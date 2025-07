Gói thầu Nhà để xe 101 Lê Lợi: Cuộc đua giá và 3 ứng viên tiềm năng

Gói thầu "Thi công xây dựng Nhà để xe máy tại 101 Lê Lợi" (Mã TBMT: IB2500310435), của Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần - Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu, với tổng mức đầu tư 2,553 tỷ đồng và giá gói thầu là 2,417 tỷ đồng, cuộc cạnh tranh để giành quyền thực hiện dự án này đang diễn ra hết sức sôi nổi. Hiện tại, gói thầu đang trong giai đoạn xét thầu, và danh tính nhà thầu trúng thầu vẫn còn là ẩn số.

Cuộc đua tam mã và chiến lược giá dự thầu

Theo Biên bản mở thầu được công bố ngày 16/07/2025, có 3 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu, cụ thể:

1. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bình An Vũng Tàu: dự thầu với giá 2,347 tỷ đồng.

2. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Việt Tín: dự thầu với giá 2,374 tỷ đồng.

3. Công ty TNHH Xây dựng Trần Long: dự thầu với giá 2,393 tỷ đồng.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Có thể thấy, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bình An Vũng Tàu đang là nhà thầu có lợi thế về giá khi đưa ra mức dự thầu thấp nhất, cách biệt đáng kể so với giá gói thầu và các đối thủ. Tuy nhiên, trong đấu thầu, giá chỉ là một yếu tố. Năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm cũng đóng vai trò then chốt trong quá trình đánh giá.

Chân dung các ứng viên tiềm năng

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bình An Vũng Tàu (MST: 3502283798) Là một doanh nghiệp nhỏ, thành lập năm 2015, do ông Nguyễn Văn Dương làm Giám đốc. Dù quy mô khiêm tốn với 15 nhân viên, Bình An Vũng Tàu sở hữu một lịch sử đấu thầu ấn tượng. Từ năm 2016 đến nay Công ty đã tham gia 48 gói thầu, trong đó trúng tới 40 gói, với tổng giá trị các gói đã trúng (bao gồm liên danh) lên đến hơn 290 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 98.68%, cho thấy khả năng chào giá rất sát và hiệu quả. Công ty có năng lực thi công các công trình dân dụng, giao thông đường bộ và thủy lợi. và thường xuyên có trúng các gói thầu do Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín; Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Liên Hiệp và Cảng vụ Hàng Hải TP.HCM mời thầu.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Việt Tín (MST: 3502367166) Thành lập năm 2018, Việt Tín cũng là một doanh nghiệp nhỏ do bà Võ Thị Lan làm Giám đốc, hoạt động chính trong lĩnh vực kiến trúc và tư vấn kỹ thuật. Trong lịch sử đấu thầu Công ty đã tham gia 53 gói thầu và trúng 35 gói, với tổng giá trị trúng thầu hơn 179 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 77,62%. Việt Tín có năng lực đa dạng trong quản lý dự án, thi công, thiết kế và giám sát các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và thủy lợi.

Công ty TNHH Xây dựng Trần Long (MST: 3502343172, thành lập 2017) Là một doanh nghiệp nhỏ khác, do ông Trần Đình Thắng làm Giám đốc, chuyên về xây dựng nhà để ở. Trần Long đã tham gia 45 gói thầu, trúng 26 gói, với tổng giá trị các gói đã trúng hơn 84,9 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 71,23%. Công ty có năng lực thi công công trình dân dụng và trúng các gói thi công xây dựng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Hiện, gói thầu "Thi công xây dựng Nhà để xe máy tại 101 Lê Lợi" vẫn đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu. Mặc dù Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bình An Vũng Tàu đang có lợi thế về giá, nhưng kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc đánh giá tổng thể các tiêu chí về kỹ thuật, năng lực và kinh nghiệm của cả ba nhà thầu.