Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty Tây Hồ: Liên tiếp trúng thầu xây lắp tại TP HCM và dấu hỏi về tỷ lệ tiết kiệm [Kỳ 1]

Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ liên tục trúng nhiều gói thầu tại TP HCM năm 2025. Đáng chú ý, có gói thầu tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ xấp xỉ 1%.

Hải Nam

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu sử dụng vốn đầu tư công tại TP HCM đang diễn ra sôi động trong những tháng cuối năm 2025. Trong bức tranh đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ nổi lên như một nhà thầu "quen mặt" khi liên tiếp được xướng tên trúng các gói thầu xây lắp hạ tầng quan trọng.

Những gói thầu liên tiếp trong Quý IV/2025

Gần đây nhất, vào ngày 16/11/2025, ông Võ Thanh Phong - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) đã ký Quyết định số 1138/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng", thuộc công trình "Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước đường Bùi Thị Xuân/11 và Bùi Thị Xuân/12".

z7250264395280-9c21caa62ec47bb92fddd3be5b5a7a3d.jpg
Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 16/11/2025 (Nguồn: MSC)

Đơn vị được lựa chọn là Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ (gọi tắt là Công ty Tây Hồ). Giá trúng thầu được phê duyệt là 5.012.857.657 đồng. So sánh với giá gói thầu là 5.064.476.878 đồng, mức chênh lệch giảm giá chỉ là 51.619.221 đồng.

Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu đấu thầu rộng rãi này đạt khoảng 1,019%. Đây là một con số rất khiêm tốn, đặt ra những câu hỏi ban đầu về hiệu quả kinh tế và mức độ cạnh tranh trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Trước đó khoảng một tháng, Công ty Tây Hồ cũng đã ghi dấu ấn tại một dự án quy mô lớn hơn. Ngày 13/10/2025, ông Nguyễn Thanh Huy - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Dĩ An, đã ký Quyết định số 150/QĐ-QLDAKVDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu xây dựng" thuộc dự án "Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Lồ Ồ, phường Bình An".

qd150.jpg
Quyết định số 150/QĐ-QLDAKVDA ngày 13/10/2025 (Nguồn: MSC)

Tại gói thầu này, Công ty Tây Hồ trúng thầu với giá 13.624.762.375 đồng (giá dự toán gói thầu là 14.102.379.128 đồng). Tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 3,38%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày.

Chỉ tính riêng hai gói thầu này, tổng giá trị trúng thầu của Công ty Tây Hồ tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Dĩ An trong quý IV/2025 đã lên tới hơn 18,6 tỷ đồng. Việc liên tiếp trúng thầu trong thời gian ngắn đặt ra bài toán về năng lực huy động nguồn lực. Liệu nhà thầu có đảm bảo đủ nhân sự chủ chốt, máy móc thiết bị để triển khai đồng thời các công trường mà vẫn đảm bảo tiến độ và chất lượng theo cam kết trong Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) hay không? Đây là vấn đề mà các chủ đầu tư và cơ quan giám sát cần đặc biệt lưu tâm.

Hồ sơ năng lực: Nhà thầu "trẻ" và những con số ấn tượng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ (MSDN: 3702795507) được thành lập ngày 30/07/2019. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Nông, giữ chức vụ Tổng giám đốc. Địa chỉ trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ (hơn 6 năm), nhưng dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty Tây Hồ là một cái tên đáng chú ý. Thống kê từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty đã tham gia tổng cộng 19 gói thầu, trong đó trúng 13 gói, trượt 5 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu đạt mức cao, khoảng 68,4%.

Tổng giá trị các gói thầu mà Công ty Tây Hồ đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên tới 513.647.562.480 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 100.088.918.893 đồng. Đáng chú ý, phần lớn giá trị đến từ các gói thầu tham gia với vai trò liên danh, với tổng giá trị lên tới 413.558.643.587 đồng (tính trên tổng giá trị của cả liên danh). Điều này cho thấy chiến lược linh hoạt trong việc hợp tác để chinh phục các gói thầu quy mô lớn.

Dấu hỏi về hiệu quả đầu tư công

Phân tích sâu hơn về hiệu quả kinh tế, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Tây Hồ trên tất cả các gói đã tham gia là 97,65%. Nghĩa là, mức tiết kiệm trung bình cho ngân sách nhà nước qua các gói thầu mà doanh nghiệp này thực hiện chỉ khoảng 2,35%.

Con số này, cùng với tỷ lệ tiết kiệm chỉ hơn 1% tại gói thầu đường Bùi Thị Xuân vừa nêu, đặt ra dấu hỏi về mức độ cạnh tranh thực chất trong các cuộc đấu thầu mà Công ty Tây Hồ tham gia.

Dữ liệu cũng chỉ ra rằng, Công ty Tây Hồ đặc biệt "có duyên" với các gói thầu tại tỉnh Bình Dương cũ. Sự hiện diện dày đặc của nhà thầu này tại các dự án đầu tư công ở địa phương là tín hiệu cho thấy năng lực tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, khi nhìn vào các chỉ số hiệu quả kinh tế, dư luận đặt câu hỏi về quy trình lựa chọn nhà thầu đã thực sự đảm bảo các mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo tinh thần của Luật Đấu thầu hay chưa.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] Lật lại hồ sơ đấu thầu 2025 của Công ty Tây Hồ: Tần suất trúng thầu và những con số biết nói

#Hoạt động đấu thầu công tại TP HCM #Vai trò của nhà thầu trẻ #Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách #Dấu hiệu về hiệu quả đầu tư công #Thị trường xây dựng tại Bình Dương #Công ty Tây Hồ

Bài liên quan

Bạn đọc

Xây dựng Bùi Phát một mình dự 2 gói thầu 19,8 tỷ tại Ban QLDA ĐTXD khu vực Bắc Tân Uyên

Công ty Bùi Phát là nhà thầu duy nhất tham dự 2 gói thầu xây lắp có tổng giá trị gần 19,9 tỷ đồng tại Ban QLDA ĐTXD khu vực Bắc Tân Uyên.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên (TP HCM) hiện đang trong quá trình xét thầu hai gói thầu xây lắp quan trọng, với tổng giá trị dự toán hơn 18,9 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là theo biên bản mở thầu, cả hai gói thầu này đều chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự: Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bùi Phát (Công ty Bùi Phát)

Thực tế này đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu tại đơn vị này, đặc biệt khi phân tích dữ liệu lịch sử của nhà thầu tham dự.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Chân dung Nam Long Thịnh: Nhà thầu 'quen mặt' tại các dự án tiền tỷ ở TP HCM, Đồng Nai [Kỳ 1]

Trúng 47/68 gói thầu với tổng giá trị hơn 119 tỷ đồng, Công ty TNHH Nam Long Thịnh là cái tên quen thuộc tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM và Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, dữ liệu về hoạt động của Công ty TNHH Nam Long Thịnh tại một số chủ đầu tư lớn đang cho thấy một tần suất trúng thầu ổn định đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khiêm tốn, làm dấy lên những băn khoăn về tính cạnh tranh thực tế tại các gói thầu này.

Liên tiếp trúng thầu đầu năm 2025

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu tại Viện Đào tạo Chất lượng cao: Tiết kiệm 0,29%, hai đối thủ "rụng" vì bảo lãnh dự thầu?

Công ty TNHH Phát triển Năng lượng trúng gói thầu hơn 4,3 tỷ đồng với tiết kiệm 12,7 triệu đồng (0,29%), sau khi cả hai đối thủ bị loại vì lý do "Không có bảo lãnh dự thầu"

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Viện Đào tạo Chất lượng cao (thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh) vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Thi công xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, bảo dưỡng khu nhà B4 - giai đoạn 2.

Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) cho thấy, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Phát triển Năng lượng. Tuy nhiên, quá trình lựa chọn nhà thầu tại gói thầu này đang cho thấy nhiều dữ liệu đáng chú ý, đặc biệt là về tỷ lệ tiết kiệm và lý do bị loại của các nhà thầu cạnh tranh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

PV Power NT2: Công ty Phúc An trúng gói thầu vật tư bất thường, tiết kiệm ngân sách gần 30%

PV Power NT2: Công ty Phúc An trúng gói thầu vật tư bất thường, tiết kiệm ngân sách gần 30%

Vượt qua 4 đối thủ cạnh tranh nhờ mức giá "sát ván", Công ty Phúc An vừa được PV Power NT2 lựa chọn cung cấp loạt vật tư kỹ thuật (Evoqua, Velan...) với mức giảm giá lên tới gần 1,4 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm kỷ lục này bên cạnh hiệu quả kinh tế cũng đặt ra nhiều dấu hỏi về công tác lập dự toán ban đầu.