Lâm Đồng: Gói thầu 13 tỷ ở Di Linh, nhà thầu giảm giá 13,39% có chiếm ưu thế?

Gói thầu thi công Đường ĐH 22 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh (Lâm Đồng) làm chủ đầu tư đang thu hút sự chú ý với "cuộc đua" về giá giữa hai nhà thầu.

Ngày 13/10/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh (Bên mời thầu) đã tiến hành mở thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Đường ĐH 22 đoạn từ thôn 1 đi thôn 2 xã Hòa Trung. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Di Linh làm chủ đầu tư.

Dự án được HĐND huyện Di Linh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 22/10/2024 với tổng mức đầu tư 14.990.000.000 đồng. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND huyện Di Linh phê duyệt tại Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 27/06/2025. Riêng Gói thầu số 01 có giá là 13.048.366.704 đồng, được triển khai theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của 2 nhà thầu, tạo ra một cuộc cạnh tranh đáng chú ý về giá.

Cuộc đua về giá và tỷ lệ tiết kiệm

Theo biên bản mở thầu, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Sinh Hòa (MST: 3401082421) đã đưa ra mức giá dự thầu là 13.047.295.290 đồng, kèm theo tỷ lệ giảm giá 13,39%. Sau khi áp dụng giảm giá, giá dự thầu của doanh nghiệp này là 11.300.262.450 đồng. So với giá gói thầu, mức giá này thấp hơn khoảng 1.748.104.253 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 13,39%.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Trung Tín Lâm Đồng (MST: 5801275654) có giá dự thầu là 12.270.266.717 đồng và không áp dụng giảm giá. Mức giá này thấp hơn giá gói thầu khoảng 778.099.987 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,96%.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Nếu chỉ xét trên yếu tố giá thấp nhất, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Sinh Hòa đang có lợi thế đáng kể với mức giá chào thấp hơn đối thủ gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong đấu thầu, giá không phải là yếu tố duy nhất quyết định kết quả.

Năng lực nhà thầu: "Kẻ tám lạng, người nửa cân"?

Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Trung Tín Lâm Đồng do ông Vũ Quốc Thành làm Giám đốc, có địa chỉ trụ sở tại Số 66, Thôn 5, xã Hòa Trung, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cũ. Theo Nghị quyết số 1671/NQ-UBTVQH15, các xã Đinh Trang Hòa, Hòa Trung và Hòa Ninh được sắp xếp thành xã mới có tên gọi là xã Hòa Ninh.

Dữ liệu cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 26 gói thầu, trong đó trúng 22 gói, 4 gói chưa có kết quả và không trượt gói nào. Tổng giá trị các gói đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) là 164.197.561.658 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 97,16%.

Đặc biệt, nhà thầu này có mối quan hệ đáng chú ý với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh. Cụ thể, Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Trung Tín Lâm Đồng đã tham gia 19 gói thầu do bên mời thầu này tổ chức, trúng 15 gói, 4 gói chưa có kết quả và không trượt gói nào.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Sinh Hòa, do ông Nguyễn Văn Sinh làm Giám đốc, có địa chỉ tại Thôn Bình Lâm, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cũ. Theo Nghị quyết số 1671/NQ-UBTVQH15, xã Hàm Chính và xã Hàm Liêm được sắp xếp thành xã mới có tên là xã Hàm Liêm.

Về năng lực, công ty này đã tham gia 69 gói thầu, trúng 58 gói, trượt 8 gói, 2 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) là 332.409.745.017 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 93,45%.

Riêng trong năm 2025, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Sinh Hòa đã tham gia 12 gói thầu, với kết quả: Trúng 3 gói, trượt 7 gói, và 2 gói đang chờ kết quả. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên nhà thầu này tham gia một gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh mời thầu.

Góc nhìn chuyên gia: Cạnh tranh, minh bạch là "kim chỉ nam"

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung sau đó như Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng với các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã tạo ra một hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện, hướng tới mục tiêu cao nhất là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình trong hoạt động đấu thầu.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang nhận định: "Việc một nhà thầu đưa ra tỷ lệ giảm giá sâu là một tín hiệu tích cực cho thấy tính cạnh tranh của gói thầu, có thể mang lại hiệu quả kinh tế, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, theo tinh thần của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn, giá thấp nhất không còn là tiêu chí duy nhất. Tổ chuyên gia, chủ đầu tư phải đánh giá một cách toàn diện cả về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và uy tín của nhà thầu. Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất chi tiết về các phương pháp đánh giá, trong đó có cả việc xem xét kết quả thực hiện các hợp đồng trước đó của nhà thầu. Đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo nhà thầu được lựa chọn không chỉ có giá tốt mà còn phải có khả năng thực hiện gói thầu với chất lượng và tiến độ đảm bảo".

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: "Luật Đấu thầu sửa đổi năm 2025 (Luật số 90/2025/QH15) đã có những điều chỉnh quan trọng, nhấn mạnh hơn nữa vai trò và trách nhiệm của chủ đầu tư. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện về quá trình lựa chọn nhà thầu, từ việc phê duyệt kế hoạch, hồ sơ mời thầu cho đến kết quả cuối cùng. Pháp luật cho phép chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm, nhưng quá trình này phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của hồ sơ dự thầu đã nộp. Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư là rất lớn, mọi quyết định đều phải dựa trên các tiêu chí đã được công bố trong hồ sơ mời thầu và quy định của pháp luật".

Cuộc cạnh tranh tại gói thầu hơn 13 tỷ đồng ở Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Di Linh (Lâm Đồng) đang đặt ra một bài toán cho chủ đầu tư: Lựa chọn nhà thầu có giá cạnh tranh nhất hay nhà thầu có lịch sử hợp tác hiệu quả? Dư luận và các doanh nghiệp đang chờ đợi một quyết định khách quan, minh bạch, phản ánh đúng tinh thần thượng tôn pháp luật và đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất cho dự án đầu tư công.