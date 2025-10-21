Gói thầu gần 4 tỷ tại Tân Đông Hiệp, TP HCM: Một nhà thầu tham dự, tỷ lệ tiết kiệm thấp

Ngày 17/10/2025, Bên mời thầu là UBND phường Tân Đông Hiệp (thuộc TP HCM) đã tiến hành mở thầu Gói thầu Xây dựng (Mã TBMT: IB2500434001-00). Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước đường Trần Quang Diệu/18, với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 4.794.962.647 đồng theo Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 của UBND thành phố Dĩ An (nay thuộc TP HCM) .

Chủ đầu tư của dự án là UBND phường Tân Bình (theo Quyết định 3055/QĐ-UBND), tuy nhiên, theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) điều chỉnh số 503/QĐ-UBND ngày 23/09/2025, Bên mời thầu và cũng là Chủ đầu tư của gói thầu này là UBND phường Tân Đông Hiệp. Sự thay đổi này liên quan đến quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP HCM theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, theo đó phường Tân Bình và một phần phường Tân Đông Hiệp (cũ, thuộc Dĩ An) đã được sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính thuộc TP HCM. Dự án được thực hiện tại phường Tân Đông Hiệp, TP HCM.

Gói thầu Xây dựng này được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP HCM, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 180 ngày. Giá gói thầu được phê duyệt là 3.936.602.450 đồng theo Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 07/10/2025 của UBND phường Tân Đông Hiệp .

Một nhà thầu tham dự, tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp"

Theo biên bản mở thầu được công bố lúc 09:36 ngày 17/10/2025, chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh (MST: 3700859138).

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Giá dự thầu của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh là 3.923.524.400 đồng. Mức giá này thấp hơn giá gói thầu 13.078.050 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt khoảng 0,33%.

Mặc dù giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu là một trong các điều kiện để xét duyệt trúng thầu theo Luật Đấu thầu, tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm thấp trong bối cảnh chỉ có một nhà thầu tham gia đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của gói thầu.

Năng lực nhà thầu Lộc Thịnh: Kinh nghiệm dày dặn nhưng tỷ lệ thắng thầu năm 2025 có dấu hiệu suy giảm?

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh (sau đây gọi tắt là Công ty Lộc Thịnh), mã định danh vn3700859138, có địa chỉ trụ sở tại số 83/19, KP4, phường Bình Dương, TP TP HCM. Doanh nghiệp được thành lập ngày 10/12/2007, người đại diện pháp luật là ông Hồ Thúc Sơn, chức vụ Giám đốc. Lĩnh vực kinh doanh chính là Xây lắp và Tư vấn.

Theo dữ liệu đấu thầu cập nhật đến 14:38 ngày 17/10/2025, Công ty Lộc Thịnh đã tham gia 95 gói thầu trên cả nước, trong đó trúng 56 gói, trượt 30 gói, 7 gói chưa có kết quả và 2 gói đã bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu tổng thể đạt khoảng 58,9% (56/95 gói).

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) là 270.710.369.256 đồng. Với vai trò độc lập, tổng giá trị trúng thầu là 134.981.922.874 đồng. Doanh nghiệp này đã tham gia đấu thầu tại nhiều tỉnh thành, nhưng tập trung chủ yếu tại TP. Hồ Chí Minh (sau sáp nhập) với 59 gói .

Đáng chú ý, trong năm 2025 (tính đến 17/10), Công ty Lộc Thịnh đã tham gia 15 gói thầu. Kết quả cho thấy tỷ lệ thắng thầu trong năm nay có vẻ thấp hơn so với lịch sử: trúng 3 gói, trượt 5 gói và 7 gói đang chờ kết quả. Tỷ lệ trúng thầu trên số gói đã có kết quả trong năm 2025 chỉ là 37,5% (3/8 gói).

Mối quan hệ với các bên mời thầu

Dữ liệu cũng cho thấy Công ty Lộc Thịnh có quan hệ với 36 bên mời thầu. Phân tích sâu hơn cho thấy, công ty này từng tham gia 3 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý Dự án Miền Đông mời thầu, trúng 1 gói và trượt 2 gói .

Đặc biệt, Công ty Lộc Thịnh cũng đã tham gia gói thầu "Xây dựng" do chính UBND phường Tân Bình mời thầu (bên mời thầu ban đầu của dự án nâng cấp đường Trần Quang Diệu/18, trước khi chuyển giao cho UBND phường Tân Đông Hiệp), gói thầu này cũng được mở thầu vào ngày 17/10/2025 và đang chờ kết quả. Trước đó không lâu, vào ngày 29/09/2025, Công ty Lộc Thịnh đã trúng một gói thầu "Xây dựng" khác trị giá 1.877.000.000 đồng cũng do UBND phường Tân Bình mời thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Điều này cho thấy sự quen thuộc nhất định giữa nhà thầu Lộc Thịnh và đơn vị quản lý dự án ban đầu.

Hiện tại, gói thầu IB2500434001-00 đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu. Việc chỉ có một nhà thầu tham gia và chào giá sát nút đặt ra yêu cầu về việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm cũng như tính tuân thủ pháp luật trong quá trình lựa chọn nhà thầu cần được UBND phường Tân Đông Hiệp và các đơn vị liên quan thực hiện một cách cẩn trọng, khách quan.

Góc nhìn chuyên gia về đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho biết: "Luật Đấu thầu 2023 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã liên tục nhấn mạnh và hoàn thiện các quy định nhằm đảm bảo mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu. Đấu thầu rộng rãi là hình thức ưu tiên áp dụng, tuy nhiên, việc chỉ có một nhà thầu tham gia, dù không phải là hiếm, luôn đòi hỏi quá trình đánh giá phải hết sức kỹ lưỡng, đặc biệt là khi tỷ lệ tiết kiệm thấp. Bên mời thầu cần đảm bảo nhà thầu duy nhất đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá cả hợp lý theo quy định."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Luật sư TP.HCM phân tích: "Điều 6 Luật Đấu thầu 2023 quy định rất rõ về việc bảo đảm cạnh tranh. Nhà thầu tham dự phải độc lập về pháp lý và tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu, các nhà thầu tư vấn... Mặc dù việc một nhà thầu từng trúng thầu của một chủ đầu tư/bên mời thầu không mặc nhiên cấu thành vi phạm, nhưng trong trường hợp chỉ có một nhà thầu tham gia, việc xem xét kỹ lưỡng các yếu tố đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch theo Điều 16 về các hành vi bị cấm và các quy định khác là trách nhiệm của chủ đầu tư và người có thẩm quyền. Quá trình đánh giá phải dựa trên các tiêu chí đã công bố trong hồ sơ mời thầu và tuân thủ đúng quy trình pháp luật."

Gói thầu xây dựng tại phường Tân Đông Hiệp vẫn đang trong quá trình xét thầu. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc đánh giá hồ sơ dự thầu của Công ty Lộc Thịnh bởi tổ chuyên gia và quyết định phê duyệt của UBND phường Tân Đông Hiệp. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật đấu thầu, đảm bảo các nguyên tắc cốt lõi sẽ là yếu tố quyết định tính minh bạch và hiệu quả của gói thầu này./.