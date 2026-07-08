Lâm Đồng: Chỉ duy nhất Thành Đạt Phát dự gói thầu sửa chữa đường Đào Duy Từ

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 05 thuộc dự án sửa chữa, nâng cấp đường Đào Duy Từ. Đây là dự án hạ tầng giao thông công ích phục vụ dân sinh, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 đường Đào Duy Từ

Cụ thể, ngày 24/06/2026, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị - Vũ Hoàng Hải Dương đã ký Quyết định số 123/QĐ-KTHT&ĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Thi công công trình và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công Sửa chữa, nâng cấp đường Đào Duy Từ, phường Xuân Hương - Đà Lạt và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công. Trước đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thông qua tại Quyết định số 101/QĐ-KTHT&ĐT ngày 10/06/2026 với mã số thông báo mời thầu là IB2600283314.

Giá gói thầu được phê duyệt ở mức 3.564.328.117 đồng. Kết quả mở thầu công bố đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thành Đạt Phát với giá trúng thầu 3.321.120.624 đồng. Biên độ chênh lệch giữa giá dự toán và giá trúng thầu giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 243.207.493 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,82%.

Quyết định số 123/QĐ-KTHT&ĐT. (Nguồn MSC)

Mặc dù gói thầu được tổ chức dưới hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng và áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ nhằm mở rộng cơ hội tham gia cho các đơn vị, biên bản mở thầu ngày 23/06/2026 cho thấy chỉ có một nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thành Đạt Phát. Hồ sơ mời thầu trước đó được thẩm định bởi Công ty TNHH Bảo An Phát Lâm Đồng. Quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) do tổ chuyên gia của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Sao Vệ thực hiện tại Báo cáo số 2306/BCĐG-BAP xác định hồ sơ của nhà thầu đáp ứng toàn bộ các tiêu chuẩn kỹ thuật, năng lực tài chính và kinh nghiệm đề ra.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp địa phương

Tìm hiểu sâu hơn về năng lực và lịch sử hoạt động của đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thành Đạt Phát có mã số thuế 5801488807, đặt trụ sở chính tại số 41 Thiện Ý, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực hàng hóa, xây lắp và tư vấn.

Thống kê từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy đơn vị này đã tham gia và trúng 49/49 gói thầu. Tổng giá trị trúng thầu độc lập của doanh nghiệp đạt 53.404.703.535 đồng. Bản chất cấu trúc các gói thầu đã thực hiện cho thấy phần lớn giá trị đến từ hình thức chỉ định thầu với quy mô 41.574.388.099 đồng cho tổng số gói thầu được giao.

Về mặt địa giới hành chính, toàn bộ 49 gói thầu mà doanh nghiệp tham gia và trúng thầu đều phân bổ tập trung 100% tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thiết lập mối quan hệ hợp tác kinh tế với 17 bên mời thầu và 28 chủ đầu tư tại địa phương.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và hiệu quả đầu tư công

Bình luận về diễn biến của gói thầu số 05, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích rằng việc một gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng chỉ ghi nhận một hồ sơ dự thầu duy nhất là hoàn toàn phù hợp với thực tế vận hành và không vi phạm các quy định hiện hành, miễn là quy trình lập, thẩm định và phát hành hồ sơ mời thầu tuân thủ nguyên tắc không cài cắm các điều kiện hạn chế nhà thầu theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt 6,82% tại gói thầu này là một kết quả tích cực, phản ánh sự nỗ lực của chủ đầu tư trong việc tối ưu hóa chi phí đầu tư công theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng quan điểm, chuyên gia đầu tư công Nguyễn Quốc Vũ nhận định để tiếp tục nâng cao tính cạnh tranh và minh bạch trong công tác đấu thầu cấp cơ sở, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, khuyến khích các chủ đầu tư chủ động công khai thông tin rộng rãi để thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng tham gia. Việc đa dạng hóa các nhà thầu tham gia sẽ giúp nâng cao tính cọ xát thị trường, đồng thời khẳng định rõ nét tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các đơn vị mời thầu.