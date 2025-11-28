Gói thầu xây trường gần 40 tỷ tại Đồng Nai: Vì sao chỉ 1 nhà thầu tham dự?

Công ty TNHH Tân Bửu Long là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng "Gói thầu số 9: Xây lắp" tại Ban QLDA khu vực 01 (Đồng Nai) với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 1,48%.

Ngày 12/11/2025, ông Nguyễn Tôn Trọng, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 01 (thuộc UBND tỉnh Đồng Nai), đã ký Quyết định số 221/QĐ-BQLDAKV01 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 9: Xây lắp. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Tiểu học Quang Vinh, có địa điểm tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số 221/QĐ-BQLDAKV01 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 9: Xây lắp. Nguồn: MSC

Theo quyết định, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tân Bửu Long với giá trúng thầu là 39.839.339.779 đồng. Điều đáng chú ý, đây cũng là nhà thầu duy nhất tham gia gói thầu này.

"Một mình một ngựa" tại gói thầu 40 tỷ

Trước đó, vào ngày 08/10/2025, Ban Quản lý dự án khu vực 01 đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh) cho Dự án Trường Tiểu học Quang Vinh tại Quyết định số 126/QĐ-BQLDAKV01.

Theo kế hoạch, Gói thầu số 9: Xây lắp (Mã TBMT IB2500448846) được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được duyệt là 40.437.280.227 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Mặc dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi, theo Biên bản mở thầu công bố lúc 10 giờ 38 phút ngày 01/11/2025, chỉ có duy nhất 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tân Bửu Long (MST: 3600526858). Giá dự thầu nhà thầu này đưa ra là 39.839.339.779 đồng, không có thư giảm giá.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 221/QĐ-BQLDAKV01 được ban hành dựa trên Tờ trình số 55/TTr-BQLDAKV01 (ngày 12/11/2025) của Ban Quản lý dự án khu vực 01, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 10/11/BC-TCGĐT (ngày 10/11/2025) của tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thương mại T.P.T và Báo cáo thẩm định số 48/BCTĐ-MA (ngày 12/11/2025) của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Minh Anh.

Như vậy, với giá trúng thầu là 39.839.339.779 đồng, so với giá gói thầu 40.437.280.227 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt được tại gói thầu này chỉ là 597.940.448 đồng, tương đương 1,48%.

"Hồ sơ khủng" với tỷ lệ trúng thầu 97%

Tìm hiểu của phóng viên cho thấy, Công ty TNHH Tân Bửu Long (MST 3600526858) được thành lập từ tháng 03/2002, do ông Đỗ Khôi Nguyên làm người đại diện pháp luật. Đáng chú ý, địa chỉ trụ sở của nhà thầu (10, Huỳnh Văn Nghệ, Phường Trấn Biên) cũng chính là địa điểm thực hiện dự án (Phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai).

Theo dữ liệu hoạt động đấu thầu (cập nhật đến ngày 16/11/2025), Công ty TNHH Tân Bửu Long có một lịch sử trúng thầu ấn tượng. Doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 37 gói thầu, trong đó đã trúng 36 gói, trượt 1 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến 97,3%.

Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) của Công ty TNHH Tân Bửu Long đạt 1.013.562.943.342 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 491.176.356.713 đồng.

Một điểm đáng lưu ý trong "hồ sơ năng lực" của nhà thầu này là tỷ lệ tiết kiệm trung bình qua các gói thầu. Dữ liệu ghi nhận: "Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 99.7%". Điều này đồng nghĩa với việc, trong suốt lịch sử hoạt động, tỷ lệ tiết kiệm trung bình mà Công ty TNHH Tân Bửu Long mang lại cho ngân sách nhà nước tại các gói thầu đã trúng chỉ là 0,3%.

Con số tiết kiệm 1,48% tại Gói thầu số 9 (Dự án Trường Tiểu học Quang Vinh) thậm chí còn cao hơn đáng kể so với mức trung bình 0,3% của nhà thầu này.

Ngoài ra, dữ liệu cũng cho thấy Công ty TNHH Tân Bửu Long có quan hệ với 28 bên mời thầu và đã từng liên danh với 10 nhà thầu, thắng 10 trên 11 gói thầu tham gia với tư cách liên danh.

Cạnh tranh trong đấu thầu: Góc nhìn pháp lý

Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp luôn là vấn đề được dư luận quan tâm, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP không quy định số lượng nhà thầu tối thiểu phải tham gia để cuộc thầu được coi là hợp lệ. Về lý thuyết, việc chỉ có một nhà thầu tham gia vẫn có thể diễn ra nếu chủ đầu tư (Ban QLDA khu vực 01) đã tuân thủ đầy đủ quy trình mời thầu công khai.

Tuy nhiên, luật sư Lập nhấn mạnh đến Điều 6 của Luật Đấu thầu (đã được sửa đổi tại Luật 57/2024/QH15 và 90/2025/QH15) về "Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu". Tinh thần của luật là tạo ra sự cạnh tranh thực sự. "Việc chỉ một nhà thầu nộp hồ sơ, và lại là một nhà thầu tại địa phương, trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 1,48% là điều cần được xem xét cẩn trọng về tính hiệu quả của công tác mời thầu và lập hồ sơ mời thầu (HSMT)", ông Lập bình luận.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng, mục tiêu của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Hiệu quả kinh tế được thể hiện rõ nhất qua tỷ lệ tiết kiệm.

"Một nhà thầu có lịch sử trúng thầu 97% nhưng tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ 0,3% là những con số 'biết nói'. Điều này đặt ra nghi vấn về chất lượng của công tác lập giá gói thầu và tính cạnh tranh thực chất của các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia", ông Giang phân tích.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM), vai trò của chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn là rất quan trọng. Cụ thể, tại Gói thầu số 9, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thương mại T.P.T là đơn vị lập E-HSMT và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Minh Anh là đơn vị thẩm định E-HSMT.

"Thông tư 79/2025/TT-BTC (hướng dẫn Nghị định 214) quy định rất rõ tại Điều 26 rằng E-HSMT không được có các nội dung dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Chủ đầu tư (Ban QLDA khu vực 01) có trách nhiệm theo Điều 78 Luật Đấu thầu trong việc phê duyệt E-HSMT. Cần làm rõ liệu E-HSMT của gói thầu này có 'cài cắm' tiêu chí nào gây khó khăn cho các nhà thầu khác hay không, dẫn đến việc chỉ có một nhà thầu 'lọt' qua", Luật sư Hương đặt vấn đề.

Các chuyên gia cho rằng, để đảm bảo hiệu quả vốn ngân sách tỉnh, các cơ quan giám sát đầu tư công tại Đồng Nai cần rà soát lại quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 9: Xây lắp, đặc biệt là công tác lập E-HSMT và lý do chỉ có một nhà thầu tham dự.