sáng với đèn trang trí, cây thông Noel và lễ hội đường phố, mang đến trải nghiệm mùa lễ hội đáng nhớ cho du khách.
Mùa lễ hội năm nay, netizen không khỏi xôn xao trước loạt ảnh Giáng sinh đầy quyến rũ của Loan Barbie – nữ y tá được mệnh danh là “nàng thơ làng chạy bộ”.
Khi phân tích bộ xương hóa thạch nổi tiếng "Little Foot" (Bàn chân nhỏ), các chuyên gia xác định nó thuộc về một "người họ hàng" hoàn toàn mới của chúng ta.
Trong cuộc khai quật ở Jerusalem, Israel, các nhà khảo cổ đã phát hiện một mặt dây chuyền khoảng 1.300 tuổi được trang trí bằng hình menorah 7 nhánh ở mỗi mặt.