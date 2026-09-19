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Kho tri thức

Golubac- thành trì bất khả xâm phạm bên dòng sông huyền thoại châu Âu

Golubac không chỉ là một pháo đài cổ, mà còn giống chiến binh đá khổng lồ đứng bên Danube, canh giữ cửa ngõ hiểm yếu suốt nhiều thế kỷ.

Thanh Bình (tổng hợp)

Trên một vách đá dựng đứng bên bờ sông Danube, pháo đài Golubac hiện lên với những ngọn tháp đá vươn cao, như thể đang canh giữ dòng sông tiến vào hẻm núi Đerdap ở miền đông Serbia. Công trình có nguồn gốc từ thế kỷ XIV và từng nằm tại một trong những vị trí chiến lược quan trọng nhất trên tuyến Danube, nơi các thế lực Serbia, Hungary và Ottoman nhiều lần tranh giành quyền kiểm soát.

Ảnh: traveling-serbia

Điều khiến Golubac đặc biệt không chỉ nằm ở tuổi đời mà còn ở cách pháo đài “bám” vào địa hình. Những bức tường đá chạy men theo sườn núi, tạo thành một hệ thống phòng thủ nhiều tầng với các tòa tháp bố trí từ sát mặt nước lên tận đỉnh vách đá. Phần cao nhất có một ngọn tháp mang biệt danh “Tháp Mũ” vì hình dáng mái đặc biệt. Tổng thể khiến Golubac trông giống một thành phố đá mọc thẳng từ vách núi hơn là một lâu đài thông thường.

Ảnh: lepotesrbije.alo

Vị trí của pháo đài chính là chìa khóa giải thích sức mạnh của nó. Golubac nằm ngay lối vào hẻm núi Đerdap, nơi Danube bắt đầu bị những vách núi ép lại. Trong thời Trung cổ, kiểm soát Golubac đồng nghĩa với khả năng quan sát và gây sức ép lên hoạt động đi lại trên sông. Người Ottoman thậm chí từng sử dụng một sợi xích lớn nối từ pháo đài tới tảng đá Babakaj giữa dòng để kiểm soát tàu thuyền.

Tên gọi Golubac cũng gắn với nhiều truyền thuyết. “Golub” trong tiếng Serbia có nghĩa là chim bồ câu, và khu vực này lưu truyền những câu chuyện về một công chúa bị giam trong tòa tháp cao nhất, nơi những con chim bồ câu trở thành người bạn duy nhất của nàng. Tuy nhiên, nguồn gốc chính xác của tên pháo đài vẫn chưa được xác định chắc chắn.

Ảnh: expedia

Golubac từng chứng kiến nhiều cuộc giao tranh giữa Hungary và Ottoman. Một trong những sự kiện nổi tiếng nhất diễn ra năm 1428, khi quân Hungary tiến đánh pháo đài nhưng thất bại trong chiến dịch rút lui. Hiệp sĩ Ba Lan nổi tiếng Zawisza Czarny, được biết đến ở phương Tây với tên Zawisza the Black, đã thiệt mạng trong cuộc chiến này.

Sau nhiều thế kỷ bị bỏ quên và xuống cấp, Golubac trải qua một dự án trùng tu lớn trong những năm 2010 và mở cửa trở lại cho du khách vào năm 2019. Ngày nay, những bức tường từng được xây để ngăn quân đội tiến vào lại trở thành điểm ngắm Danube tuyệt đẹp.

Đứng từ Golubac nhìn xuống dòng sông, thật khó tưởng tượng rằng nơi đây từng là một tiền đồn quân sự đầy khói lửa. Danube vẫn chảy qua chân thành như hàng trăm năm trước, chỉ khác rằng những con thuyền ngày nay đi qua không còn phải lo sợ những cánh cổng pháo đài khép lại.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Golubac #Lâu đài Serbia #Hẻm núi Đerdap #Lịch sử Ottoman #Di tích cổ

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