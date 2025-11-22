Công ty Tây Hồ: Liên tiếp trúng thầu xây lắp tại TP HCM và dấu hỏi về tỷ lệ tiết kiệm [Kỳ 1]

Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ liên tục trúng nhiều gói thầu tại TP HCM năm 2025. Đáng chú ý, có gói thầu tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ xấp xỉ 1%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu sử dụng vốn đầu tư công tại TP HCM đang diễn ra sôi động trong những tháng cuối năm 2025. Trong bức tranh đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ nổi lên như một nhà thầu "quen mặt" khi liên tiếp được xướng tên trúng các gói thầu xây lắp hạ tầng quan trọng.

Những gói thầu liên tiếp trong Quý IV/2025

Gần đây nhất, vào ngày 16/11/2025, ông Võ Thanh Phong - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) đã ký Quyết định số 1138/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng", thuộc công trình "Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước đường Bùi Thị Xuân/11 và Bùi Thị Xuân/12".

Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 16/11/2025 (Nguồn: MSC)

Đơn vị được lựa chọn là Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ (gọi tắt là Công ty Tây Hồ). Giá trúng thầu được phê duyệt là 5.012.857.657 đồng. So sánh với giá gói thầu là 5.064.476.878 đồng, mức chênh lệch giảm giá chỉ là 51.619.221 đồng.

Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu đấu thầu rộng rãi này đạt khoảng 1,019%. Đây là một con số rất khiêm tốn, đặt ra những câu hỏi ban đầu về hiệu quả kinh tế và mức độ cạnh tranh trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Trước đó khoảng một tháng, Công ty Tây Hồ cũng đã ghi dấu ấn tại một dự án quy mô lớn hơn. Ngày 13/10/2025, ông Nguyễn Thanh Huy - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Dĩ An, đã ký Quyết định số 150/QĐ-QLDAKVDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu xây dựng" thuộc dự án "Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Lồ Ồ, phường Bình An".

Quyết định số 150/QĐ-QLDAKVDA ngày 13/10/2025 (Nguồn: MSC)

Tại gói thầu này, Công ty Tây Hồ trúng thầu với giá 13.624.762.375 đồng (giá dự toán gói thầu là 14.102.379.128 đồng). Tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 3,38%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày.

Chỉ tính riêng hai gói thầu này, tổng giá trị trúng thầu của Công ty Tây Hồ tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Dĩ An trong quý IV/2025 đã lên tới hơn 18,6 tỷ đồng. Việc liên tiếp trúng thầu trong thời gian ngắn đặt ra bài toán về năng lực huy động nguồn lực. Liệu nhà thầu có đảm bảo đủ nhân sự chủ chốt, máy móc thiết bị để triển khai đồng thời các công trường mà vẫn đảm bảo tiến độ và chất lượng theo cam kết trong Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) hay không? Đây là vấn đề mà các chủ đầu tư và cơ quan giám sát cần đặc biệt lưu tâm.

Hồ sơ năng lực: Nhà thầu "trẻ" và những con số ấn tượng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ (MSDN: 3702795507) được thành lập ngày 30/07/2019. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Nông, giữ chức vụ Tổng giám đốc. Địa chỉ trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ (hơn 6 năm), nhưng dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty Tây Hồ là một cái tên đáng chú ý. Thống kê từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty đã tham gia tổng cộng 19 gói thầu, trong đó trúng 13 gói, trượt 5 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu đạt mức cao, khoảng 68,4%.

Tổng giá trị các gói thầu mà Công ty Tây Hồ đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên tới 513.647.562.480 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 100.088.918.893 đồng. Đáng chú ý, phần lớn giá trị đến từ các gói thầu tham gia với vai trò liên danh, với tổng giá trị lên tới 413.558.643.587 đồng (tính trên tổng giá trị của cả liên danh). Điều này cho thấy chiến lược linh hoạt trong việc hợp tác để chinh phục các gói thầu quy mô lớn.

Dấu hỏi về hiệu quả đầu tư công

Phân tích sâu hơn về hiệu quả kinh tế, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Tây Hồ trên tất cả các gói đã tham gia là 97,65%. Nghĩa là, mức tiết kiệm trung bình cho ngân sách nhà nước qua các gói thầu mà doanh nghiệp này thực hiện chỉ khoảng 2,35%.

Con số này, cùng với tỷ lệ tiết kiệm chỉ hơn 1% tại gói thầu đường Bùi Thị Xuân vừa nêu, đặt ra dấu hỏi về mức độ cạnh tranh thực chất trong các cuộc đấu thầu mà Công ty Tây Hồ tham gia.

Dữ liệu cũng chỉ ra rằng, Công ty Tây Hồ đặc biệt "có duyên" với các gói thầu tại tỉnh Bình Dương cũ. Sự hiện diện dày đặc của nhà thầu này tại các dự án đầu tư công ở địa phương là tín hiệu cho thấy năng lực tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, khi nhìn vào các chỉ số hiệu quả kinh tế, dư luận đặt câu hỏi về quy trình lựa chọn nhà thầu đã thực sự đảm bảo các mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo tinh thần của Luật Đấu thầu hay chưa.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] Lật lại hồ sơ đấu thầu 2025 của Công ty Tây Hồ: Tần suất trúng thầu và những con số biết nói