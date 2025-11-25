Lật lại hồ sơ đấu thầu 2025 của Công ty Tây Hồ: Tần suất trúng thầu và những con số biết nói [Kỳ 2]

Trong năm 2025, Công ty Tây Hồ đã tham gia 7 gói thầu và trúng 5 gói với tổng giá trị hơn 64,6 tỷ đồng. Dữ liệu cho thấy sự hiện diện đậm nét của nhà thầu này tại BQLDA khu vực TP Dĩ An.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 ghi nhận sự hoạt động sôi nổi của Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Dữ liệu thống kê cho thấy một bức tranh toàn cảnh về chiến lược tiếp cận thị trường, quy mô hoạt động và hiệu quả kinh tế thông qua các gói thầu mà nhà thầu này đã tham gia.

Bức tranh toàn cảnh năm 2025

Tính đến tháng 11/2025, Công ty Tây Hồ đã tham gia tổng cộng 7 gói thầu xây lắp. Kết quả ghi nhận là rất khả quan: trúng 5 gói, trượt 1 gói và 1 gói đang chờ kết quả. Tỷ lệ trúng thầu trên các gói đã có kết quả đạt mức ấn tượng, khoảng 83,3%.

Tổng giá trị của 5 gói thầu mà Công ty Tây Hồ đã trúng trong năm 2025 (tính cả vai trò độc lập và liên danh) là 64.683.641.256 đồng.

Các gói thầu này phân bổ tại hai địa bàn chính là Bình Dương cũ (4 gói trúng, 1 gói trượt) và TP. Hồ Chí Minh (1 gói trúng, 1 gói chưa có kết quả).

Phân tích chi tiết hành trình trúng thầu năm 2025

Hành trình chinh phục các gói thầu của Công ty Tây Hồ trong năm 2025 thể hiện sự đa dạng trong quy mô và hình thức tham gia.

Gói thầu có giá trị lớn nhất trong năm được ghi nhận vào ngày 16/05/2025. Công ty Tây Hồ, với vai trò liên danh chính (cùng Công ty Cổ phần Miền Đông), đã trúng gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án "Xây dựng hệ thống thoát nước đường Bình Thung" tại TP Dĩ An. Bên mời thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Việt Trẻ. Giá trị trúng thầu là 30.287.634.574 đồng. Tại gói thầu này, tỷ lệ tiết kiệm đạt mức khá tốt, khoảng 6,27% (so với giá dự toán 32.314.018.921 đồng).

Bước sang tháng 6/2025, Công ty Tây Hồ tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Ngày 09/06/2025, nhà thầu này trúng gói thầu "Xây lắp" tại Bến Cát. Giá trị gói thầu là 15.468.586.650 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu này đạt khoảng 2,01%.

Chỉ ba ngày sau, ngày 12/06/2025, Công ty Tây Hồ được lựa chọn thực hiện gói thầu "Thi công cải tạo, sửa chữa phòng làm việc..." do Trường Đại học An ninh nhân dân (TP HCM) mời thầu. Gói thầu có giá trị 289.800.000 đồng và được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn (được phê duyệt ngày 06/06/2025)

Giai đoạn cuối năm 2025 chứng kiến sự bứt tốc tại Ban QLDA ĐTXD khu vực TP Dĩ An với hai gói thầu đã nêu ở Kỳ 1: Gói thầu tại Ban QLDA ĐTXD khu vực TP Dĩ An (trúng 13.624.762.375 đồng, tiết kiệm 3,38%) và gói thầu tại UBND phường Tân Đông Hiệp (trúng 5.012.857.657 đồng, tiết kiệm 1,019%).

Bên cạnh những thành công, hồ sơ năm 2025 cũng ghi nhận Công ty Tây Hồ đã trượt gói thầu "Thi công xây lắp" do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý Dự án Miền Đông mời thầu (kết quả cập nhật tháng 5/2025).

Tỷ lệ tiết kiệm biến động và dấu hỏi về tính cạnh tranh

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy sự biến động lớn trong tỷ lệ tiết kiệm tại các gói thầu mà Công ty Tây Hồ trúng trong năm 2025, dao động từ 0,16% đến 6,27%.

Dữ liệu này cho thấy một xu hướng đáng lưu ý: Tại các gói thầu mà Công ty Tây Hồ trúng với tỷ lệ tiết kiệm thấp (dưới 3%), mức độ cạnh tranh có dấu hiệu bị hạn chế.

Ví dụ, gói thầu tại UBND phường Tân Đông Hiệp (tiết kiệm 1,019%) được ghi nhận chỉ có 1 nhà thầu tham dự. Gói thầu tại Bến Cát (tiết kiệm 2,01%) cũng ghi nhận sự cạnh tranh hạn chế khi đối thủ bị loại ở bước kỹ thuật. Và gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp nhất (0,16%) là theo hình thức chỉ định thầu.

Ngược lại, gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm tốt nhất (6,27%) là gói thầu liên danh đường Bình Thung, nơi ghi nhận sự tham gia của nhiều nhà thầu hơn (3 nhà thầu khác cùng tham gia).

Sự chênh lệch này đặt ra câu hỏi: Liệu hiệu quả kinh tế có song hành cùng tần suất trúng thầu? Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu với tỷ lệ cao là điều đáng mừng nếu nó phản ánh đúng năng lực và sự cạnh tranh lành mạnh. Tuy nhiên, khi đi kèm với các chỉ số tiết kiệm khiêm tốn ở một số gói thầu, nó trở thành một dấu hiệu cần được các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu phân tích, làm rõ. Liệu hồ sơ mời thầu (E-HSMT) tại các gói thầu đó có những yêu cầu kỹ thuật đặc thù, vô tình hay hữu ý tạo rào cản hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác hay không?

Sự tập trung của Công ty Tây Hồ tại địa bàn Bình Dương cũ, đặc biệt là TP Dĩ An, và mối quan hệ với các đơn vị tư vấn mời thầu cũng là những dữ liệu quan trọng cần được xem xét để hiểu rõ hơn về "hệ sinh thái" đấu thầu tại đây.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

