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Kho tri thức

Nghệ nhân Kỷ Băng hà khắc tượng chim từ ngà voi ma mút

Các cuộc khai quật tại hang Hohle Fels thuộc khu vực Di sản Thế giới UNESCO Swabian Jura ở tây nam nước Đức đã phát hiện ra hai bức tượng chim tuyệt đẹp có niên đại 40.000 năm được chạm khắc từ ngà voi ma mút. 

Tuệ Minh

Những phát hiện đáng chú ý này đến từ các tầng văn hóa Aurignacian phong phú tại Hohle Fels, nơi đã tạo ra một số tác phẩm nghệ thuật tạo hình cổ nhất được biết đến và có niên đại từ thời kỳ đầu tiên con người hiện đại đến vùng Thượng Danube.

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Hai bức tượng chim được điêu khắc từ ngà voi có kích thước bé bằng đầu ngón tay.

Một hiện vật hoàn chỉnh có lẽ mô tả một con chim đang ấp trứng, trong khi hiện vật còn lại, không hoàn chỉnh, có đôi cánh dang rộng và có thể đang bay hoặc hạ cánh.

Vào năm 2025, các nhà khảo cổ học từ Đại học Tübingen, Đức, đã tìm thấy những bức tượng chim này trong cùng một lớp đất, cách nhau khoảng 1,5m. Chúng có niên đại tương đương và có thể được chạm khắc bởi cùng một người.

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Một trong hai bức tượng mô tả con gà gô trong tư thế giống như đang ấp trứng.

Những con chim mới được phát hiện này cực kỳ nhỏ, với kích thước xấp xỉ 2x1x0,5 cm. Hầu hết các tượng nhỏ khác từ thời kỳ này có kích thước trong khoảng 3 - 9 cm.

Con chim đang nghỉ ngơi được khắc họa rất chi tiết với đôi mắt nổi bật, trong khi con chim dang rộng đôi cánh có mỏ đặc trưng và các đường nét rõ ràng tượng trưng cho lông vũ.

GS Nicholas Conard, giám đốc khai quật tại Đại học Tübingen cho biết, những tác phẩm điêu khắc này không quá cầu kỳ mà thay vào đó bao gồm nhiều đặc điểm cụ thể và độc đáo.

Một con chim dường như đang nằm trên mặt đất và có thể đang ấp trứng. Con chim dang rộng cánh có thể đang bay, hạ cánh hoặc có lẽ đang thể hiện tư thế tán tỉnh. Nghệ thuật thời kỳ Kỷ Băng hà thường để ngỏ nhiều hướng diễn giải, và điều tương tự cũng áp dụng cho loại chim cụ thể được mô tả.

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Những họa tiết thể hiện lông vũ trên đôi cánh đanh xòe ở bức tượng thứ 2.

Những bức tượng nhỏ ở trạng thái hiện tại chỉ nặng 1,3 và 0,7g và là những hình ảnh nhỏ nhất và tinh xảo nhất từ ​​thời kỳ này, cách đây 40.000 năm. Chúng có thể là bùa hộ mệnh cá nhân hoặc biểu tượng cho danh tính của người đã chạm khắc hoặc mang những tác phẩm điêu khắc nhỏ bé đó.

Các bức tượng nhỏ sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Tiền sử và Nghệ thuật Thời kỳ Băng hà ở Blaubeuren trong một triển lãm đặc biệt kéo dài đến ngày 4/4/2027.

Những con búp bê kỳ lạ của nền văn minh Chancay 1500 năm trước Công nguyên.
Đại học Tübingen/PhyS
#điêu khắc tượng chim từ ngà voi ma mút #nghệ thuật thời kỳ Kỷ Băng hà #phát hiện tượng nhỏ từ hang Hohle Fels #ý nghĩa tượng chim trong văn hóa cổ đại #triển lãm các tác phẩm điêu khắc cổ

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